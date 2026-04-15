Bankowość mobilna coraz wyraźniej pokazuje, że rozwój technologii nie idzie w parze z sentymentem do starszych urządzeń. mBank właśnie ogłosił zmiany, które dla części klientów mogą oznaczać konieczność poważnych decyzji - od aktualizacji systemu aż po zakup nowego telefonu.

Koniec wsparcia dla starszych systemów

Zgodnie z komunikatem banku, na przełomie maja i czerwca 2026 roku wstrzymane zostaną aktualizacje aplikacji mobilnych na starszych wersjach systemów operacyjnych. Chodzi konkretnie o urządzenia działające na Androidzie 9 oraz iOS 16 i 17.

Zmiany obejmą nie tylko główną aplikację bankową, ale również narzędzia takie jak mBank Token czy mBank Junior. Użytkownicy tych systemów nie będą więc otrzymywać już nowych funkcji ani poprawek.

Nowe wymagania. Co trzeba mieć?

Aby nadal korzystać z najnowszych wersji aplikacji, konieczne będzie posiadanie systemu co najmniej Android 10 lub iOS 18.

Dla wielu osób może to być problem - szczególnie jeśli ich smartfon nie obsługuje już nowszych aktualizacji. W takim przypadku jedyną opcją pozostaje wymiana urządzenia na nowsze.

Aplikacja nie zniknie od razu

Warto zaznaczyć, że starsze telefony nie utratą dostępu do aplikacji natychmiast. Nadal będzie można korzystać z obecnej wersji, a nawet ponownie ją zainstalować. To rozwiązanie jest jednak tylko tymczasowe. Brak aktualizacji oznacza brak nowych zabezpieczeń, a w bankowości mobilnej to poważne ryzyko. Prędzej czy później korzystanie z apki na starszym systemie stanie się niemożliwe.

Bank wprowadza zmiany ze względu na bezpieczeństwo. Starsze systemy operacyjne przestają otrzymywać poprawki zabezpieczeń, przez co stają się podatne na ataki. Dla banku to zbyt duże ryzyko - szczególnie że aplikacja mobilna służy nie tylko do sprawdzania salda na koncie, ale także do autoryzacji transakcji czy logowania.

Co powinni zrobić klienci mBanku?

Po pierwsze należy sprawdzić, czy telefon może zostać zaktualizowany do nowszej wersji systemu. Jeśli tak - problem znika.

Jeżeli jednak producent nie przewidział już aktualizacji dla danego modelu, użytkownik staje przed wyborem: korzystać przez pewien czas z przestarzałej aplikacji albo zainwestować w nowy telefon.

