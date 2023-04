Start Starshipa 04.20. Dziewiczy lot największej rakiety świata

Superciężka rakieta firmy SpaceX, największa, jaką do tej pory wyprodukowano, wyruszy w dziewiczy lot. Stanowi pierwszy krok do transportowania ludzi i ładunków na Księżyc oraz Marsa. Pierwsza próba wystrzelenia rakiety, 17 kwietnia, nie doszła do skutku z powodu awarii zaworu ciśnienia.

Zdjęcie Transmisja na żywo rozpocznie się 45 minut przed planowanym startem rakiety / /ABACA / Abaca Press / Forum / Agencja FORUM