W skrócie Nowa siedziba Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK powstaje przy ul. 11 Listopada na warszawskiej Pradze-Północ i ma być istotną częścią krajowego systemu obrony przed zagrożeniami cyfrowymi.

W budynku znajdą się specjalistyczne jednostki, takie jak laboratoria, ośrodki szkoleniowe oraz niezależna chmura obliczeniowo-usługowa do obsługi zespołu CERT Polska.

Władze państwowe i lokalne podkreślają znaczenie inwestycji dla rozwoju technologicznego Warszawy oraz edukacji i cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym i samorządowym.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W Warszawie powstaje nowe Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK

W dobie powszechnej cyfryzacji bezpieczeństwo cyberprzestrzeni bezpośrednio przekłada się na spokój w świecie realnym. Jak tłumaczy szef NASK, Radosław Nielek, instytucja dysponuje specjalistami zdolnymi wyprzedzać ruchy cyberprzestępców. Aby jednak w pełni wykorzystać ich potencjał, niezbędna jest infrastruktura najwyższej klasy.

Nowy, czterokondygnacyjny gmach o powierzchni 7701,24m², który stanąć ma przy ul. 11 Listopada w Warszawie, zaoferuje przestrzeń, w której zaawansowane technologie będą współgrały z wnętrzami inspirowanymi naturą. To koncepcja wybrana przez samych pracowników. Architektura i wyposażenie budynku Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK mają stanowić zintegrowany organizm badawczo-operacyjny.

W budynku będą pracować specjalistyczne jednostki, w tym Krajowe Centrum Odzyskiwania Danych (KCOD), Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa (KCOC), Modelowy Ośrodek treningowo - szkoleniowy w obszarze Cyberbezpieczeństwa (OSC), Laboratorium Bezpieczeństwa AI (AITAS), Laboratorium Fuzzingu i Badania Złośliwego Oprogramowania (FUMAL), Krajowe Centrum Wsparcia Security dla JST (KCWS), a także Ośrodek Modelowania Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (OMCC).

Ważnym elementem modernizacji technologicznej, realizowanej na potrzeby zespołu CERT Polska, będzie także budowa niezależnej chmury obliczeniowo-usługowej, dla potrzeb bezpieczeństwa rozproszonej w dwóch centrach danych.

Rozwiń

W strukturach CCN zaplanowano nowoczesny ośrodek szkoleniowy oraz pojemną aulę. Program podnoszenia kwalifikacji obejmie zarówno młodzież szkolną, jak i samą kadrę Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Lokalizacja inwestycji na Pradze-Północ ma także wymiar symboliczny i gospodarczy.

Dzielnica kojarzona dotychczas głównie z historią przemysłową staje się nowoczesnym hubem technologicznym. Centrum przyciągnie innowacyjny biznes, stworzy atrakcyjne miejsca pracy i udowodni, że strategiczne inwestycje państwowe mogą harmonijnie wspierać rozwój lokalnych społeczności, budując jednocześnie cyfrową odporność całego kraju.

Konferencja z Pawłem Olszewskim i Rafałem Trzaskowskim

W piątek (22 maja) odbyła się konferencja prasowa, a NASK wydał komunikat, w którym przywołał wypowiedzi na temat powstającego obiektu. "Cyberbezpieczeństwo jest priorytetem tego rządu, dlatego inwestujemy w nie miliardy złotych. Ponad 360 mln zł przeznaczone na to Centrum to inwestycja w sprzęt, edukację i szkolenia. To potwierdzenie tego, że wypełniamy konkretami obietnice rządu" - skomentował sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Paweł Olszewski.

Rozwiń

"To jest ogromny projekt, ale mam na myśli nie tylko sam budynek. Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK to szkolenia dla samorządowców z cyberbezpieczeństwa, centra odzyskiwania danych. Te laboratoria i centra już funkcjonują w ramach NASK, ale potrzebna nam większa skala. Bo trzeba mieć świadomość, że na przykład macierz dyskowa waży kilkaset kilogramów i żeby przeanalizować zawarte w niej dane, należy mieć odpowiednie możliwości i sprzęt, żeby ją przetransportować i umieścić w danym miejscu" - dodał Radosław Nielek, dyrektor NASK.

Głos zabrał także Rafał Trzaskowski "Warszawa stawia na nowe technologie. Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK jest szansą na to, by na mapie Warszawy pojawił się kolejny nowy ośrodek, by nasze miastem stawało się hubem technologicznym. Cyberbezpieczeństwo jest fundamentem funkcjonowania miasta i jego mieszkańców. Dlatego prowadzimy z NASK projekt Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa, który wzmacnia miejską odporność. Z kolei CCN będzie dobrze służyć zarówno krajowi, jak i Warszawie" - powiedział prezydent miasta stołecznego Warszawy.





Ziarna pszenicy sprzed 8000 lat znalezione w Gruzji stanowią najwcześniejsze dowody na wypiekanie chleba © 2026 Associated Press