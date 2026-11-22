Fala dezinformacji po doniesieniach z obwodu królewieckiego uderza także w Polskę

W sobotę 21 listopada 2026 r. pojawiły się doniesienia o domniemanym ataku dronów na cele w obwodzie królewieckim. Informował o tym m.in. kanał na Telegramie Exilenova+, który uznawany jest za wiarygodne źródło doniesień na temat ukraińskich uderzeń na Rosję. W mieście Bałtyjsk, gdzie ulokowana jest baza Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej, miało być słychać odgłosy eksplozji i uruchomiono syreny alarmowe, otwiera się w nowym oknie.

W sieci pojawiły się sprzeczne informacje. Aleksiej Biesprozwannych, gubernator obwodu królewieckiego, napisał na Telegramie, że system ostrzegania przed dronami zareagował na podejrzany obiekt nadlatujący z Litwy.

Szef MSZ Litwy Kestutis Budrys oświadczył w nocy z soboty na niedzielę, że Wilno "kategorycznie odrzuca krążące w mediach społecznościowych pogłoski" o udziale strony litewskiej w ataku dronów na cele w obwodzie królewieckim i nie zezwoliło na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej do nalotów na obiekty w Rosji, podaje PAP.

Jak wskazują eksperci, w sieci pojawiło się więcej fałszywych doniesień związanych z atakiem, w tym wpisów nawiązujących do roli Polski.

Centrum Walki z Dezinformacją monitoruje sieć

Wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski ostrzega przed dezinformacją związaną z doniesieniami o ataku na obwód królewiecki.

W sieci pojawiają się fałszywe doniesienia, że "Wojska niemieckie stacjonujące w Polsce koordynują ukraiński atak na obwód królewiecki", a także, że "Litwini i Polacy atakują Rosję za pomocą ukraińskich rakiet".

We wpisie zamieszczonym 22 listopada br. na portalu X wiceminister cyfryzacji podaje:

- W związku z doniesieniami o ukraińskim ataku na obwód królewiecki Centrum Walki z Dezinformacją intensywnie monitoruje przestrzeń informacyjną.

Odnotowujemy liczne rosyjskie, fałszywe przekazy dezinformacyjne jak choćby:

1. Wojska niemieckie stacjonujące w Polsce koordynują ukraiński atak na obwód królewiecki

2. Litwini i Polacy atakują Rosję za pomocą ukraińskich rakiet

3. Ukraińcy atakują Rosję, aby wciągnąć Polskę do wojny

4. NATO zaatakowało Kaliningrad

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- Pamiętajmy. Sprawdzajmy tylko oficjalne informacje polskich służb - apeluje wiceszef resortu cyfryzacji.

Sprzeczne doniesienia i sugestie rosyjskiej prowokacji

Pojawiły się sugestie, że domniemany atak oraz późniejsza fala dezinformacji mogą być związane z rosyjską prowokacją, otwiera się w nowym oknie.

Ukraiński ekspert wojskowy Ołeksandr Kowałenko i rosyjski analityk Jan Matwiejew podali w wątpliwość doniesienia o ataku dronów na obwód królewiecki.

Zwrócili uwagę na brak wiarygodnych dowodów na zestrzelenie bezzałogowców oraz wątpliwy sens ewentualnego uderzenia.

Ich zdaniem incydent mógł być rosyjską prowokacją, mającą stworzyć pretekst do oskarżenia Europy i uzasadnienia przyszłych agresywnych działań Kremla.

Media nie znajdują potwierdzonych informacji o zniszczeniach ani poszkodowanych. Władze cywilne i wojskowe w Kijowie nie skomentowały dotychczas doniesień.