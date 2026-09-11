Spis treści: Ataki 11 września 2001 r. Najpierw trzeba było zrozumieć, dlaczego wieże się zawaliły Schody przestały być tylko drogą ewakuacyjną Wieżowiec nie może być tylko mocny. Musi być przewidywalny Pentagon pokazał drugą stronę tej historii Zmieniło się także najbliższe otoczenie Zmieniło się nawet projektowanie nowych wież WTC Lekcja z Nowego Jorku dotarła do Europy

Ataki 11 września 2001 r.

O 8:46 rano 11 września 2001 roku Boeing 767 uderzył w północną wieżę World Trade Center. 17 minut później drugi samolot wbił się w wieżę południową. W ciągu następnych kilkudziesięciu minut stało się jasne, że nie był to wypadek. O 9:37 American Airlines Flight 77 uderzył w Pentagon, a o 10:03 United Airlines Flight 93 rozbił się w Pensylwanii. Samolot ten był prawdopodobnie kierowany na Kapitol lub Biały Dom, ale pasażerowie podjęli próbę odzyskania kontroli nad maszyną. Dwie wieże WTC zawaliły się jeszcze tego samego ranka.

Południowa wieża (za kulą ognia) tuż po uderzeniu samolotu lotu 175 o 9:03 czasu lokalnego TheMachineStops (Robert J. Fisch)/CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en) Wikimedia Commons

Był to przede wszystkim ludzki dramat (w budynkach i pod gruzami WTC zginęły 2753 osoby), ale 11 września stał się również jednym z największych impulsów do zmiany współczesnej architektury. Budynki, projektowane z myślą o pożarach, huraganach, awariach instalacji czy lokalnych uszkodzeniach konstrukcji, zostały nagle skonfrontowane z wydarzeniem, którego praktycznie nikt nie uwzględniał w zwykłych założeniach projektowych - uderzeniem dużego, zatankowanego samolotu pasażerskiego, a następnie wielogodzinnym pożarem.

Najpierw trzeba było zrozumieć, dlaczego wieże się zawaliły

Po zamachach rozpoczęto jedno z najbardziej szczegółowych dochodzeń dotyczących katastrofy budowlanej w historii. Amerykański National Institute of Standards and Technology (NIST) przeanalizował konstrukcję wież, dokumentację projektową, materiały, nagrania i tysiące zdjęć. Przeprowadzono też ponad tysiąc wywiadów z ocalałymi użytkownikami budynków i ratownikami. Powstały 43 raporty liczące łącznie około 10 tys. stron.

Analizy pokazały, że nie można sprowadzić katastrofy do prostego stwierdzenia, że "samoloty zniszczyły wieże". Konstrukcja przetrwała pierwsze uderzenia. Problemem stała się kombinacja kilku czynników - ogromnych uszkodzeń konstrukcji, zniszczenia części zabezpieczeń przeciwpożarowych przy intensywnym pożarze na wielu poziomach. NIST wykorzystał między innymi modele numeryczne do odtworzenia zachowania elementów konstrukcyjnych pod wpływem uszkodzeń i wysokiej temperatury.

Atak na World Trade Center MesserWoland/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl) Wikimedia Commons

Atak na World Trade Center Domena publiczna Wikimedia Commons

Tutaj zaczęła się jedna z najważniejszych zmian w myśleniu o bezpieczeństwie budynków. Projektant przestał patrzeć wyłącznie na to, czy konstrukcja wytrzyma typowe obciążenia. Musiał zadawać sobie też pytanie: co stanie się z całym budynkiem, gdy jeden z jego elementów zostanie poważnie uszkodzony?

W ten sposób do głównego nurtu projektowania mocniej weszły pojęcia takie jak redundancja, odporność konstrukcji i ochrona przed postępującym zawaleniem. Chodzi o to, aby lokalna awaria nie uruchomiła lawiny kolejnych zniszczeń prowadzących do katastrofy całego obiektu.

Schody przestały być tylko drogą ewakuacyjną

Jedną z najbardziej praktycznych lekcji z 11 września dotyczyła ewakuacji. W obu wieżach WTC znajdowały się po trzy klatki schodowe. NIST uznał, że ich rozmieszczenie i odporność miały ogromne znaczenie dla możliwości opuszczenia budynków. Szczególnie ważne było to, że uszkodzenia w miejscu uderzenia samolotów mogły jednocześnie zablokować więcej niż jedną drogę ucieczki.

Zalecono projektowanie systemów ewakuacyjnych tak, aby były bardziej odporne na uszkodzenia i oddalone od siebie. Drogi ewakuacyjne powinny być łatwe do znalezienia, odpowiednio szerokie i zdolne do funkcjonowania również wtedy, kiedy część budynku przestaje działać.

To przełożyło się na konkretne zmiany w amerykańskich przepisach. Zwiększono wymagania dotyczące liczby i szerokości schodów w wysokich budynkach. Dla części wysokich obiektów wprowadzono dodatkową klatkę schodową, a szerokość schodów w nowych budynkach z instalacją tryskaczową zwiększono o 50 proc. Wzmocniono też obudowy klatek schodowych i szybów wind.

Co do wind, NIST zalecił rozwój odpornych ogniowo i konstrukcyjnie zabezpieczonych urządzeń, które mogłyby być wykorzystywane przez służby ratunkowe, a w określonych warunkach także przez osoby ewakuujące się z budynku.

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Wieżowiec nie może być tylko mocny. Musi być przewidywalny

11 września zmienił również sposób myślenia o informacji wewnątrz budynku. W sytuacji kryzysowej konstrukcja może być wystarczająco odporna, a mimo to ludzie mogą nie wiedzieć, co się dzieje. Budynek zaczął być traktowany jako system, którego bezpieczeństwo zależy nie tylko od stali, betonu i odporności ogniowej. Równie ważne stały się instalacje, komunikacja, procedury, dostęp do informacji oraz możliwość koordynacji działań ratowników.

Nie chodziło o to, aby każdy wieżowiec był w stanie przetrwać katastrofę porównywalną z 11 września. Chodziło raczej o rozpoznanie różnych zagrożeń i projektowanie konstrukcji tak, aby ich konsekwencje były możliwie ograniczone.

Pentagon pokazał drugą stronę tej historii

Budynek Pentagonu również został trafiony samolotem, ale konstrukcja zachowała się zupełnie inaczej niż wieże WTC.

W chwili zamachu trwała wieloletnia modernizacja Pentagonu. Jednym z jej celów było zwiększenie odporności obiektu na eksplozje. W remontowanej części zastosowano między innymi wzmocnione konstrukcje i okna odporne na skutki wybuchu. Samolot uderzył w rejon znajdujący się na styku odnowionej i jeszcze niezmodernizowanej części. Według Korupusu Inżynierów Armii Amerykańskiej elementy ochronne zastosowane w wyremontowanym segmencie zachowały się bardzo dobrze.

Późniejsza analiza wskazała na jeszcze jedną cechę Pentagonu - ciągłość, redundancję i zdolność konstrukcji do pochłaniania energii. To właśnie te właściwości ograniczyły skalę zniszczeń i stały się wskazówką dla projektowania innych budynków, w których odporność na zawalenie postępujące ma szczególne znaczenie.

11 września pokazał więc dwa różne oblicza, o których zapewne nie wiedzieliście. W Nowym Jorku inżynierowie dostali lekcję o zachowaniu bardzo wysokiej konstrukcji stalowej pod wpływem ogromnych uszkodzeń i pożaru. W Pentagonie zobaczyli, jak wcześniejsze inwestycje w odporność konstrukcji i ochronę przed wybuchem mogą realnie ograniczyć skutki ataku.

Zmieniło się także najbliższe otoczenie

Po 11 września przestrzeń przed budynkami rządowymi, wojskowymi i innymi potencjalnymi celami zaczęto traktować jako część systemu bezpieczeństwa. Pojawiły się bariery, słupki antyterrorystyczne, betonowe zapory i elementy małej architektury mające uniemożliwić samochodowi zbliżenie się bezpośrednio do elewacji. Z czasem coraz częściej próbowano jednak łączyć funkcję ochronną z funkcją miejską.

Dobrym przykładem jest Nowy Jork. Po zamachach na WTC środki bezpieczeństwa wprowadzono na dużą skalę, szczególnie na Dolnym Manhattanie. Betonowe bariery, słupki, tzw. jersey barriers i inne elementy ochronne stały się częścią przestrzeni miejskiej.

Z czasem zaczęto odchodzić od prostego ustawiania betonowych bloków. Słupki mogą być integrowane z chodnikami, donicami, ławkami czy innymi elementami ulicy. W 2018 roku Nowy Jork zapowiedział instalację około 1500 nowych stałych słupków ochronnych w przestrzeni publicznej. Była to już odpowiedź nie tylko na doświadczenia 11 września, ale i późniejsze zagrożenia, w tym ataki z użyciem pojazdów.

Zmieniło się nawet projektowanie nowych wież WTC

Odbudowa World Trade Center stała się próbą pogodzenia kilku pozornie sprzecznych celów - stworzenia bezpiecznego wieżowca, zachowania reprezentacyjnego charakteru miejsca i uniknięcia wrażenia, że w centrum miasta powstała twierdza.

One World Trade Center otrzymał między innymi masywny, żelbetowy rdzeń oraz rozbudowane systemy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Projektanci wykorzystali doświadczenia z budynku 7 World Trade Center, który jako pierwszy został odbudowany w bezpośrednim sąsiedztwie Ground Zero. W 7 WTC zastosowano m.in. wzmocnioną ochronę przeciwpożarową, żelbetową obudowę rdzenia, redundantne instalacje przeciwpożarowe oraz szersze, ciśnieniowo zabezpieczone klatki schodowe.

One World Trade Center otrzymał między innymi masywny, żelbetowy rdzeń oraz rozbudowane systemy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Praneeth Thalla/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) Wikimedia Commons

W przypadku One World Trade Center bezpieczeństwo zostało potraktowane jako element konstrukcji od samego początku. Jednocześnie architekci starali się, aby rozwiązania ochronne nie zamieniły budynku w niedostępną fortecę.

Lekcja z Nowego Jorku dotarła do Europy

Wpływ 11 września nie zakończył się na amerykańskich przepisach. NIST już w pierwszych latach po zamachach wskazywał, że wydarzenia te wywołały dyskusję o regulacjach budowlanych również poza Stanami Zjednoczonymi. Szczególnie dużo uwagi poświęcono odporności konstrukcji, pożarom, zawaleniom postępującym i zarządzaniu ryzykiem.

Oczywiście to nie oznacza, że europejskie przepisy budowlane zostały po prostu "przepisane" z amerykańskich. Europa rozwijała własne rozwiązania, a kolejne zamachy (między innymi w Madrycie w 2004 roku i Londynie w 2005 roku) skierowały uwagę także na bezpieczeństwo transportu publicznego, stacji, placów i innych przestrzeni otwartych.

Współczesnym przykładem tego podejścia są wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące tzw. security by design, czyli uwzględniania bezpieczeństwa już na etapie projektowania przestrzeni. Obejmują nie tylko budynki, ale też ulice, place, centra handlowe, kościoły czy stacje metra. Tu także nie chodzi o tworzenie miejskich fortec, ale "zwykłe" tworzenie przestrzeni tak, aby elementy ochronne były możliwie dobrze zintegrowane z codziennym funkcjonowaniem miasta.

To być może najważniejszy architektoniczny skutek 11 września. Atak pokazał, że bezpieczeństwo jest obecne w konstrukcji, klatce schodowej, windzie, instalacji przeciwpożarowej, sposobie prowadzenia ewakuacji, układzie ulicy, odległości między samochodem a elewacją, a nawet w wyglądzie słupka stojącego przy chodniku.

Oczywiście nie doszliśmy do ideału. Wciąż w tej przestrzeni są elementy, które trzeba usprawnić.



