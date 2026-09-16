Atak na Mac i Windows. Hakerzy podszyli się pod HBO Max

W skrócie Nowa kampania hakerska typu ClickFix atakuje użytkowników systemów Windows i macOS poprzez fałszywe reklamy imitujące serwis HBO Max.

Przestępcy przejęli oficjalne konto reklamowe HBO Max w serwisie Reddit, aby publikować wiarygodnie wyglądające, lecz złośliwe treści.

Atak wykorzystuje manipulację, w której ofiara sama wkleja szkodliwe polecenia do terminala systemowego, co umożliwia kradzież haseł i danych finansowych.

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Użytkownicy komputerów z Windows i macOS stali się celem nowej kampanii cyberprzestępców. Napastnicy wykorzystali reklamy nawiązujące do HBO Max, aby nakłonić internautów do wykonania polecenia na własnym komputerze. Wystarczyła chwila nieuwagi, by zainstalować złośliwe oprogramowanie kradnące dane.

Na czym polega metoda?

Atak należy do kampanii ClickFix. Jej mechanizm jest prosty, ale piekielnie skuteczny. Użytkownik trafia na stronę przypominającą prawdziwy serwis i widzi komunikat podobny do zabezpieczenia CAPTCHA, czyli dobrze znanego (pewnie i tobie) testu, który ma sprawdzić, czy po drugiej stronie znajduje się człowiek, czy bot.

Po kliknięciu pojawia się jednak instrukcja wykonania dodatkowego "sprawdzenia". W rzeczywistości ofiara jest nakłaniana do skopiowania tekstu i wklejenia go do wiersza poleceń w Windows albo Terminala na komputerze Mac. To narzędzia pozwalające wydawać systemowi polecenia za pomocą tekstu.

Po naciśnięciu klawisza Enter złośliwe oprogramowanie może zostać uruchomione. Jego zadaniem jest kradzież między innymi haseł, danych dostępowych do już zalogowanych kont oraz portfeli kryptowalut. Problem jest tym większy, że takie działanie może ominąć część zabezpieczeń antywirusowych.

Po kliknięciu pojawia się instrukcja wykonania dodatkowego „sprawdzenia”. W rzeczywistości ofiara jest nakłaniana do skopiowania tekstu i wklejenia go do wiersza poleceń w Windows albo Terminala na komputerze Mac. Unhappy-Capital-1464 / Reddit via TechCrunch materiał zewnętrzny

Hakerzy wykorzystali konto HBO Max

Tym razem badacze zajmujący się bezpieczeństwem odkryli, że najnowsza kampania wykorzystywała reklamy zamieszczane w serwisie Reddit. Prowadziły do strony wyglądającej jak HBO Max, ale zamiast filmu czekała tam... pułapka ClickFix.

Według badaczy z Hudson Rock cyberprzestępcy przejęli oficjalne konto HBO Max wykorzystywane do prowadzenia reklam w serwisie. Następnie za jego pomocą opublikowano setki fałszywych, ale wyglądających wiarygodnie reklam. Nie wiadomo, ilu użytkowników kliknęło reklamy ani ile komputerów zostało skutecznie zainfekowanych. Firma Warner Bros.

Serwis TechCrunch, który kontaktował się z Redditem i HBO przekazał, że Discovery, (właściciel HBO) nie odpowiedziało na pytania dotyczące sprawy. Reddit potwierdził natomiast, że konto HBO Max zostało przejęte i wykorzystane do publikowania reklam zawierających złośliwe linki. Konto zablokowano, a reklamy usunięto.

Niestety ataki ClickFix stają się coraz częstsze. Szczególnie niebezpieczne jest to, że nie wymagają od ofiary pobierania podejrzanego programu. To sam użytkownik wykonuje polecenie, które w zasadzie otwiera drzwi do systemu.

Źródło: TechCrunch



