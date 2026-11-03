W skrócie Giełda Binance padła ofiarą ataku hakerskiego, w wyniku którego skradziono kryptowaluty o wartości około 6,3 miliarda dolarów, co wywołało panikę wśród użytkowników platformy.

FBI oficjalnie oskarżyło Koreę Północną o ten atak, lecz Kim Jo Dzong stanowczo odrzuciła te zarzuty, nazywając je jedynie prowokacją polityczną ze strony Waszyngtonu.

Według szacunków reżim w Pjongjangu ukradł w tym roku już 7,6 miliarda dolarów w kryptowalutach, finansując w ten sposób swój program zbrojeniowy oraz nuklearny.

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Rekordowy cyberatak na giełdę Binance

Świat cyfrowych aktywów doświadczył jednego z największych incydentów w swojej historii. 29 października 2026 r. giełda kryptowalut Binance padła ofiarą dewastującego ataku hakerskiego, w wyniku którego skradziono kryptowaluty o wartości około 6,3 mld dolarów. Na wieść o przestępstwie inwestorzy zareagowali błyskawicznie, rozpoczynając masowe wycofywanie zdeponowanych oszczędności z platformy.

Skala odpływu kapitału była wysoce odczuwalna dla platformy. W krótkim czasie klienci wycofali 2,1 proc. wszystkich zgromadzonych tam aktywów. W ujęciu liczbowym netto do poniedziałku z kont wypłynęło aż 4,72 mld dolarów, co wyraźnie pokazało poziom zaniepokojenia użytkowników o bezpieczeństwo własnych środków.

Zarząd Binance natychmiast podjął działania mające na celu zatrzymanie paniki i opanowanie kryzysowej sytuacji. W oficjalnych komunikatach firma poinformowała, że po początkowym uderzeniu fala wypłat zaczęła ulegać stabilizacji. Równocześnie giełda odnotowała "znaczący" napływ nowych środków, co pozwoliło na podtrzymanie płynności i rozpoczęcie operacji naprawczych.

Przedstawiciele firmy zapewnili przy tym, że użytkownicy nie poniosą bezpośrednich strat finansowych. Binance zadeklarowało pełne przejęcie odpowiedzialności za skutki kradzieży i pokrycie 95 proc. wartości zagrożonych aktywów. Pozostałe 5 proc. stanowią tokeny charakteryzujące się mniejszą płynnością rynkową, a ich ponowne pozyskanie w odpowiednich ilościach wymaga nieco więcej czasu.

Aby uchronić się przed dalszą utratą pozycji i uspokoić nastroje rywali oraz użytkowników, giełda uruchomiła specjalną kampanię informacyjno-promocyjną. Jej głównym celem stało się zahamowanie dalszego odpływu środków, udostępnienie kolejnych aktywów do bezpiecznego wycofania i przyciągnięcie nowych klientów na platformę.

FBI oskarża władze w Pjongjangu

Zgromadzony materiał dowodowy w sprawie ataku na Binance doprowadził amerykańskie służby do konkretnych wniosków dotyczących sprawców. Federalne Biuro Śledcze ogłosiło, otwiera się w nowym oknie 31 października, że za kradzieżą ponad 6 mld dolarów w kryptowalutach stoi Korea Północna. Oficjalny komunikat FBI wywołał powszechne poruszenie na globalnym rynku finansowym.

Amerykańskie instytucje wprost przypisują odpowiedzialność północnokoreańskim grupom hakerskim nadzorowanym przez tamtejszy reżim. Zarzuty dotyczące cyberataku wpłynęły na dalszy wzrost napięcia relacji na linii Waszyngton-Pjongjang. Warto bowiem przypomnieć, że dążenia prezydenta Trumpa do wznowienia bezpośredniej dyplomacji na szczycie zostały w tym roku przez stronę koreańską zignorowane.

Odpowiedź ze strony Korei Północnej nadeszła zaskakująco szybko poprzez oficjalne kanały państwowe. Kim Jo Dzong, wpływowa siostra przywódcy Kim Dzong Una i wysoka urzędniczka partii rządzącej, kategorycznie odrzuciła ustalenia FBI, nazywając je bezpodstawnymi prowokacjami politycznymi ze strony Stanów Zjednoczonych. Władze w Pjongjangu potępiły te oskarżenia w ostrych słowach.

"FBI próbuje określić KRLD jako 'cyberprzestępcze państwo', twierdząc, że uzyskało informacje, jakoby organizacja hakerska 'wspierana' przez KRLD była zaangażowana w ten incydent" - poinformowała Kim Jo Dzong w oświadczeniu opublikowanym przez państwową agencję KCNA.

Pjongjang uważa, że zarzuty Stanów Zjednoczonych stanowią celową próbę wprowadzania w błąd światowej opinii publicznej. Władze Korei Północnej twierdzą, że Waszyngton próbuje obarczyć ich odpowiedzialnością za wszelkie cyberprzestępstwa popełniane na świecie, co oceniają jako rażący przejaw stałej wrogości wobec swojego kraju.

"Jednak twierdzenie USA to absurdalna retoryka i nic nowego" - dodała Kim Jo Dzong, zaznaczając, że w zaistniałej sytuacji KRLD zmuszona jest do ponownego przemyślenia kwestii związanych z "wrogością ze strony USA".

Skala przestępczości cyfrowej reżimu Kim Dzong Una

Niezależne podmioty badawcze od dłuższego czasu zwracają uwagę na rosnącą aktywność hakerów działających na zlecenie Korei Północnej. Analitycy i specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa zaliczają północnokoreańskie grupy hakerskie do najbardziej skutecznych i agresywnych złodziei zasobów cyfrowych na świecie. Eksperci z Microsoft Threat Intelligence podali niedawno, że hakerzy ci w coraz większym stopniu wykorzystują do ataków sztuczną inteligencję.

Według szacunków przygotowanych przez firmę Elliptic, specjalizującą się w analizie danych na blockchainie, skala procederu osiągnęła historyczne rozmiary. W samym tylko 2026 r. Korea Północna miała nakraść kryptowalut o łącznej wartości 7,6 mld dolarów, co stanowi wynik wyższy niż w jakimkolwiek poprzednim roku. A do końca roku zostały jeszcze prawie dwa miesiące!

Pozyskiwane w ten sposób środki stanowią istotne wsparcie dla budżetu państwa osaczonego sankcjami. Przejęte zyski z cyberprzestępczości pozwalają na bezpośrednie finansowanie państwowych programów zbrojeniowych, w tym badań nad bronią jądrową i rakietami balistycznymi zdolnymi do uderzenia w terytorium Stanów Zjednoczonych.

Z powodu nałożonych międzynarodowych restrykcji gospodarczych tradycyjne źródła dochodu reżimu zostały mocno ograniczone. W efekcie zorganizowane kradzieże zasobów cyfrowych stały się dla Pjongjangu jednym z podstawowych sposobów na pozyskiwanie twardej waluty bez konieczności przestrzegania międzynarodowych norm prawnych.

Korea Północna obawia się dalszych sankcji

Eksperci z Korei Południowej zwracają uwagę na wyjątkowo szybki czas reakcji dyplomatycznej Pjongjangu na zarzuty dotyczące Binance. Zwykle powściągliwe lub opóźnione komunikaty ustąpiły miejsca błyskawicznym oświadczeniom opublikowanym w mediach państwowych niemal natychmiast po oświadczeniu FBI.

Szybka odpowiedź wynika z obaw północnokoreańskich władz przed podjęciem przez społeczność międzynarodową kolejnych zdecydowanych kroków. Ewentualne udowodnienie udziału reżimu w kradzieży 6,3 mld dolarów może skutkować wdrożeniem znacznie surowszych mechanizmów monitorowania i blokowania nielegalnych przepływów finansowych.

Światowe instytucje finansowe i rządowe agencje cyberbezpieczeństwa intensyfikują działania mające na celu uniemożliwienie prania brudnych pieniędzy pochodzących z ataku. Blokowanie portfeli kryptowalutowych oraz ograniczenie możliwości wymiany skradzionych tokenów na tradycyjne waluty państwowe to główne wyzwania stojące obecnie przed śledczymi.

Korea Północna konsekwentnie odpiera wszelkie zarzuty łączące ją z atakiem na Binance oraz innymi cyberprzestępstwami. Mimo tego analitycy nie mają wątpliwości, że walka z nielegalnym finansowaniem programu zbrojeniowego i nuklearnego przeniosła się na stałe do przestrzeni cyfrowej, a całe zdarzenie pozostanie symbolem nowych zagrożeń.



