W skrócie Oszuści wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia fałszywych zdjęć zaginionych zwierząt, żądając od właścicieli okupów pod groźbą ich skrzywdzenia lub sprzedaży.

Przestępcy monitorują media społecznościowe i wyłudzają pieniądze w formie kryptowalut lub kart podarunkowych, wykorzystując silne emocje zrozpaczonych opiekunów zwierząt.

Policja i eksperci zalecają weryfikację zgłoszeń poprzez żądanie połączenia wideo oraz wstrzymanie się od przekazywania pieniędzy przed fizycznym odbiorem pupila.

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Oszuści żerują na emocjach właścicieli zwierząt

Oszuści znaleźli nowy sposób na żerowanie na ludzkich emocjach. Ich celem stały się osoby poszukujące swoich zaginionych zwierząt. Przestępcy monitorują wpisy w mediach społecznościowych i serwisach ogłoszeniowych, skąd pobierają zdjęcia i informacje o poszukiwanych psach i kotach. To wystarczy, by przy pomocy AI generować niezwykle realistyczne, choć fałszywe obrazy zwierząt, często przedstawiające je w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.

Schemat działania jest bezwzględny i nastawiony na szybki zysk. Ofiary natychmiast po publikacji ogłoszenia otrzymują wiadomości od osób rzekomo odnajdujących ich pupili. Szantażyści domagają się zapłaty okupu lub pieniędzy na rzekomo pilne operacje weterynaryjne, grożąc skrzywdzeniem lub sprzedażą zwierzęcia w przypadku odmowy. Żądania finansowe opiewają na znaczne sumy, a środki mają być przekazywane w formie kart podarunkowych Apple, przelewów mobilnych lub kryptowalut, co utrudnia ich późniejsze wyśledzenie.

Skalę bezwzględności tego procederu obrazuje choćby opisywany przez BBC przypadek Stephanie Young z Birmingham. Po zaginięciu jej kota Buddy'ego w ubiegłym roku kobieta otrzymała spreparowane zdjęcie od rzekomej znalazczyni. Gdy odmówiła zakupu 100 kart podarunkowych Apple i zakwestionowała autentyczność nadesłanego zdjęcia, sprawca przeszedł do otwartych gróźb uśmiercenia zwierzęcia. Zgodnie z danymi City of London Police skala przestępstw internetowych w Wielkiej Brytanii znacząco wzrosła, a w 2025 r. oszuści ukradli niemal 1,3 mld funtów.

Cyberprzestępcy wyłudzają nie tylko pieniądze

Podobne dramatyczne historie przydarzyły się innym opiekunom zwierząt w Anglii, m.in. Cam Chauhan z Wednesbury, od której żądano kart podarunkowych o wartości 200 funtów za zwrot kota Creeda, czy Sarah Robinson z Northampton, od której szantażysta domagał się aż 40 tys. funtów.

W Stanach Zjednoczonych Valerie Timm z Phoenix straciła 1300 dolarów przelanych przez aplikację Zelle po tym, jak oszust podszywający się pod policjanta wysłał jej wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcie rzekomo potrąconego psa ze złamaną łapą. W innym przypadku od właściciela beagle'a Archera żądano 2800 dolarów na natychmiastową operację.

Eksperci wskazują, że technologia drastycznie obniżyła próg wejścia dla przestępców. Dr Rasha Kassem z Aston University zauważa, że działania wymagające dawniej zaawansowanych umiejętności technicznych stały się powszechnie dostępne i bezpłatne. Oszuści celowo budują presję czasu, znając psychologiczne mechanizmy wywołujące u właścicieli panikę. Gdy emocje biorą górę, łatwiej skłonić ofiarę do nieuwagi i podjęcia nieprzemyślanych decyzji finansowych pod wpływem groźby utraty ukochanego stworzenia.

Metody wymuszeń stają się coraz bardziej różnorodne. Oszuści wyłudzają nie tylko środki finansowe, ale też kody weryfikacyjne SMS pod pretekstem potwierdzenia tożsamości właściciela. Przekazanie takiego kodu przestępcy może mu ułatwić przejęcie kont pocztowych lub mediów społecznościowych ofiary, co potęguje straty i paraliżuje dalsze poszukiwania.

Sprawdź, czy to AI. Jak zweryfikować nagranie?

Policja oraz organizacje zajmujące się ochroną konsumentów apelują o zachowanie szczegółowej ostrożności i wstrzymanie się od przekazywania jakichkolwiek środków przed bezpośrednim fizycznym kontaktem ze zwierzęciem. Służby przypominają, że ani policja, ani oficjalne schroniska nie żądają opłat ani natychmiastowych przelewów online za zwrot odnalezionych zwierząt. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy powiadomić lokalne organy ścigania.

Platformy wspierające poszukiwania, takie jak Pawboost, zalecają stosowanie prostych zasad weryfikacji tożsamości rozmówcy. Najskuteczniejszym sposobem na sprawdzenie uczciwości znalazcy jest żądanie krótkiego nagrania wideo lub najlepiej połączenia wideo w czasie rzeczywistym. Trzeba jednak pamiętać, że tak samo jak obraz, sztuczna inteligencja potrafi wygenerować realistyczne nagranie wideo, w tym z dźwiękiem. Dowiedz się więcej z naszego poradnika: Po czym poznać film AI w social mediach? Zwróć uwagę na te szczegóły.

Podczas rozmowy wideo można poprosić o wykonanie konkretnego gestu, pokazanie charakterystycznej cechy fizycznej zwierzęcia lub zarejestrowanie jego reakcji na imię. Pomocne bywa również zadawanie pytań o szczegóły, które nie zostały ujawnione w publicznym ogłoszeniu, takie jak wygląd obroży.

Generatory obrazów AI stwarzają co prawda zagrożenie w rękach przestępców, ale sztuczna inteligencja znajduje też pozytywne zastosowanie w poszukiwaniach. Organizacje pozarządowe, np. Petco Love, rozwijają systemy rozpoznawania obrazu analizujące bazy schronisk i ogłoszeń w mediach społecznościowych. Algorytmy te potrafią porównywać unikalne cechy wyglądu zwierząt i łączyć zgłoszenia, co pomogło już w powrocie do domu dla ponad 100 tys. pupili.

Jak napisać ogłoszenie o zaginięciu zwierzęcia?

Właściciele zaginionych zwierząt powinni zachować rozwagę podczas tworzenia apelów w sieci. Eksperci zalecają unikanie publikacji wszystkich unikalnych cech wyglądu pupila, co pozwala zachować część informacji jako prosty test weryfikacyjny dla potencjalnego znalazcy. Warto również ograniczyć widoczność prywatnych numerów telefonów i korzystać z pośrednictwa dedykowanych formularzy kontaktowych lub bezpiecznych komunikatorów.

Przy weryfikacji nadesłanych zdjęć warto zwrócić uwagę na szczegóły anatomii i oświetlenia, które w materiałach generowanych przez AI często zdradzają ślady ingerencji. Sztucznie wygenerowane pyszczki zwierząt bywają nienaturalnie symetryczne, a ich oczy posiadają zbyt szklany lub pozbawiony głębi błysk. Zwrócenie uwagi na te detale pozwala uniknąć manipulacji.

Ostatecznym krokiem w przypadku nawiązania kontaktu z osobą odpowiadającą na ogłoszenie jest ustalenie spotkania w bezpiecznym, publicznym miejscu. Spotkanie osobiste zmniejsza ryzyko oszustwa finansowego i pozwala na bezpieczne odebranie zwierzęcia. Zachowanie spokoju i opanowanie emocji - mimo trudnej sytuacji - to najlepsza obrona przed bezwzględnymi działaniami oszustów.



