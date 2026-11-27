W skrócie POLSA ostrzega przed niekontrolowanym wejściem w atmosferę szczątków chińskiej rakiety ZQ-2E R/B o masie 5000 kg, które może nastąpić na przełomie listopada i grudnia.

Ze względu na duże gabaryty i masę obiektu istnieje ryzyko, że jego fragmenty nie spłoną całkowicie w atmosferze, a trasa przelotu przebiega m.in. nad Polską.

Szacowany czas wejścia obiektu w atmosferę to przedział między 29 listopada a 1 grudnia 2026 roku, a służby są już poinformowane o potencjalnym zagrożeniu.

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Nad Polską przeleci pięciotonowy fragment chińskiej rakiety

Centrum Operacyjne SSA POLSA wydało nowy komunikat dotyczący niekontrolowanego wejścia w atmosferę kolejnego dużego obiektu krążącego po niskiej orbicie okołoziemskiej. Chodzi o człon chińskiej rakiety nośnej (ang. Rocket Body), oznaczony jako ZQ-2E R/B, skatalogowany pod numerem NORAD 69095. Obiekt trafił na orbitę 13 maja 2026 r. po starcie z kosmodromu Jiuquan SLC (Shuang Cheng Tzu) w Chinach.

Według wyliczeń specjalistów z agencji kosmicznej deorbitacja tego elementu nastąpi na przełomie listopada i grudnia. "Na podstawie aktualnych informacji o położeniu orbitalnym, szacujemy wejście obiektu w atmosferę Ziemi pomiędzy 2026-11-29 13:54 a 2026-12-01 08:34 czasu polskiego" - informuje Centrum Operacyjne SSA POLSA.

Tak szerokie okno czasowe wynika z trudności w precyzyjnym modelowaniu oporu górnych warstw atmosfery. "Nominalny punkt wejścia w atmosferę (środek okna niepewności) szacowany jest obecnie na 2026-11-30 10:14 UTC +/- 21:20 nad Arktyką i może ulec zmianie" - wyjaśnia agencja w opublikowanym ostrzeżeniu. Innymi słowy kosmiczny śmieć najpewniej spadnie w poniedziałek, 30 listopada.

Zagrożenie upadkiem kosmicznego śmiecia na terytorium Europy

Trajektoria lotu opadającego obiektu budzi szczególną uwagę ze względu na parametry jego orbity. Według informacji portalu ISS Tracker obiekt okrąża naszą planetę 16 razy dziennie, pędząc ze średnią prędkością 27625,3 km/h. Nachylenie wynoszące 88,93 stopnia sprawia, że trasa "przebiega m.in. nad znaczną częścią Europy, w tym Polski" - informuje POLSA.

Największe obawy służb budzą gabaryty satelity, którego szacowana masa wynosi aż 5000 kg. "Ze względu na szacowaną masę oraz nieznaną konstrukcję obiektu ZQ-2E R/B zwracamy uwagę, że może on nie ulec całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi" - ostrzega agencja. Oznacza to, że najcięższe i najbardziej wytrzymałe elementy konstrukcyjne mogą przetrwać przejście przez atmosferę i dotrzeć do powierzchni Ziemi, potencjalnie powodując szkody.

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W związku z potencjalnym ryzykiem wdrożono standardowe działania prewencyjne przewidziane na wypadek tego typu zdarzeń. "Agencje rządowe i służby są na bieżąco informowane wg obowiązujących porozumień i procedur operacyjnych. Prosimy śledzić oficjalne komunikaty" - przekazuje POLSA.

Ostrzeżenie przed obiektem ZQ-2E R/B pojawiło się zaledwie kilka dni po zakończeniu poprzedniej podobnej obserwacji prowadzonej przez Polską Agencję Kosmiczną. W ostatnią środę (25 listopada 2026 r.) instytucja poinformowała o wejściu w atmosferę innego chińskiego członu rakiety - CZ-2C o szacowanej masie 4000 kg (NORAD: 54039, COSPAR: 2022-132E) nad wodami Oceanu Indyjskiego. To ten sam, przed którego deorbitacją POLSA ostrzegała nieco wcześniej, co także omawialiśmy w GeekWeeku.



