Chiny wystrzeliły nowe satelity. Mają zbadać wielką anomalię

Pekin stale rozwija swój program kosmiczny, rzucając wyzwanie Stanom Zjednoczonym. Dopiero niedawno na Ziemię wrócił ich najnowszy samolot kosmiczny, który pobił parę kamieni milowych. Teraz Chińczycy po raz pierwszy realizują misję we współpracy ze specjalnym regionem administracyjnym Makau.

Wspólne prace ziściły się ostatniej niedzieli, kiedy wysłano parę satelitów programu Macau Science 1. Na orbitę wyniosła je chińska rakieta Długi Marsz 2C ze stanowiska startowego Jiuquan na pustyni Gobi. Teraz satelity przejdą testy, po których przez pięć lat będą monitorować zastanawiające zjawisko.

Satelity do obserwacji wielkiej anomalii

Satelity ważą około 500 kilogramów, przenosząc kluczowy sprzęt. Będą operowały na dwóch różnych orbitach, na wysokości od 400 do 500 kilometrów nad Ziemią. Stamtąd będą przeprowadzały jedne z najdokładniejszych pomiarów ziemskiego pola magnetycznego i magnetosfery.

Działanie satelitów będzie polegało na ścisłej kooperacji. Jeden jest wyposażony w precyzyjne magnetometry do pomiaru siły i kierunku pola magnetycznego, a drugi ma detektory zjawisk środowiska kosmicznego, związanego z polem magnetycznym np. promieniowania ze Słońca. Ten podział ról sprawia, że satelity będą mogły efektywnie obserwować tzw. Anomalię Południowoatlantycką i monitorować jej ewoluuję.

Zdjęcie