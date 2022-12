Większość Polaków z niecierpliwością wyczekuje 24 grudnia, aby móc zasiąść z rodziną do stołu na wspólną kolację. Stara tradycja mówi, że moment rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej wyznacza pojawienie się pierwszej gwiazdki na niebie.

O której godzinie pojawi się pierwsza gwiazdka w 2022 roku, gdzie jej szukać na niebie i jak odróżnić ją od planet.

Jaka gwiazdka będzie pierwsza na niebie 24 grudnia 2022?

Pierwsza gwiazda na niebie, która ukaże nam się w wigilię, widoczna będzie nad północno-wschodnim horyzontem. Aby bez trudu dostrzec ją na Drodze Mlecznej, trzeba będzie jednak spoglądać w konstelację Woźnicy (z łac. Auriga). Punkt, który powinniśmy wówczas zauważyć gołym okiem to gwiazda Kapella.

Pierwsza gwiazdka 2022, o której mowa, jest oddalona o blisko 43 lata świetlne od Słońca i stanowi szóstą najjaśniejszą gwiazdę na nocnym niebie.

O której godzinie pierwsza gwiazdka 2022?

Osoby, które 24 grudnia wybierają się do pracy na 18:00 czy 20:00, nie muszą się martwić tym, kiedy pierwsza gwiazdka rozbłyśnie na niebie. Nawet jeśli wieczerzę wigilijną z przyczyn od nas niezależnych musimy zjeść wcześniej, to i tak nic nas nie ominie. Wszystko dlatego, że przepiękną Kapellę na nocnym niebie widzieć będziemy już od godziny 16:00.

Z uwagi na fakt, że Słońce w północno-wschodniej części kraju zachodzi zawsze najszybciej, pierwsza gwiazdka powinna ukazać się najpierw mieszkańcom takich miast jak: Białystok czy Suwałki.

Co symbolizuje pierwsza gwiazdka wigilijna?

Jeżeli zaś chodzi o to, co symbolizuje pierwsza gwiazdka, to w kulturze chrześcijańskiej jest to nawiązanie do gwiazdy betlejemskiej , która rzekomo miała ukazać się pasterzom w dniu narodzin Jezusa Chrystusa. To właśnie dzięki niej trzej królowie dotarli do stajenki, aby złożyć dary nowo narodzonemu zbawicielowi.

Pierwsza gwiazdka czy planeta. Jak ich nie pomylić?

Ustaliliśmy już, jaka gwiazda pojawia się pierwsza na niebie w wigilię i od kiedy będzie można ją zauważyć. Nie oznacza to jednak, że nie może dojść do pomyłek związanych z obserwacją nocnego nieba. Wręcz przeciwnie, są one bardzo prawdopodobne z uwagi na planety, które łatwo można będzie pomylić z pierwszą gwiazdką.

Oba typy ciał niebieskich na pierwszy rzut wydają się identyczne. Ich rozróżnienie wcale nie musi sprawiać nam większych problemów pod warunkiem znajomości jednej prostej zasady. Otóż gwiazdy migocą, a planety utrzymują natężenie światła na stałym poziomie.

W 2022 roku planetą, którą wiele osób może błędnie uznać za pierwszą gwiazdkę, będzie Jowisz. Nie powinniśmy się jednak szczególnie przejmować, jeśli pomylimy gazowego olbrzyma z Kapellą.

O której godzinie najlepiej zacząć wigilię?

Przyjęło się, że pierwsza gwiazdka wyznacza czas rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej. Jest to jednak wyłącznie tradycja, której wcale nie musimy praktykować.

Niekiedy, z uwagi na pracę czy inne obowiązki, musimy zasiąść do stołu wcześniej i nie ma w tym niczego złego. Poza tym określenie momentu, w którym pierwsza gwiazdka, pojawia się na niebie, może być utrudnione z uwagi na warunki atmosferyczne. Jeżeli 24 grudnia będziemy mieli do czynienia z zachmurzeniem, czynność ta będzie praktycznie bezcelowa.

