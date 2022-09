Wielkimi krokami zbliża się pełnia Księżyca we wrześniu. To zjawisko astronomiczne potocznie najczęściej nazywane jest Pełnią Żniwiarzy, Pełnią Księżyca Plonów albo Pełnią Kukurydzianego Księżyca. Sporadycznie spotkać można się również z określeniem Księżyc Wina.

Czujni obserwatorzy nocnego nieba z niecierpliwością wyczekują najbliższej pełni Księżyca, ponieważ jak zawsze stworzy ona okazję do tego, aby zachwycać się pięknem Srebrnego Globu.

Datę zjawiska, podobnie jak pozostałych faz księżyca, zostało oczywiście uwzględnione w kalendarzu księżycowym na 2022 rok, jednak osobom, którym nie chce się tego sprawdzać, przypominamy, kiedy i o której godzinie jest pełnia Księżyca we wrześniu.

W formie ciekawostki informujemy również, że w krajach Azjatyckich Księżyc Żniwiarzy będzie miał wyjątkowe znaczenie z uwagi na to, że podczas pełni Księżyca we wrześniu odbywają się tam uroczystości Święta Środka Jesieni.

Kiedy jest pełnia Księżyca we wrześniu 2022?

Najbliższa pełnia, czyli faza Księżyca, w którym tarcza Srebrnego Globu widoczna jest w pełnej okazałości, już w sobotę, 10 września 2022.

Naturalny satelita Ziemi powinien osiągnąć zenit około godziny 11:58, jednak najlepszy moment, aby go obserwować to oczywiście wieczór. Wówczas, aby zobaczyć pełnię Księżyca we wrześniu nie będzie nam potrzebny teleskop, ani żaden inny profesjonalny sprzęt do obserwacji nieba.

Wystarczy, że udamy się w miejsce z dala od zanieczyszczeń i sztucznego oświetlenia, które mogą zakłócać dobrą widoczność Księżyca w pełni. Tego zjawiska astronomicznego pod żadnym pozorem nie można przegapić, bo to ostatnia letnia pełnia Księżyca w tym roku.

Pełnia we wrześniu to Księżyc Żniwiarzy

Pełnia Księżyca we wrześniu 2022 bywa nazywana w sposób, który często jest niezrozumiały dla wielu Polaków. Chodzi tutaj o takie określenia zjawiska jak:

Pełnia Żniwiarzy

Pełnia Księżyca Żniw

Pełnia Kukurydzianego Księżyca

Pełnia Księżyca Plonów

Księżyc Wina

Księżyc Żniwiarzy

Zdjęcie Kukurydziana Pełnia Księżyca określana jest również mianem Kukurydzianej Pełni Księżyca / NurPhoto / Contributor /Getty Images



Wszystkie powyższe nazwy wywodzą się ze starożytności i są mocno powiązane z rytmem natury, zgodnie z którym żyli kiedyś rolnicy. Niektórzy wciąż wierzą zresztą, że wrześniowy Księżyc w fazie pełni wyznacza czas żniw i zbioru plonów.

Dla dawnych Egipcjan Pełnia Kukurydzianego Księżyca była również czasem, po którym należało się spodziewać pory deszczowej.

Wrześniowa pełnia Księżyca w Chinach to Święto Środka Jesieni

W Chinach wrześniowa pełnia Księżyca jest powiązana z obchodami Święta Środka Jesieni, które wypadają w 15. dniu ósmego miesiąca, chińskiego kalendarza lunarnego. W tym roku dzień ten przypada na sobotę, 10 września.

Święto Środka Jesieni to dla Azjatów okazja do tego, aby spędzić wspólnie czas i podziwiać pełnię Księżyca we wrześniu w blasku festiwalowych latarni.

Święto Środka Jesieni nawiązuje do kultu bogini Chang-e, byłej żony żoną Yi – doskonałego łucznika, podziwianego za to, że zestrzelił dziesięć Słońc, które miały spalić Ziemię.

Według legendy bogowie nagrodzili odważnego mężczyznę eliksirem nieśmiertelności. Pod nieobecność Yi bogini Chang-e sama wypiła cudowny napój, co tak zdenerwowało jej męża, że postanowił ją zabić. Chang-e udało się jednak uciec na Księżyc, gdzie ma przebywać aż do dziś.

Tego zjawiska na niebie nie było od 1963 roku

Pełnia księżyca we wrześniu w dniu 10 września to niejedyne warte uwagi wydarzenie na niebie we wrześniu 2022.

W tym miesiącu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno zjawisko w kalendarzu księżycowym na 2022 rok, a mianowicie moment, w którym planeta Jowisz zbliży się do Ziemi na odległość zaledwie 591,2 miliona kilometrów.

Na zjawisko, które obserwować będzie można 23 września 2022, czekaliśmy od 1963 roku.

Zdjęcie We wrześniu planeta Jowisz będzie doskonale widoczna na niebie / materiały prasowe

