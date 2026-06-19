W skrócie Instagram wprowadził funkcję dodawania unikalnych podpisów do każdego slajdu w karuzeli, która od razu jest dostępna w Polsce.

Autor posta może teraz dodać osobny opis do każdego zdjęcia lub filmu w karuzeli, korzystając z nowego narzędzia w sekcji podpisów.

Zmiana ta została pozytywnie przyjęta przez społeczność, a użytkownicy wyrażają już zapotrzebowanie na kolejne nowe funkcje.

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Nowy podpis przy każdym przesunięciu na karuzeli

Instagram uruchomił funkcję, na którą użytkownicy czekali od bardzo dawna. Platforma umożliwia teraz dodawanie osobnych, unikalnych podpisów do każdego pojedynczego slajdu w postach karuzelowych, czyli tych zawierających więcej niż jedno zdjęcie lub film. Do tej pory wszystkie te treści, udostępniane w ramach jednej karuzeli, musiały dzielić ten sam opis. Przez to niemożliwe było płynne opowiadanie spójnych, wieloelementowych historii wizualnych - chyba że użytkownik umieszczał napisy bezpośrednio w zdjęciach lub klipach wideo.

Nowe rozwiązanie zaczęło być wdrażane w tym tygodniu (Meta poinformowała o nim 18 czerwca) i docelowo trafi do wszystkich osób korzystających z aplikacji. Warto przypomnieć, że zmiana ta następuje po innej dużej aktualizacji sprzed kilku lat, kiedy to Instagram podwoił limit plików w karuzeli z 10 do 20. Połączenie możliwości dodania 20 zdjęć z 20 różnymi opisami z pewnością otworzy przed twórcami drzwi do tworzenia zupełnie nowych, oryginalnych treści.

Jak działa nowa funkcja na Instagramie?

Dostęp do nowego narzędzia jest niezwykle prosty. Nowość można uruchomić za pomocą specjalnego przełącznika po dotknięciu obszaru tworzenia tekstu. Podczas przygotowywania opisu do swojego posta wystarczy wybrać opcję "Wiele napisów" (zamiast "Pojedynczy napis") z rozwijanego menu w sekcji podpisów.

Nowy podpis przy każdym przesunięciu. Nowa funkcja Instagrama jest już dostępna w Polsce Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

W ten sposób to autor decyduje, czy chce włożyć dodatkowy wysiłek w wymyślanie serii nowych tekstów. Po włączeniu tej opcji podczas przeglądania karuzeli i wybierania konkretnych slajdów na ekranie pojawi się dedykowana przestrzeń dla każdego zdjęcia lub filmu z osobna. W efekcie każdy slajd zyska własny komunikat, który odbiorcy zobaczą podczas przewijania postu w lewo lub w prawo.

Korzyści dla twórców i marek

Przedstawiciele Instagrama tłumaczą, że ta zmiana ma ogromne znaczenie dla sposobu, w jaki konsumujemy treści. Nowość pozwoli odbiorcom uzyskać "właściwy kontekst we właściwym czasie". Możliwość przypisania unikalnego tekstu do każdego elementu karuzeli ułatwi opisywanie poszczególnych scen, eliminując dotychczasowy problem twórców, którzy byli zmuszeni do pisania nienaturalnie długich bloków tekstu pod całym postem.

Rozwiń

Opcja ta okaże się szczególnie przydatna dla marek oraz influencerów. Choć proces globalnego wdrażania funkcji ruszył w tym tygodniu, deweloperzy zaznaczają, że dotarcie aktualizacji do każdego konta na świecie może zająć około tygodnia. My sprawdziliśmy to już, logując się do Instagrama w Polsce - nowa funkcja jest już obecna, a aplikacja informuje o niej przy rozpoczęciu dodawania posta.

Długo wyczekiwane nowości na Instagramie

Nowe narzędzie spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony społeczności, o czym można przekonać się, czytając komentarze i artykuły na portalach technologicznych. Użytkownicy od lat zabiegali o taką możliwość. Zadowoleni użytkownicy nie poprzestają jednak na tym i już zgłaszają zapotrzebowanie na kolejne udogodnienia. Wśród nich najgłośniej przewija się prośba o możliwość dodawania dodatkowych slajdów do karuzeli już po jej opublikowaniu.

Wprowadzenie osobnych podpisów to zresztą tylko jedna z wielu modernizacji, jakie Instagram przechodzi w ostatnim czasie. Meta mocno stawia na zmiany systemowe - wbudowana kamera na urządzeniach z systemem Android obsługuje już tryby Ultra HDR oraz Night Sight, a internauci zyskali opcję personalizacji algorytmu i ręcznego przestawiania postów w siatce swojego profilu.





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