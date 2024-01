Radioamator zbudował w domu antenę i "zadzwonił" na stację kosmiczną!

Radioamator nawiązał jeden z najfajniejszych możliwych kontaktów

Radioamator Doug na swoim kanale na YouTube o nazwie KB8M pochwalił się swoim sukcesem. Za pomocą domowej roboty anteny udało mu się nawiązać jeden z fajniejszych kontaktów radiowych. Porozmawiał z astronautą znajdującym się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Woodym Hoburgiem. Doug nie ukrywał radości, gdy po wielu próbach w końcu usłyszał głos po drugiej stronie. Kontakt udało nawiązać się w lipcu 2023 roku.

Jak sam napisał pod swoim filmikiem: „Zawsze chciałem porozmawiać z astronautą. W weekend z okazji Dnia Pamięci w końcu nawiązałem ten kontakt. Nawiązałem kontakt z ISS i rozmawiałem z Woodym Hoburgiem. Co za dreszczyk emocji”. Nie jest to pierwsza próba Douga w nawiązaniu połącznia. Wcześniej też udało mu się odbyć wiele kontaktów głosowych, jednak nigdy z astronautą na ISS. W końcu i to marzenie się spełniło.

Nawiązanie kontaktu z ISS

Na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronauci mają swoje obowiązki. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że brakuje im normalnych kontaktów międzyludzkich, nie tylko z innymi astronautami, wielu z nich ma pozwolenie na radiostację i chętnie rozmawia z operatorami na Ziemi. My też możemy nawiązać taki kontakt, jeżeli tylko mamy takie możliwości.

Program ARISS, czyli w skrócie Amatorskie Radio na ISS powstał we współpracy NASA, ESA, CSA i Roskosmosu. Ma on na celu zachęcanie dzieci w wieku szkolnym do kontaktowania się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną poprzez radio. Ma to zachęcić młode pokolenia do nauki i poszerzyć ich zainteresowania technologią, inżynierią i innymi naukami ścisłymi.