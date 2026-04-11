Odnaleziono fragment rakiety w Jarosławcu. Powiązanie z walką z rosyjskimi dronami we wrześniu 2025

Na Lubelszczyźnie doszło do niecodziennego odkrycia, które natychmiast postawiło na nogi służby wojskowe i śledcze. W jednym z sadów odnaleziono fragment rakiety, a sprawą zajęła się Żandarmeria Wojskowa wraz z prokuraturą.

Znaleziska dokonano w miejscowości Jarosławiec w powiecie zamojskim. Na metalowy element natrafiła osoba prywatna podczas prac w sadzie. Po zgłoszeniu na miejsce szybko skierowano odpowiednie służby, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły czynności dochodzeniowe. Jak podkreślono, sytuacja nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców.

"Teren został zabezpieczony. Nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego" - napisała Żandarmeria Wojskowa w poście na platformie X.

Wstępne ustalenia wskazują, że odnaleziony fragment może pochodzić z rakiety użytej do zwalczania rosyjskich dronów. Chodzi o wydarzenia z nocy 9 na 10 września 2025 roku, kiedy obiekty bezzałogowe naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wówczas część z nich została zestrzelona, a ich szczątki spadały w różnych regionach kraju, szczególnie na wschodzie.

Rosyjskie drony nad Polską we wrześniu 2025

W nocy z 9 na 10 września 2025 roku wojsko zestrzeliło drony, które wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Łącznie zarejestrowano 19 przekroczeń granicy. Część z dronów nadleciała bezpośrednio z Białorusi. Do akcji ochrony polskiego nieba włączyły się siły sojusznicze NATO.

Później przez wiele tygodni przeszukiwano teren w celu odnalezienia szczątków zestrzelonych maszyn. Nie znaleziono jednak wszystkich, co udowadnia wczorajsze znalezisko.

Naukowcy badają, jak mogły wyglądać pradawne psy i skąd pochodziły © 2026 Associated Press