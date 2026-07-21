Dlaczego dzisiaj wyją syreny? Głośny test systemu alarmowego

Julia Król

Julia Król

Aktualizacja

Dzisiaj w całej Polsce mogą zawyć syreny alarmowe. To część ogólnopolskich ćwiczeń ALARM 2026, które mają przetestować system ostrzegania ludności. Służby przypominają, aby zachować spokój, ponieważ akcja ma charakter wyłącznie sprawdzający.

Dwa głośniki alarmowe na latarni, obok budynków biurowych; grafika akcji ALARM 2026 z mapą Polski i datą.
Syreny alarmowe w całym kraju. Trwają ćwiczenia ALARM 2026@RCB_RP/X123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Słyszysz syreny alarmowe? Spokojnie, to ogólnopolskie testy systemu obrony
  2. W jakich województwach będzie akcja ALARM 2026?
  3. Jak brzmią sygnały alarmowe w Polsce?
  4. Jak się zachować, kiedy usłyszysz syrenę alarmową?

Słyszysz syreny alarmowe? Spokojnie, to ogólnopolskie testy systemu obrony

Już dzisiaj odbywają się ogólnopolskie ćwiczenia pod kryptonimem ALARM 2026. W godzinach od 7 do 19 na terenie całego kraju mogą zostać uruchomione syreny alarmowe, które mają sprawdzić skuteczność ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

Ćwiczenia mają charakter wyłącznie testowy, a służby podkreślają, że nie istnieje realne ryzyko. Celem akcji są testy systemu alarmowania i jego reakcji na przeciążenia, ryzyko zawieszenia oraz słyszalność i skuteczność syren.

W jakich województwach będzie akcja ALARM 2026?

Syreny alarmowe zabrzmią dzisiaj w całym kraju. Ostrzeżenia o akcji wysyłano wczoraj, ale informacje o niej pojawiały się jeszcze wcześniej.

- Uwaga! Jutro (21.07) w godz. 7.00-19.00 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój - informowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

- Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań - podkreśliło RCB.

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie całego kraju.

Jak brzmią sygnały alarmowe w Polsce?

W naszym kraju obowiązują dwa podstawowe sygnały emitowane przez syreny alarmowe. Rozpoczęcie alarmu oznacza modulowany dźwięk trwający 3 minuty. Odwołanie alarmu natomiast oznajmiane jest jednostajnym dźwiękiem syreny, który także trwa 3 minuty.

Prócz sygnału dźwiękowego może pojawić się zapowiedź słowna: "Uwaga! Ogłaszam alarm...", a później "Uwaga! Odwołuję alarm...", powtórzona trzy razy oraz żółty trójkąt umieszczony w miejscach publicznych, na pojazdach służb lub ukazany w mediach.

Jak się zachować, kiedy usłyszysz syrenę alarmową?

Przede wszystkim włącz radio lub telewizor i śledź bieżącą sytuację oraz bezwzględnie stosuj się do poleceń służb i Alertu RCB. Informacje o ćwiczeniach zawsze publikowane są z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dzisiejsze ćwiczenia mają jedynie charakter testowy i nie sygnalizują realnego zagrożenia.

Zobacz również:

Panel dyskusyjny "Smart city. Jak technologie zmienią miasta" drugiego dnia CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 w Katowicach
Bezpieczeństwo

Hakerzy u bram inteligentnych miast. Jak radzą sobie polskie samorządy?

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski


"Wydarzenia": Co robić gdy wyje syrena? Nawet politycy mają z tym problemPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze