Fala fałszywych alarmów bombowych na lotniskach w Europie. Trop prowadzi do Rosji

Jeszcze we wtorek 3 listopada pisałam w GeekWeek.pl o alarmach bombowych, które sparaliżowały pracę lotnisk w Warszawie, otwiera się w nowym oknie. Nie był to odosobniony przypadek - w całej Europie zgłaszano wtedy zagrożenie materiałami wybuchowymi, a służby musiały wielokrotnie interweniować, chociaż ostatecznie nie znaleziono niczego podejrzanego.

Tymczasem w czwartek za powodu fałszywych doniesień zakłócono działanie co najmniej 21 lotów oraz kilku lotnisk w Europie. Niemal każde zgłoszenie skutkowało rozpoczęciem procedur bezpieczeństwa, a w przypadku jednego włoskiego lotu wysłano nawet myśliwce w celu eskortowania samolotu. Ponownie, każde zgłoszenie okazało się fałszywe.

Czy rosyjscy radykałowie stoją za serią fałszywych doniesień?

Ten skoordynowany charakter oszustw sprawia, że niektórzy zaczynają obwiniać o to Rosję i łączyć doniesienia o bombach z niedawnymi atakami na zamrażalki, o których informował Krzysztof Sulikowski, otwiera się w nowym oknie. Eksperci wskazują, że jest to kolejny przykład "wojny hybrydowej".

Do czwartku nie pojawiły się jednak żadne niezbite dowody łączące anonimowe ostrzeżenia bombowe z Rosją, jednak 5 listopada do władz lotniska w Rzymie wysłano wiadomość e-mail z pogróżkami. Nadawcą miał być ruch Bojownicy Państwa Męskiego, czyli skrajnie prawicowa, patriarchalna i nacjonalistyczna organizacja z Rosji. Ma ona tak skrajne poglądy, że w 2021 roku sąd jej zakazał i od tamtej pory przeniosła się na anonimowy Telegram.

- My, bojownicy Państwa Męskiego, naszymi dzisiejszymi działaniami zapiszemy się w historii - napisano w mailu, grożąc "zabarwieniem nieba na czerwono" poprzez zdetonowanie ładunków wybuchowych.

Czy to nowa odsłona wojny hybrydowej?

Śledztwo jest na wczesnym etapie, jednak istnieje szansa, że wiadomość wcale nie dostarczy policji i władzom lotniska żadnych wskazówek pozwalających ustalić, kto stoi za fałszywymi zgłoszeniami i dlaczego to robi. Na razie władze nie wskazały żadnej ze stron, chociaż, jak wskazuje Newsweek, przedstawiciele państw europejskich i NATO ostrzegają, że Rosja nasila kampanię wojny hybrydowej przeciwko kontynentowi, prowadząc działania sabotażowe, dezinformacyjne i przeprowadzając cyberataki. Jednym z głównych celów takich działań jest podsycanie paranoi wśród ludności cywilnej.



