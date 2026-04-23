W skrócie Nowa aktualizacja aplikacji Zdjęcia Google na Androida wprowadza narzędzia do retuszu zdjęć, które aktywują się po wykryciu twarzy na fotografii.

Narzędzia edycji umożliwiają m.in. korektę niedoskonałości skóry, wygładzanie cery, redukcję cieni pod oczami, rozjaśnianie oczu, wybielanie zębów oraz poprawę ust i brwi, a poziom intensywności efektów można dostosować suwakiem.

Do korzystania z nowych funkcji wymagane są urządzenie z Androidem 9.0 lub nowszym oraz co najmniej 4 GB pamięci RAM.

Zdjęcia Google z nowym narzędziem do retuszu

Nie trzeba już znajomości skomplikowanych edytorów graficznych ani wpisywania skomplikowanych promptów do edytora zdjęć AI, aby poprawić zdjęcie w telefonie z Androidem.

Nowe menu edycji w Zdjęciach Google pozwala użytkownikom na subtelną modyfikację konkretnych elementów twarzy, którą aplikacja wykrywa automatycznie. Do dyspozycji oddano szereg narzędzi, które mają zapewnić zdjęciom dopracowany wygląd bez konieczności korzystania ze skomplikowanego oprogramowania:

Korekta (Heal): usuwa wypryski i drobne niedoskonałości skóry.

Wygładzanie (Smooth): poprawia teksturę skóry, nadając jej eleganckie wykończenie.

Pod oczami (Under Eyes): redukuje cienie pod oczami i oznaki zmęczenia.

Tęczówki (Irises): rozjaśnia oczy i poprawia ich klarowność.

Zęby (Teeth): subtelnie wybiela uśmiech.

Brwi i usta (Eyebrows and Lips): pozwala dostosować definicję oraz koloryt tych partii twarzy.

Edytor AI w Google Photos zapewnia naturalnie wyglądające efekty retuszu

Każda z wymienionych funkcji posiada regulację intensywności, co daje użytkownikom pełną kontrolę nad efektem końcowym. Dzięki temu edycja pozostaje realistyczna, unikając efektu sztuczności znanego z mocnych filtrów czy amatorskich zastosowań Photoshopa.

Naturalny wygląd zamiast agresywnych filtrów

W przeciwieństwie do tradycyjnych filtrów upiększających, które często drastycznie zmieniają wygląd, wywołując groteskowy, wręcz plastikowy efekt, nowe narzędzia, oparte na sztucznej inteligencji Google Gemini, stawiają na autentyczność. Celem jest podkreślenie naturalnych cech twarzy i poprawa ogólnej jakości obrazu, a nie jego całkowita transformacja.

"Nowe narzędzia do retuszu w edytorze obrazów Google Photos pozwalają ci nanieść szybkie, subtelne poprawki. Twoje zdjęcia powinny oddawać to, jak się czujesz w danym momencie" - wyjaśnia Google w oficjalnym komunikacie.

Zdjęcia Google pozwalają wybrać efekt retuszu i ustawić jego intensywność suwakiem

"Jest to łatwe w użyciu. Po prostu zaznacz twarz na zdjęciu i wybierz, którego narzędzia chcesz użyć: korekty, wygładzania, pod oczami, tęczówek, brwi lub ust. Następnie dostosuj poziom intensywności wybranych efektów" - tłumaczy wydawca.

Aby skorzystać z nowości w Zdjęciach Google, użytkownicy muszą posiadać smartfon lub tablet z systemem Android 9.0 lub nowszym. Wymaganiem sprzętowym jest również posiadanie co najmniej 4 GB pamięci RAM, co ma zapewnić płynne działanie algorytmów AI. Funkcje te są wprowadzane stopniowo dla użytkowników na całym świecie.

