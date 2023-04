Polecą na Księżyc rakietą Starship i będą jeździli takim pojazdem

Amerykański startup o wymownej nazwie Astrolabs zaprojektował łazik księżycowy dla astronautów. Flexible Logistics and Exploration (FLEX) obecnie testowany jest na pustyni w Kalifornii, ale już w 2026 roku ma pojawić się na Księżycu. Co ciekawe, pojazd ma zostać tam dostarczony za pomocą rakiety Starship od Elona Muska.

FLEX to pojazd, który można dowolnie modyfikować w celu przystosowania go do realizacji konkretnych zadań. W wersji załogowej zabierze na pokład dwóch astronautów, a w roboczej, może transportować sprzęt badawczy, a nawet małe skały. Naukowcy z NASA twierdzą, że bez takich pojazdów kolonizacja Księżyca nie będzie możliwa.

