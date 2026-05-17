Jak dowiadujemy się z nowej publikacji BBC, zjawisko to - jeszcze niedawno marginalne - zaczyna przybierać skalę systemową i zmienia sposób postrzegania cyberprzestępczości jako zagrożenia wyłącznie wirtualnego.

Według danych amerykańskich służb liczba zgłoszonych cyberataków przekroczyła w ostatnim roku milion przypadków, osiągając najwyższy poziom w historii. Towarzyszą temu rosnące straty finansowe, liczone w dziesiątkach miliardów dolarów rocznie. Podobny trend obserwowany jest również w Europie, gdzie liczba incydentów także osiąga rekordowe wartości.

Rekordowa liczba ataków i rosnące straty

Standardowy schemat działania przestępców pozostaje niezmienny: włamanie do systemu, kradzież danych lub zablokowanie dostępu, a następnie żądanie okupu - zmienia się jednak sposób wywierania presji. Nowym elementem jest wykorzystywanie danych osobowych pracowników, w tym adresów zamieszkania, do bezpośredniego zastraszania.

Przestępcy kontaktują się z ofiarami telefonicznie lub wysyłają groźby, demonstrując, że posiadają szczegółowe informacje na ich temat. Tego typu działania mają na celu wywołanie presji psychologicznej i przyspieszenie decyzji o zapłacie okupu.

Od cyberataku do realnego zagrożenia

W niektórych przypadkach granica między światem cyfrowym a fizycznym zaciera się jeszcze bardziej. Odnotowano sytuacje, w których atakujący przejmowali kontrolę nad urządzeniami przemysłowymi, potencjalnie narażając ludzi na niebezpieczeństwo.

Równolegle rozwija się zjawisko określane jako "violence-as-a-service", polegające na zlecaniu działań przemocowych osobom trzecim. W praktyce oznacza to możliwość zamówienia zastraszania, stalkingu czy nawet fizycznego ataku.

Analizy wskazują, że za część takich działań odpowiadają bardzo młodzi sprawcy, często działający wyłącznie z pobudek finansowych. Zamiast bezpośrednio angażować się w przemoc, wykorzystują oni internet do rekrutowania wykonawców. Taki model działania znacząco utrudnia identyfikację sprawców i rozbicie całych struktur przestępczych.

Szczególnie niebezpieczne przypadki dotyczą środowiska inwestorów kryptowalutowych. W ostatnim czasie odnotowano porwania i brutalne akty przemocy powiązane z próbami wymuszenia okupu. Eksperci wskazują, że częściowo należy obwiniać internet, bo publiczne eksponowanie majątku w sieci może zwiększać ryzyko stania się celem ataku.

