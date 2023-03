Weź ziemię, dodaj ziemniaki i przypraw szczyptą soli. To przepis na kosmiczną technologię

Dotychczasowe pomysły budowy na naszym naturalnym satelicie obejmowały np. wykorzystanie do budowy pyłu księżycowego i materiałów, które mogą generować elektryczność, a w przypadku Marsa naukowcy prezentowali cegły, które nie wymagają wypalania i takie drukowane 3D bez przy użyciu minerałów planetarnych. Teraz zespół, który wcześniej opracował AstroCrete, czyli specjalny beton z krwi, moczu i marsjańskiego pyłu, przedstawił StarCrete, czyli materiał wykonany z pozaziemskiego pyłu, skrobi ziemniaczanej i odrobiny soli.



Prawie jak chipsy, czyli cegły z ziemniaków i soli

Naukowcy przekonują, że jest on wystarczająco silny, aby można było go wykorzystać do budowy domów w pozaziemskich koloniach. Podczas testów StarCrete charakteryzował się wytrzymałością na ściskanie na poziomie 72 megapaskali (MPa), czyli ponad dwukrotnie większą niż zwykły beton (32 MPa). Wariant StarCrete wykonany z pyłu księżycowego osiągnął zaś nawet ponad 91 MPa, podczas gdy wspomniane wcześniej AstroCrete zaledwie 40 MPa, a do tego wymagało stałego źródła krwi.

Obecne technologie budowlane wciąż wymagają wielu lat rozwoju i dużo energii oraz dodatkowego ciężkiego sprzętu przetwarzającego, co zwiększa koszty i złożoność misji. StarCrete tego nie potrzebuje, więc upraszcza misję i czyni ją tańszą i bardziej realną tłumaczy Aled Roberts, główny badacz tego projektu.