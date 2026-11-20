W skrócie Meta wprowadziła możliwość edycji opublikowanych relacji na Instagramie, dając użytkownikom 15 minut na poprawienie literówek, zmianę muzyki, naklejek czy rysunków.

Dzięki nowej funkcji edytowane materiały zachowują dotychczasowe statystyki, takie jak wyświetlenia, polubienia czy odpowiedzi, ale otrzymują specjalną etykietę.

Wraz z wprowadzeniem opcji edycji zaktualizowano kreator relacji, dodając nowe gradienty tła oraz ułatwiając jednoczesne formatowanie wielu zdjęć przez twórców.

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Instagram daje kwadrans na edycję relacji

Meta wprowadziła funkcję pozwalającą na edycję już opublikowanych relacji na Instagramie bez konieczności ich usuwania. Użytkownicy zyskali 15 minut na poprawienie literówek czy zmianę tła muzycznego, przy czym dotychczasowe wyświetlenia i interakcje - w tym polubienia i odpowiedzi - zostaną zachowane. Nowe narzędzie jest już sukcesywnie udostępniane wszystkim odbiorcom aplikacji.

Instagram do tej pory nie oferował możliwości edytowania relacji po ich wrzuceniu. Był to irytujący problem dotykający niemal każdego z około 3 mld użytkowników serwisu. Poprawienie literówki, zmiana utworu czy napisanie zupełnie nowego podpisu są już możliwe do zrobienia bez kasowania całego materiału.

Nowa opcja jest już stopniowo wdrażana u użytkowników Instagrama. Po jej aktywacji modyfikacja opublikowanego materiału odbywa się poprzez otwarcie menu opcji ("Więcej") przy danej relacji i wybranie polecenia "Edytuj relację". Każda treść, w której wprowadzono poprawki po publikacji, otrzymuje specjalną etykietę "Edytowane", widoczną dla wszystkich oglądających.

"Jeśli kiedykolwiek zauważyłeś literówkę tuż po opublikowaniu relacji, ta funkcja jest dla ciebie. Możesz teraz edytować tekst, muzykę, naklejki i rysunki przez maksymalnie 15 minut od udostępnienia, nie tracąc przy tym wyświetleń, polubień ani odpowiedzi. Wiele osób o to prosiło, więc cieszę się, że mogę to wreszcie udostępnić" - ogłosił Adam Mosseri, szef Instagrama.

Dodatkowy czas na wprowadzenie zmian daje twórcom pewną swobodę w wyłapywaniu błędów, które zdążyły już trafić do sieci. Pewną, ale nie pełną - wszak przysłowiowy kwadrans studencki to trochę mało, zwłaszcza gdy błąd zostanie zauważony później, a to się przecież zdarza.

Koniec problemów z kolejnością slajdów

Dotychczasowa konieczność usuwania i ponownego publikowania reelsów stanowiła poważną niedogodność, szczególnie przy rozbudowanych seriach materiałów. Ponieważ slajdy w relacjach wyświetlają się w porządku chronologicznym, usunięcie pojedynczego elementu ze środka sekwencji uniemożliwiało przywrócenie go na pierwotne miejsce. Ponownie wrzucone zdjęcie lub wideo lądowało zawsze na samym końcu serii, zaburzając narrację.

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Sytuacja była jeszcze bardziej problematyczna dla profesjonalnych twórców internetowych i menedżerów w social mediach. Kasowanie treści i ponowna publikacja bezpośrednio odbijały się na statystykach, zmuszając do budowania zasięgów od zera.

Trudno jednoznacznie wskazać, dlaczego wdrożenie tak oczywistego rozwiązania zajęło firmie Marka Zuckerberga tyle lat. Meta już dawno udostępniła swoim użytkownikom możliwość edytowania standardowych postów na głównej tablicy po ich publikacji. Taka funkcja (dotycząca pełnej edycji tekstu w postach) na Facebooku debiutowała w 2013 r., a rok później - także na Instagramie.

Dodatkowe ulepszenia w kreatorze relacji

Równolegle z możliwością edycji twórcy aplikacji odświeżyli sam kreator służący do przygotowywania relacji. Zaktualizowali oni paletę dostępnych kolorów tła, dodając do niej nowe gradienty i dodatkowe efekty wizualne.

Zmiany objęły także sposób pracy z wieloma plikami graficznymi jednocześnie. Aplikacja ułatwia teraz udostępnianie i formatowanie kilku zdjęć naraz, co przyspiesza tworzenie bardziej złożonych kompozycji.



