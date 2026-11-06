Chaos na lotniskach w Europie. Trop prowadzi do rosyjskich radykałów

Julia Król

Julia Król

Fala fałszywych alarmów bombowych paraliżuje europejskie lotniska, siejąc chaos wśród pasażerów. Służby badają, czy za skoordynowanymi groźbami stoi rosyjska organizacja ekstremistyczna, wpisująca się w kampanię wojny hybrydowej.

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Samoloty na lotnisku oraz dłonie piszące na klawiaturze, co symbolizuje ataki na infrastrukturę lotniczą
21 lotów sparaliżowanych w Europie. Czy za serią bombowych donosów stoi radykalna organizacja z Rosji?123RF/PICSEL

Fala fałszywych alarmów bombowych na lotniskach w Europie. Trop prowadzi do Rosji

Jeszcze we wtorek 3 listopada pisałam w GeekWeek.pl o alarmach bombowych, które sparaliżowały pracę lotnisk w Warszawie, otwiera się w nowym oknie. Nie był to odosobniony przypadek - w całej Europie zgłaszano wtedy zagrożenie materiałami wybuchowymi, a służby musiały wielokrotnie interweniować, chociaż ostatecznie nie znaleziono niczego podejrzanego.

Tymczasem w czwartek za powodu fałszywych doniesień zakłócono działanie co najmniej 21 lotów oraz kilku lotnisk w Europie. Niemal każde zgłoszenie skutkowało rozpoczęciem procedur bezpieczeństwa, a w przypadku jednego włoskiego lotu wysłano nawet myśliwce w celu eskortowania samolotu. Ponownie, każde zgłoszenie okazało się fałszywe.

Czy rosyjscy radykałowie stoją za serią fałszywych doniesień?

Ten skoordynowany charakter oszustw sprawia, że niektórzy zaczynają obwiniać o to Rosję i łączyć doniesienia o bombach z niedawnymi atakami na zamrażalki, o których informował Krzysztof Sulikowski, otwiera się w nowym oknie. Eksperci wskazują, że jest to kolejny przykład "wojny hybrydowej".

Do czwartku nie pojawiły się jednak żadne niezbite dowody łączące anonimowe ostrzeżenia bombowe z Rosją, jednak 5 listopada do władz lotniska w Rzymie wysłano wiadomość e-mail z pogróżkami. Nadawcą miał być ruch Bojownicy Państwa Męskiego, czyli skrajnie prawicowa, patriarchalna i nacjonalistyczna organizacja z Rosji. Ma ona tak skrajne poglądy, że w 2021 roku sąd jej zakazał i od tamtej pory przeniosła się na anonimowy Telegram.

- My, bojownicy Państwa Męskiego, naszymi dzisiejszymi działaniami zapiszemy się w historii - napisano w mailu, grożąc "zabarwieniem nieba na czerwono" poprzez zdetonowanie ładunków wybuchowych.

Czy to nowa odsłona wojny hybrydowej?

Śledztwo jest na wczesnym etapie, jednak istnieje szansa, że wiadomość wcale nie dostarczy policji i władzom lotniska żadnych wskazówek pozwalających ustalić, kto stoi za fałszywymi zgłoszeniami i dlaczego to robi. Na razie władze nie wskazały żadnej ze stron, chociaż, jak wskazuje Newsweek, przedstawiciele państw europejskich i NATO ostrzegają, że Rosja nasila kampanię wojny hybrydowej przeciwko kontynentowi, prowadząc działania sabotażowe, dezinformacyjne i przeprowadzając cyberataki. Jednym z głównych celów takich działań jest podsycanie paranoi wśród ludności cywilnej.

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Julia Król
Julia Król


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