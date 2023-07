Spis treści: 01 Nawet kilkaset złotych za certyfikat

Astronomia to piękna nauka, która pasjonuje dziesiątki tysięcy osób w Polsce i na całym świecie. Niestety, jest to również rodzaj utrudnienia dla bliskich, ponieważ kosmiczne hobby nie należy do najtańszych. Jeśli zatem w rodzinie mamy kogoś, kto pasjonuje się widokiem gwiazd, to nawet symboliczna niespodzianka dla tej osoby może okazać się kosztownym wydatkiem.

Bardzo często w pogoni za oszczędnościami, szukamy alternatyw poukrywanych w różnych zakamarkach internetowej czeluści. Łatwo wówczas dotrzeć do sklepów internetowych, oferujących możliwość nazwania dowolnej gwiazdy na nieboskłonie. Wydawałoby się, że to najlepszy z możliwych prezentów dla miłośnika astronomii, ale czy na pewno?

Nawet kilkaset złotych za certyfikat

Mechanizm działania sklepów internetowych, które oferują możliwość nazwania wybranej gwiazdy jest zazwyczaj powtarzalny. Sprzedawcy dysponują własnymi katalogami gwiazd lub współpracują z zewnętrznymi dostawcami takich katalogów.

Klient ma możliwość nazwania wybranej gwiazdy w katalogu dostępnym u danego sprzedawcy. W zależności od sklepu internetowego oraz oferty, ceny takich upominków wahają się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych.

W zamian otrzymuje się przede wszystkim certyfikat potwierdzający, że nazwa została nadana. Większość sklepów przewiduje także potrzebę odnalezienia gwiazd na nieboskłonie, dlatego klienci otrzymują również w tym aspekcie stosowne instrukcje. Ponadto, w zależności od wybranej oferty, klienci otrzymują różnego rodzaju benefity.

Nazwa ma charakter mocno symboliczny

Mogłoby się wydawać, że tego rodzaju ofertom przyświeca bardzo szczytny cel. Chodzi przecież o to, by poprzez nazwanie gwiazdy na nieboskłonie upamiętnić wyjątkowy moment z naszego życia lub uszczęśliwić naszych najbliższych.

Gwiazdy są w stanie istnieć przez miliardy lat, co mogłoby oznaczać, że pamięć po naszych wspomnieniach przetrwa znacznie dłużej od nas samych. Wiele sklepów odwołuje się zresztą do tego faktu, przekonując potencjalnych klientów do swoich ofert.

Problem polega na tym, że sprzedawcy prawdopodobnie przeceniają swoje możliwości w tym zakresie. Wykorzystywane przez nich katalogi gwiazd raczej nie cieszą się uznaniem w środowisku naukowym, a nazwy nadawane gwiazdom mają małą szansę na to, by stać się powszechnie znanymi.

IAU nie pozostawia złudzeń

Obecnie jedną z najbardziej poważanych organizacji w środowisku naukowym jest Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU). Istnieje ona od 1919 roku i zrzesza prawie kilkanaście tysięcy zawodowych astronomów z całego świata.

To właśnie w obrębie tej organizacji zapadają kluczowe decyzje o tym, jak będą nazywały się konkretne obiekty w kosmosie. Naukowcy na całym świecie podporządkowują się tym decyzjom, a nazewnictwo trafia do literatury naukowej i staje się powszechnie stosowanym.

Mimo wszystko Międzynarodowa Unia Astronomiczna nie ma prawnego monopolu na nadawanie nazw obiektom w kosmosie. Oznacza to, że sklepy oferujące możliwość nazwania gwiazdy działają w sposób legalny mimo, że nie mają takiej siły przebicia jak organizacja naukowa. IAU nie pozostawia jednak tego rodzaju działalności bez komentarza.

Na specjalnej stronie internetowej czytamy, że organizacja nie wyraża poparcia wobec tego rodzaju działalności. Ponadto odcina się ona od sklepów sprzedających możliwość nazwania gwiazd na nieboskłonie. IAU twierdzi także, że piękno nocnego nieba nie jest na sprzedaż, co wyklucza również możliwość zakupu nazwy od tej organizacji.