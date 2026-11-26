Cyberatak na sklep internetowy Deichmann

Popularna sieć obuwnicza Deichmann padła ofiarą ataku hakerskiego, w wyniku którego naruszono zabezpieczenia jej systemów informatycznych. Cyberprzestępcy zdołali uzyskać nieuprawniony dostęp do rozległych baz danych zawierających poufne informacje o osobach korzystających ze sklepu internetowego. O sprawie jako pierwszy poinformował serwis Niebezpiecznik, publikując treść komunikatu rozsyłanego bezpośrednio do poszkodowanych kupujących.

Z ustaleń spółki Deichmann-Obuwie sp. z o.o. wynika, że w ręce niepowołanych osób trafiły m.in. imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, adresy rozliczeniowe, adresy dostawy, numery telefonów, adresy e-mail, faktury i informacje o wybranej przy zamówieniu metodzie płatności, np. karcie kredytowej lub usłudze PayPal.

"Zablokowaliśmy ten dostęp i usunęliśmy wykorzystaną lukę w zabezpieczeniach. Zakres incydentu jest ograniczony. Obecnie nie mamy żadnych sygnałów wskazujących na niewłaściwe wykorzystanie danych" - poinformował we wtorek (25 listopada 2026 r.) Deichmann.

Adwersarzom nie udało się pozyskać danych finansowych ani dostępowych. Wyciek nie dotyczy haseł, loginów do kont klientów, numerów kart debetowych czy kredytowych, kodów CVV, dat ważności kart ani danych logowania do serwisu PayPal. Teoretycznie klienci nie muszą więc natychmiast zmieniać swoich haseł, choć ze względów bezpieczeństwa warto robić to regularnie i unikać używania identycznych kombinacji w różnych serwisach.

Niemiecka firma Deichmann działa obecnie w 30 krajach na świecie, zatrudniając ponad 50 tys. pracowników, a na polskim rynku jest obecna od 1997 r., oferując obuwie, odzież i akcesoria. Po wykryciu włamania przedsiębiorstwo natychmiast uruchomiło procedury reagowania, powiadomiło odpowiednie organy ścigania, złożyło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i zgłosiło incydent do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Zagrożenie phishingiem po wycieku danych klientów

Hasła, dane kart ani dostępy klientów co prawda nie zostały przejęte, ale i tak eksperci od cyberbezpieczeństwa zalecają kupującym wzmożoną czujność w najbliższych miesiącach. Wykradzione z bazy sklepu e-maile, numery telefonów i szczegóły zamówień mogą posłużyć przestępcom do przygotowania wiarygodnych kampanii phishingowych. Oszuści mogą wysyłać fałszywe wiadomości e-mail, listy, SMS-y lub wykonywać połączenia telefoniczne, podszywając się pod pracowników sklepu, różne instytucje czy służby.

Znajomość imienia, nazwiska i historii zakupów ofiary ułatwia cyberprzestępcom wzbudzenie zaufania u rozmówcy. W przypadku otrzymania nieoczekiwanej wiadomości należy dokładnie zweryfikować jej nadawcę, nie klikać nieznanych linków i nie podawać żadnych prywatnych informacji. Jeśli pojawia się potrzeba wyjaśnienia sprawy, najbezpieczniej jest samodzielnie skontaktować się z biurem obsługi klienta.

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"Firma Deichmann-Obuwie sp. z o.o. nigdy nie prosi o podanie haseł ani danych płatniczych przez e-mail, telefon lub SMS" - zaznaczyli jej przedstawiciele. Spółka zaapelowała też o uważne sprawdzanie otrzymywanych wezwań do zapłaty, przypominając, że numer rachunku bankowego firmy nie uległ zmianie.

"W przypadku nieoczekiwanych wiadomości prosimy dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście pochodzą od nas. Jeśli coś wzbudzi Państwa wątpliwości, prosimy nie podawać żadnych danych i nie klikać nieznanych linków" - wyjaśnia komunikat. Klienci, których dane mogły zostać pozyskane wskutek incydentu, otrzymują indywidualne powiadomienia drogą elektroniczną.

Fala incydentów bezpieczeństwa w polskich firmach

Włamanie na serwery sieci Deichmann to kolejny głośny przypadek naruszenia ochrony danych w ostatnich tygodniach. W tym samym czasie o nieuprawnionym dostępie do swoich systemów informatycznych poinformowała spółka drEryk, dostarczająca oprogramowanie dla sektora medycznego w Polsce.

W wyniku tego ataku sprawcy mogli przejąć nazwy, adresy IP, numery NIP i REGON placówek medycznych, a także numery PESEL pacjentów korzystających z usługi eRejestracji. Firma podjęła natychmiastowe działania blokujące wyciek, poinformowała o incydencie i tymczasowo wyłączyła funkcję eRejestracji, a szczegółowa analiza skali szkód wciąż trwa.

Wcześniej w Polsce doszło do serii innych ataków na popularne podmioty. Niespełna dwa tygodnie przed incydentem w Deichmannie hakerzy zaatakowali miesięcznik "Pismo", w październiku 2026 r. wyciekły autorskie umowy z bazy serwisu Legimi, a w niepowołane ręce trafiły też dane użytkowników portalu wakacje.pl.

We wrześniu ofiarą cyberprzestępców padła Fakturownia, odnotowano także falę wycieków danych polskich pacjentów i poważny incydent w firmie Autopay, gdzie wykradziono dane kart płatniczych, co zmusiło banki do samodzielnego blokowania kart użytkowników.

Rosnąca liczba skutecznych włamań wiąże się z coraz powszechniejszym wykorzystywaniem sztucznej inteligencji do wyszukiwania i analizy luk w zabezpieczeniach oprogramowania, otwiera się w nowym oknie, co szerzej opisywaliśmy w GeekWeeku. Zjawisko to wymusza na producentach oprogramowania łatanie setek, a nawet tysięcy podatności każdego miesiąca, podczas gdy przed rozwojem narzędzi AI spod szyldu "cyber" wykrywano ich maksymalnie kilkadziesiąt miesięcznie.



