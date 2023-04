Zapomnijcie o kolejnym locie Starshipa. Złe wieści dla SpaceX

SpaceX ma wielkie kłopoty. Władze są wściekłe

FAA ostatecznie przedstawiła wiele punktów, które firma SpaceX musiała spełnić, by w ogóle doprowadzić do startu Starshipa. Jednak urzędnicy nie wydali zgody na doprowadzenie do takiej demolki. Musk może teraz liczyć na kolejne mozolne audyty władz, co sprawi, że kolejny start rakiety może odbyć się dopiero po wakacjach.