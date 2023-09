Prawdopodobieństwo kolizji Ziemi z Bennu

Według poprzednich szacunków szanse na spotkanie pierwszego stopnia Bennu z Ziemią pomiędzy 2175 a 2199 rokiem wynosiły 1 do 2700. Asteroida o średnicy 500 metrów podczas kolizji wyzwoliłaby 1200 megaton energii, jest to 24 razy więcej niż najpotężniejsza broń nuklearna zbudowana przez człowieka.

Nie jest ona tak śmiercionośna, jak 9,7-kilometrowa asteroida, która skazała wszystkie dinozaury na wyginięcie, co nie znaczy, że możemy lekceważyć Bennu.

Zdjęcie Obraz Bennu został stworzony na podstawie obserwacji dokonanych przez należącą do NASA sondę kosmiczną OSIRIS-REx, która badała asteroidę w bliskiej odległości przez ponad dwa lata / NASA/Goddard/University of Arizona / domena publiczna

Po dwóch latach ciągłej analizy orbity Bennu NASA przeprowadziła ponowne obliczenia. Lepsze zrozumienie przyszłej orbity pozwoliło doprecyzować prawdopodobieństwo oraz stwierdzić, że Bennu pewnego dnia zderzy się z Ziemią.

Dane OSIRIS-REx dostarczają nam o wiele dokładniejszych informacji, możemy przetestować ograniczenia naszych modeli i obliczyć przyszłą trajektorię Bennu do roku 2135 z bardzo dużym stopniem pewności. Nigdy wcześniej nie modelowaliśmy trajektorii asteroidy z taką precyzją. Davide Farnocchia, główny autor badania z Centrum ds. Badania obiektów bliskich Ziemi (CNEOS).

Jak sugerują najnowsze obliczenia, prawdopodobieństwo zderzenia przesunęło się nieco na naszą niekorzyść i wynosi aktualnie 1 do 1750 do roku 2300. NASA podaje nawet dokładną datę, kiedy orbity Ziemi i Bennu będą najbliższe, jest to 24 września 2182 roku. Tego dnia szansa na kolizję wyniesie 1 do 2700. Mimo że ryzyko pozostaje niskie, to w dalszym ciągu jest realne, a Bennu pozostaje jedną z dwóch najniebezpieczniejszych znanych planetoid w naszym Układzie Słonecznym.

Prawdopodobieństwo jest niskie, ale nigdy zerowe

NASA wraz ze współpracującymi obserwatoriami bacznie przygląda się wszelkim obiektom oraz im orbitom w Układzie Słonecznym. Szczególną opieką objęte są tak zwane obiekty NEO (Near-Earth objects), których orbity przechodzą blisko ziemskiej i są wystarczająco duże, by przetrwać spalanie w atmosferze.

Jednak jak uspokaja NASA, na ten moment żadna znana ludziom asteroida nie zagraża znacząco Ziemi przez najbliższe 100 lat. Ocena ryzyka uderzenia w dłuższej skali czasowej stanowi jednak wyzwanie, ponieważ rośnie niepewność co do orbity.

Aby przezwyciężyć to ograniczenie, analizujemy ewolucję minimalnej odległości przecięcia orbity (MOID), która wyznacza najbliższe możliwe spotkania asteroidy z Ziemią. Ewolucja MOID uwydatnia NEO, które znajdują się w pobliżu Ziemi przez dłuższe okresy, dlatego proponujemy metodę szacowania prawdopodobieństwa spotkania z Ziemią w tych okresach mówią badacze.

Dzięki tej metodzie astronomowie byli w stanie wykluczyć prawdopodobieństwo uderzenia w naszą planetę większości NEO przez najbliższe 1000 lat. Największe ryzyko kolizji występuje już po 3000 roku. Chociaż należy pamiętać, że w dalszym ciągu istnieje zagrożenie ze strony nieznanych nam obiektów.