Przeprowadzili kluczowy test dla misji lądowania człowieka na Księżycu

SpaceX dokonał nie lada wyczynu. Najpierw stworzył na Ziemi warunki zbliżone do zimnych warunków księżycowych, a następnie odpalił w nich swój najnowszy silnik Raptor. Testy zakończyły się sukcesem. Jest to niezwykle ważny krok w przygotowaniach w ponownym lądowaniu człowieka na Księżycu, co ma nastąpić już za kilka lat.

Głównym celem SpaceX jest wyniesienie załogi Artemis 3 na powierzchnię naszego naturalnego satelity. Ma to nastąpić już w 2025 lub 2026 roku za sprawą statku Starship.

Same testy tzw. zimnego silnika zostały przeprowadzone w sierpniu tego roku, jednakże dopiero w połowie września NASA upubliczniła tę informację. Analizy wykazały, że Raptor po opuszczeniu Ziemi jest w stanie ponownie się uruchomić w przestrzeni kosmicznej - ma to zapewnić bezpieczne przetransportowanie astronautów na Srebrny Glob.

Ponadto SpaceX zamieściło także bardzo interesujący materiał filmowy na X (dawniej Twitter), na którym widoczne jest odpalenie silnika Raptor (inny test urządzenia). System umieszczony jest w Centrum Lotów Kosmicznych Marshalla w Alabamie, które należy do NASA.