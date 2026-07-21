Dlaczego dzisiaj wyją syreny? Głośny test systemu alarmowego

Spis treści:
- Słyszysz syreny alarmowe? Spokojnie, to ogólnopolskie testy systemu obrony
- W jakich województwach będzie akcja ALARM 2026?
- Jak brzmią sygnały alarmowe w Polsce?
- Jak się zachować, kiedy usłyszysz syrenę alarmową?
Słyszysz syreny alarmowe? Spokojnie, to ogólnopolskie testy systemu obrony
Już dzisiaj odbywają się ogólnopolskie ćwiczenia pod kryptonimem ALARM 2026. W godzinach od 7 do 19 na terenie całego kraju mogą zostać uruchomione syreny alarmowe, które mają sprawdzić skuteczność ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
Ćwiczenia mają charakter wyłącznie testowy, a służby podkreślają, że nie istnieje realne ryzyko. Celem akcji są testy systemu alarmowania i jego reakcji na przeciążenia, ryzyko zawieszenia oraz słyszalność i skuteczność syren.
W jakich województwach będzie akcja ALARM 2026?
Syreny alarmowe zabrzmią dzisiaj w całym kraju. Ostrzeżenia o akcji wysyłano wczoraj, ale informacje o niej pojawiały się jeszcze wcześniej.
- Uwaga! Jutro (21.07) w godz. 7.00-19.00 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój - informowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
- Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań - podkreśliło RCB.
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie całego kraju.
Jak brzmią sygnały alarmowe w Polsce?
W naszym kraju obowiązują dwa podstawowe sygnały emitowane przez syreny alarmowe. Rozpoczęcie alarmu oznacza modulowany dźwięk trwający 3 minuty. Odwołanie alarmu natomiast oznajmiane jest jednostajnym dźwiękiem syreny, który także trwa 3 minuty.
Prócz sygnału dźwiękowego może pojawić się zapowiedź słowna: "Uwaga! Ogłaszam alarm...", a później "Uwaga! Odwołuję alarm...", powtórzona trzy razy oraz żółty trójkąt umieszczony w miejscach publicznych, na pojazdach służb lub ukazany w mediach.
Jak się zachować, kiedy usłyszysz syrenę alarmową?
Przede wszystkim włącz radio lub telewizor i śledź bieżącą sytuację oraz bezwzględnie stosuj się do poleceń służb i Alertu RCB. Informacje o ćwiczeniach zawsze publikowane są z odpowiednim wyprzedzeniem.
Dzisiejsze ćwiczenia mają jedynie charakter testowy i nie sygnalizują realnego zagrożenia.