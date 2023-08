Oglądaj na żywo, jak Indie lądują na Księżycu

Indie są o krok od dołączenia do ekskluzywnego klubu krajów, którym udało się wylądować na Srebrnym Globie. Indyjska misja księżycowa to pierwsza taka próba miękkiego lądowania tego kraju na Księżycu od czasu nieudanej misji Chandrayaan-2 w 2019 roku. Indie mogą przejść do historii zaledwie kilka dni po tym, jak rosyjski lądownik rozbił się na powierzchni Księżyca.

Zdjęcie Indie podejmą historyczną próbę lądowania na Księżycu. / 123RF/PICSEL