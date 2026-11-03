W skrócie W polskim sklepie sieci Auchan w Olsztynie doszło do awarii chłodziarek, co najprawdopodobniej wiąże się z międzynarodową falą cyberataków na infrastrukturę handlową.

Hakerzy zaatakowali systemy chłodnicze w wielu krajach Europy, doprowadzając do podniesienia temperatury w lodówkach i zniszczenia znacznych zapasów żywności.

Ataki wykorzystują luki w zabezpieczeniach systemów IoT podłączonych do internetu, których właściciele często nie aktualizują oprogramowania układowego urządzeń.

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Cyberatak na lodówki dotarł do Polski. Nagrania z Olsztyna obiegły sieć

W sieci pojawiły się nagrania ze sklepu Auchan w Olsztynie. Od razu wywołały one falę spekulacji w całym kraju. Na materiałach widać rzędy wyłączonych, pustych lodówek i zamrażarek, a całe alejki zostały odgrodzone taśmami oraz kartkami z napisem "Awaria. Za utrudnienia przepraszamy". Incydent ten natychmiast powiązano z międzynarodową serią cyberataków na infrastrukturę chłodniczą.

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Zdarzenie w Olsztynie to najprawdopodobniej pierwszy w naszym kraju widoczny efekt paraliżu, który od kilku dni dotyka europejskie sieci handlowe. Zdaje się to potwierdzać komunikat szefa CERT Polska, zgodnie z którym w Polsce doszło do oficjalnie potwierdzonego cyberataku na urządzenie chłodnicze podłączone do sieci internetowej. Nie ujawniono, o jaką placówkę chodzi, jednak wszystko wskazuje właśnie na olsztyński Auchan.

CERT Polska potwierdza. Hakerzy zaatakowali urządzenia chłodnicze

W Polsce doszło do oficjalnie potwierdzonego cyberataku na urządzenie chłodnicze podłączone do sieci internetowej. Informację tę przekazał szef CERT Polska, Marcin Dudek. Ze względów bezpieczeństwa nie ujawniono dokładnej lokalizacji zdarzenia.

Jak podaje PAP, właściciel instalacji bardzo szybko dostrzegł nieuprawnioną ingerencję w system sterowania, dzięki czemu udało się całkowicie zapobiec powstaniu jakichkolwiek strat materialnych. Trzeba jednak zauważyć, że na zdjęciach i nagraniach z Olsztyna lodówki stoją puste. Jeśli Auchanowi udało się uniknąć strat, to musiał błyskawicznie przenieść towar do bezpiecznych chłodni.

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Przedstawiciele CERT Polska wyjaśniają, że wielu polskich przedsiębiorców posiadających sprzęt podpięty do internetu zostało z odpowiednim wyprzedzeniem ostrzeżonych przed potencjalnym zagrożeniem.

Auchan Polska potwierdza nieprawidłowości w trzech sklepach

Rzeczniczka prasowa Auchan Polska, Marta Moleń, odpowiedziała na zapytanie Interii GeekWeek. W oficjalnym oświadczeniu przekazano nam:

"Auchan Polska potwierdza wystąpienie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów sterowania urządzeniami chłodniczymi w trzech lokalizacjach: w Olsztynie, Częstochowie-Poczesnej i Sosnowcu.

Podobne zdarzenia odnotowano w ostatnim czasie również w innych sieciach handlowych w kilku krajach Europy. Już po pojawieniu się pierwszych informacji o tych incydentach rozpoczęliśmy w Polsce działania mające na celu zwiększenie odporności naszych systemów na tego rodzaju zagrożenia.

Jednocześnie wdrażamy kolejne środki zabezpieczające, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemów chłodniczych i bezpieczeństwo przechowywanych produktów.

Temperatura w urządzeniach chłodniczych we wszystkich sklepach jest na bieżąco kontrolowana przez pracowników. Jakość i bezpieczeństwo przechowywanych produktów są stale weryfikowane zgodnie z obowiązującymi procedurami".

Ktoś złośliwie zmienia ustawienia termostatów. Zamiast chłodzić - grzeją

Sytuacja z Olsztyna nie byłaby tak alarmująca, gdyby nie to, do czego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek (1 na 2 listopada 2026 r.) na zachodzie i północy Europy. Chodzi tu o awarie, które dotknęły kilkadziesiąt supermarketów na terenie Szwecji, Belgii i Luksemburga.

Systemy sterowania temperaturą w placówkach ICA, Coop, Delhaize, Carrefour i Spar dosłownie zwariowały. Zamiast chłodzić, urządzenia zaczęły gwałtownie podnosić temperaturę, która w wielu przypadkach przekroczyła 50 °C. Spowodowało to natychmiastowe zniszczenie zapasów mięsa, nabiału i mrożonek, generując straty szacowane na setki tysięcy euro.

Przedstawiciele szwedzkiej sieci Coop potwierdzili nieuprawnioną modyfikację ustawień termostatów w kilku placówkach, a kierownictwo sklepu ICA St Olof w Österlen bezpośrednio poinformowało o włamaniu do systemów zarządzania. W Belgii problem dotyczył około 40 obiektów Delhaize, 5 placówek Spar i kilkunastu sklepów Carrefour, w tym stacji paliw Q8 w modelu Shop & Go.

Część firm ograniczyła skalę zniszczeń dzięki wcześniejszemu wdrożeniu szyfrowanych połączeń i aktualizacji bezpieczeństwa. Wielu użytkowników zwleka jednak z aktualizowaniem firmware'u, zwiększając tym podatność na ataki hakerów, którzy wykorzystują niezałatane luki. Niewykluczone, że ofiarami takiego sabotażu stały się także sklepy w Olsztynie, Częstochowie i Sosnowcu.

Listopadowe wydarzenia stanowią bezpośrednią kontynuację serii zdarzeń z października 2026 r., kiedy to analogiczne problemy dotknęły niemal 700 placówek handlowych we Francji. Wówczas ofiarą hakerów padły chłodziarki największych sieci handlowych, m.in. Intermarché, Coopérative U, Carrefour, Leclerc i Monoprix.

Zupełnie nowy rozdział w historii cyberzagrożeń

Większość nowocześnie zarządzanych supermarketów podłącza instalacje chłodnicze do internetu w celu zdalnej konserwacji, automatycznego zgłaszania usterek i zbiorczego sterowania. W innych krajach Europy nieznani sprawcy wykorzystali luki w zabezpieczeniach sterowników duńskiej firmy Danfoss oraz dwóch innych producentów. Danfoss poinformował, że łatał luki już w ubiegłym roku, jednak wiele sklepów nadal korzystało z nieaktualnego oprogramowania układowego. Niewykluczone, że należały do nich wspomniane punkty Auchan.

Eksperci z zakresu bezpieczeństwa komputerowego od dawna wskazują na niebezpieczeństwa wynikające z łączenia infrastruktury przemysłowej z otwartym internetem bez odpowiednich zabezpieczeń.

Zasięg obecnych działań stanowi zupełnie nowy rozdział w historii cyberzagrożeń. Eksperci zauważają, że dotychczas nie notowano incydentów, w których jednocześnie atakowano setki obiektów handlowych w wielu krajach. Podłączone do sieci urządzenia IoT w sektorze handlowym okazały się łatwym celem, stwarzając ryzyko paraliżu łańcuchów dostaw i potężnych strat finansowych dla całej branży.

Obecnie trwa ustalanie, czy sprawcy użyli dokładnie tych samych schematów, co podczas październikowego paraliżu we Francji.



