W skrócie Operator płatności Autopay wykrył 11 listopada 2026 r. nieautoryzowany dostęp do swojej infrastruktury, co mogło wiązać się z wyciekiem części danych dotyczących płatności.

Cyberprzestępcy przeprowadzili wysoce zautomatyzowany atak z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, który umożliwił szybkie przemieszczanie się wewnątrz systemów firmy.

Spółka poinformowała o incydencie odpowiednie organy i indywidualnie kontaktuje się z zagrożonymi klientami, zalecając im sprawdzanie historii rachunków bankowych.

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Możliwy wyciek danych po cyberataku na Autopay

11 listopada 2026 r. systemy bezpieczeństwa Autopay S.A. wykryły nieautoryzowane wejście do części infrastruktury firmy, co skutkowało naruszeniem bezpieczeństwa części danych powiązanych z przetworzonymi płatnościami. Choć spółka fintechowa nie ujawnia dokładnej liczby poszkodowanych osób ani precyzyjnej listy przejętych informacji, potencjalny wyciek danych jest obecnie przedmiotem szczegółowej analizy powłamaniowej.

"Potwierdzamy, że Autopay S.A. wykryło incydent bezpieczeństwa polegający na nieuprawnionym dostępie do części naszej infrastruktury oraz części danych dotyczących płatności przetworzonych przez Spółkę. Do tej pory nie potwierdziliśmy skopiowania czy wykorzystania danych, ale nie możemy tego całkowicie wykluczyć, dlatego bezpośrednio informujemy klientów, których dane mogą dotyczyć. Podkreślamy, że środki klientów są bezpieczne" - poinformowała spółka w komunikacie dla serwisu Sekurak. Każda osoba potencjalnie dotknięta tym zdarzeniem otrzymuje od operatora bezpośrednią wiadomość z indywidualnymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.

O tym, jaki charakter mogły mieć zagrożone dane, świadczą przede wszystkim rekomendacje bezpieczeństwa przekazane użytkownikom przez samego operatora płatności. Firma zaleciła klientom regularne kontrolowanie historii rachunków, a także natychmiastowe zgłaszanie do banku lub wydawcy karty każdej operacji, której sami nie autoryzowali. Tak sformułowane wytyczne sugerują, że potencjalny wyciek danych mógł objąć m.in. dane kart płatniczych klientów.

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"Każda osoba, której dane mogą dotyczyć [sic!], otrzymuje od nas bezpośrednią informację wraz z konkretnymi zaleceniami. Do tej pory nie potwierdziliśmy skopiowania ani wykorzystania danych, ale nie możemy tego całkowicie wykluczyć - dlatego informujemy klientów bezpośrednio, aby zapobiec ewentualnym nadużyciom" - wyjaśniła Zuzanna Szybisty z biura prasowego Autopay.

Autopay zapewnia, że samo zdarzenie nie zakłóciło bieżącego procesowania transakcji, a usługi pozostawały dostępne dla użytkowników przez cały czas trwania incydentu. Zgromadzone środki finansowe nie zostały naruszone, a systemy firmy są chronione przez wielopoziomowe zabezpieczenia. O całym zajściu niezwłocznie zawiadomiono Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, policję oraz CSIRT KNF, z którymi Autopay na bieżąco współpracuje przy wyjaśnianiu okoliczności włamania.

Włamanie przy pomocy sztucznej inteligencji

Analiza przeprowadzona przez zespół bezpieczeństwa Autopay wykazała, że przestępcy nie posłużyli się tradycyjnym złośliwym oprogramowaniem ani kampanią phishingową, lecz wykorzystali na masową skalę narzędzia sztucznej inteligencji. Atak miał wysoce zautomatyzowany przebieg, najprawdopodobniej z użyciem dużych modeli językowych (LLM), co pozwoliło na realizację "serii operacji na dziesiątkach zasobów" w ciągu zaledwie kilku sekund - jak wyjaśnił Security Manger spółki.

"Był to atak zupełnie nowego typu z masowym wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, na które wiele instytucji i firm nie jest jeszcze przygotowanych" - oceniła Zuzanna Szybisty. Dzięki takiej automatyzacji czas potrzebny sprawcom na eskalację uprawnień po uzyskaniu dostępu skrócił się z tygodni do paru godzin.

Sprawcy nie infekowali stacji roboczych, lecz przemieszczali się pomiędzy strefami sieciowymi poprzez systemy obdarzone z definicji wysokim zaufaniem w środowisku IT, takie jak monitoring, narzędzia CI/CD, automatyzacja wdrożeń czy systemy zarządzania hasłami. Większość działań wykonali przy użyciu legalnych poświadczeń i standardowych narzędzi administracyjnych, przez co pojedyncze kroki wyglądały jak rutynowa praca administratora i nie uruchamiały klasycznych alertów.

"Po okresie inkubacji nastąpiło gwałtowne przyspieszenie: serie operacji na dziesiątkach zasobów w ciągu sekund, natychmiastowa zmiana ścieżki po każdej blokadzie i narzędzia pisane ad hoc pod nasze środowisko - elementy noszące cechy kodu generowanego z użyciem AI" - opisał przebieg incydentu Security Manager w Autopay. W jego ocenie tradycyjne metody obrony oparte na ręcznej korelacji i strefie DMZ przestają wystarczać, dlatego cała infrastruktura powinna działać w architekturze Zero Trust.

Szczegóły techniczne dotyczące wektorów ataku nie są podawane do wiadomości publicznej ze względów bezpieczeństwa, aby uniemożliwić powielenie tego schematu wobec innych podmiotów, które nie są przed nim zabezpieczone. Dokładny opis metod działania sprawców został jednak przekazany bezpośrednio do CSIRT KNF w celu dystrybucji ostrzeżeń w całym sektorze finansowym.

Autopay otworzył również dedykowany kanał kontaktu pod adresem cybersecurity@autopay.pl dla firm i instytucji zainteresowanych wymianą doświadczeń w zakresie ochrony przed tego typu zagrożeniami.

Co powinni teraz zrobić klienci Autopay?

Natychmiast po wykryciu nieuprawnionego dostępu zespół Autopay odciął wszystkie zidentyfikowane kanały komunikacji sprawców i unieważnił przejęte poświadczenia. Zaatakowane serwery zostały odizolowane, zabezpieczone na potrzeby materiału dowodowego, a następnie całkowicie odbudowane przy jednoczesnym wdrożeniu dodatkowych, zaawansowanych mechanizmów monitorowania ruchu.

"Trwa wymiana kluczy z partnerami i analiza powłamaniowa, również przy wsparciu certyfikowanych podmiotów zewnętrznych. Usługi, których dostępność była ograniczona, zostały przywrócone do pełnego i bezpiecznego działania" - przekazał Security Manager firmy.

Poza regularnym sprawdzaniem historii płatności i zgłaszaniem nieznanych obciążeń do banku operator apeluje do klientów o wzmożoną czujność wobec prób potencjalnych wyłudzeń danych. Oszuści mogą bowiem wykorzystać medialny rozgłos wokół incydentu, podszywając się w rozmowach telefonicznych lub wiadomościach e-mail pod pracowników Autopay, banków czy instytucji zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Wszelkie kontakty, w których rozmówca powołuje się na ten cyberatak w celu uzyskania dodatkowych informacji lub autoryzacji operacji, należy traktować jako potencjalną próbę oszustwa.

Klienci nie muszą podejmować żadnych nadzwyczajnych kroków technicznych po swojej stronie, o ile nie otrzymali indywidualnego powiadomienia od operatora ani nie zauważyli podejrzanych operacji na swoich rachunkach. W przypadku otrzymania bezpośredniej wiadomości od Autopay (po zweryfikowaniu, że jest autentyczna i nie stanowi części kampanii phishingowej) należy zastosować się do zawartych w niej instrukcji bezpieczeństwa, które zostały dopasowane do zakresu danych potencjalnie objętych incydentem u danej osoby.



