Dziesiątki tysięcy skradzionych telefonów

Co jakiś czas komuś udaje się znaleźć swojego zgubionego lub skradzionego iPhone'a za pomocą usługi Znajdź, lecz ostatnio ustanowiono prawdziwy rekord: śledzenie jednego iPhone'a doprowadziło policję do schwytania gangu podejrzewanego o przemyt nawet 40 000 skradzionych telefonów z Wielkiej Brytanii do Chin w ciągu ostatniego roku.

- Do zdarzenia doszło w Wigilię, a ofiara drogą elektroniczną namierzyła skradziony iPhone w magazynie w pobliżu lotniska Heathrow - powiedział inspektor detektyw Mark Gavin. - Ochroniarze chcieli pomóc i znaleźli telefon w pudełku, wśród 894 innych urządzeń.

Okazało się, że niemal wszystkie z nich były skradzione, a wysłane miały być do Hongkongu. Przechwycono kolejne przesyłki. Podczas śledztwa policja zatrzymała samochód, w którym znaleziono urządzenia owinięte folią - udaremniono w ten sposób próbę przewiezienia dziesiątek skradzionych telefonów przez dwóch mężczyzn, obywateli Afganistanu w wieku ok. 30 lat. Zostali oni oskarżeni o spisek w celu przejęcia skradzionych dóbr oraz spisek w celu ukrycia lub wywiezienia mienia pochodzącego z przestępstwa. W ich miejscach zamieszkania odnaleziono około 2000 kolejnych smartfonów. Jak donosi BBC, w ramach tej akcji aresztowano łącznie 18 podejrzanych.

Ogromny wzrost przypadków kradzieży telefonów

W raporcie czytamy, że w ciągu ostatnich czterech lat liczba skradzionych telefonów w Londynie wzrosła prawie trzykrotnie - z 28 609 w 2020 r. do 80 588 w 2024 r.

Według minister policji Sarah Jones niektórzy przestępcy rezygnują z handlu substancjami odurzającymi i przechodzą do branży telefonicznej, ponieważ jest to zwyczajnie bardziej opłacalne, w szczególności handel produktami Apple.

Śledztwo wykazało, że złodzieje uliczni otrzymywali nawet do 300 funtów za skradzione urządzenie, które następnie było sprzedawane w Chinach za kwotę do 4000 funtów za sztukę.

- Rozbiliśmy siatki przestępcze na każdym szczeblu, od złodziei ulicznych po międzynarodowe zorganizowane grupy przestępcze, które każdego roku eksportują dziesiątki tysięcy skradzionych urządzeń - stwierdził komendant Andrew Featherstone, szef policji metropolitalnej odpowiedzialnej za walkę z kradzieżami telefonów.

Mimo to wiele ofiar kradzieży telefonów krytykuje policję za niewystarczające działania, nawet kiedy zwracają się do nich z dokładną lokalizacją urządzenia za pomocą usługi Znajdź.

Włącz funkcję Znajdź na swoim iPhone

Warto mieć zawsze włączoną funkcję Znajdź (ang. Find My) na iPhone, aby w przypadku kradzieży nie pozostać bez informacji. Możesz zrobić to w ustawieniach.

Złodzieje często potrafią ukraść odblokowany telefon, wyrywając go z ręki ofiary, kiedy ta z niego korzysta w miejscu publicznym.

