Świąteczny czas niesie ze sobą nie tylko rodzinne spotkania i wigilijne potrawy, ale także wzmożoną aktywność w internecie - poszukujemy inspiracji prezentowych, zamawiamy je online i rozmawiamy z bliskimi za pośrednictwem mediów społecznościowych. To wszystko może przyciągnąć uwagę cyberprzestępców, którzy tylko czekają na chwilę naszej nieuwagi.

Spis treści: Bezpieczeństwo cyfrowe podczas świąt Na co zwracać uwagę podczas zakupów świątecznych? Podszywanie się pod bliską osobę Jak się zabezpieczyć przed cyberprzestępcami w święta i nie tylko?

Bezpieczeństwo cyfrowe podczas świąt

Podczas robienia świątecznych zakupów online często kierujemy się emocjami i szokującymi promocjami, które jeszcze bardziej zachęcają nas do podania numeru karty płatniczej. W dodatku presja czasu, limitowane oferty lub gratisy sprawiają, że nasz umysł nie myśli racjonalnie. I wtedy właśnie wkraczają cyberprzestępcy ze swoimi sztuczkami, aby nas oszukać.

Na co zwracać uwagę podczas zakupów świątecznych?

Kupując prezenty, wybieraj tylko oficjalne strony sklepów i zaufane portale, np. Allegro. Jeśli cokolwiek wzbudza twoje podejrzenia, poszukaj innej platformy. Możesz natknąć się na phishingową stronę internetową, która podszywa się pod legalną witrynę np. sklepu w celu wyłudzenia danych poufnych, takich jak dane kart płatniczych czy dane osobowe. Poznasz ją po dziwnym adresie, mogą być w nim literówki lub subtelne zmiany (.com zamiast .pl itp.). Zastanów się, czy legalna strona rzeczywiście wymaga od ciebie podania wszystkich danych i sprawdź, czy jej adres strony się od https://. Przy ikonie kłódki w pasku adresu nie powinno być żadnych ostrzeżeń.

Jeśli podejrzewasz daną witrynę o bycie fałszywą lub zbyt późno zorientujesz się o oszustwie, zgłoś incydent poprzez formularz na stronie https://incydent.cert.pl/ i zmień natychmiast dane, które zostały podane.

Dobrym sposobem na zakupy online zamiast podpięcia karty pod stronę jest płatność poprzez BLIK lub PayPal. To bezpieczne rozwiązania, które chronią stan twojego konta.

Podszywanie się pod bliską osobę

Ten sposób oszustwa ma już swoje lata, a mimo to wciąż znajdą się osoby, które dadzą się nabrać. W szczególności warto uczulić na to starszych członków rodziny, do których może przyjść wiadomość niby od wnuczka pilnie potrzebującego pieniędzy. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, natychmiast zakończ rozmowę. Pamiętaj, aby nie wpisywać żadnych haseł ani numerów kart, a gdyby doszło do kradzieży, zawiadom policję i zgłoś sprawę w banku, aby anulować transakcję. Zbieraj także dowody w postaci zrzutów ekranu.

Jak się zabezpieczyć przed cyberprzestępcami w święta i nie tylko?

Używaj silnych i unikalnych haseł, innego do każdego konta. Odpowiednie hasło składa się z dużych i małych liter, zawiera liczby i znaki specjalne, a jego długość to co najmniej 12 znaków. Dobrym sposobem jest korzystanie z generatora haseł oraz menadżera haseł, który będzie przechowywał każde hasło w bezpiecznych warunkach.

Podczas świątecznych zawirowań ktoś może spróbować włamać się na twoje konto, a ty nawet tego nie zauważysz przez pośpiech i nerwy. Jednak dodanie uwierzytelnienia dwuskładnikowego do zabezpieczenia konta skutecznie blokuje oszusta przed włamaniem. Dzięki temu każdy, kto próbuje się zalogować na twoje konta, będzie potrzebował dodatkowego kodu np. wysłanego SMS-em na twój telefon. Bez tego nie przejdzie dalej.

