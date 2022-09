Misja Artemis, czyli powrót człowieka na Księżyc [WIDEO, RELACJA NA ŻYWO]

Dwugodzinne okno startowe otworzy się o godzinie 20:17 czasu polskiego.

[RELACJA NA ŻYWO, ODŚWIEŻAJ STRONĘ, BY ZOBACZYĆ AKTUALIZACJE!]

Godzina 11:02

NASA najwyraźniej jest pewna dzisiejszego startu i cały czas zachęca do śledzenia relacji na żywo:

Wybraliśmy teraz taką opcję, że wcześniej niż zwykle uruchomimy proces chłodzenia silnika. Zgodziliśmy się również na wykonanie pewnych prac na platformie startowej, aby zlikwidować wyciek wodoru, który dostrzegli ludzie z serwisu. Mike Sarafin, kierownik misji Artemis w siedzibie NASA.

Czym jest misja Artemis i dlaczego to takie ważne?

Misja Artemis 1 to pierwszy z kilku kroków w ramach programu Artemis. Docelowo, podczas trzeciego startu, na Księżyc wybiorą się astronauci. Ostatnio lądowanie człowieka na ziemskim naturalnym satelicie odbyło się pół wieku temu. Na ten dzień amerykański program kosmiczny czekał od lat. 3 września startuje misja kosmiczna Artemis 1 z udziałem potężnej, blisko stumetrowej rakiety Space Launch System (SLS). Ma ona przyczynić się do powrotu astronautów na Księżyc, a w dalszej perspektywie do stworzenia tam bazy NASA. Na czym polega misja Artemis 1, jaką rolę pełni w niej rakieta SLS i kiedy możliwy jest powrót człowieka na Księżyc?

Początkowo misja Artemis 1 miała rozpocząć się w 2018 roku, jednak jej start wielokrotnie opóźniano. Przyczyną były liczne problemy techniczne rakiety SLS. Na stanowisko startowe rakietę po raz pierwszy przetransportowano w marcu tego roku, aby przeprowadzić tam kluczowy test dla powodzenia misji, który obejmował włączenie rakiety i statku kosmicznego Orion, załadowanie paliwa do zbiorników rakiety, pełne odliczanie symulujące start, wyzerowanie zegara odliczającego i opróżnienie zbiorników rakiety.

