W skrócie W sklepie Microsoft Store wykryto aplikację Setup Assistant, która poprzez fałszywe instalatory popularnych narzędzi pobiera na komputery trojana Vinci RAT.

Oprogramowanie posiada podpis cyfrowy Microsoftu, dzięki czemu skutecznie omija mechanizm Windows SmartScreen i przez pięć miesięcy nie było wykryte.

Microsoft początkowo odmówił usunięcia aplikacji, uznając, że nie narusza ona regulaminu, ponieważ program pełni jedynie funkcję pośrednika pobierającego złośliwy kod.

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Fałszywe instalatory prowadzą do sklepu Microsoftu

Badacze z firmy eSentire wykryli w sklepie Microsoft Store (repozytorium z aplikacjami dla systemu Windows) aplikację rozpowszechniającą trojana zdalnego dostępu Vinci RAT (od ang. "Remote Access Trojan", sam zaś akronim oznacza po polsku szczura). Mimo zgłoszenia zagrożenia za pośrednictwem oficjalnego formularza nadużyć gigant z Redmond początkowo odmówił usunięcia programu, uznając, że nie narusza on regulaminu platformy.

Kampania dystrybucji złośliwego oprogramowania w tym przypadku opiera się na podszywaniu się pod legalne strony internetowe i popularne programy, takie jak Narzędzie Wycinanie, komunikator Microsoft Teams czy gra Roblox. Ofiary zwabione na spreparowane witryny pobierają instalator, który zamiast oczekiwanego programu uruchamia instalację aplikacji Setup Assistant bezpośrednio z oficjalnego sklepu Microsoft Store.

Sam program charakteryzuje się wyjątkowo prostym, wygenerowanym prawdopodobnie przy użyciu narzędzi AI interfejsem i szczątkowym opisem. Ponieważ jednak pakiet pochodzi z oficjalnego sklepu i jest podpisany cyfrowo przez Microsoft, bez problemu omija system zabezpieczeń Windows SmartScreen. Według ustaleń analityków aplikacja pozostawała dostępna na platformie bez wykrycia przez co najmniej pięć miesięcy.

Jako deweloper programu Setup Assistant w sklepie widnieje podmiot o nazwie ETPS Ltd, który nie opublikował tam żadnego innego oprogramowania. Redakcja serwisu ITPro skontaktowała się z tą firmą, jednak jej przedstawiciele zaprzeczyli, jakoby kiedykolwiek wydawali jakiekolwiek oprogramowanie w Microsoft Store.

Jak działa trojan Vinci RAT w systemie Windows?

Wspomniana aplikacja Setup Assistant nie zawiera w sobie bezpośrednio docelowego złośliwego kodu, lecz pełni funkcję mocno zaciemnionego backdoora. Program komunikuje się z tzw. serwerem command-and-control, który aktywuje mechanizm pobierający i uruchamiający właściwego trojana zdalnego dostępu, nazwanego przez badaczy Vinci RAT.

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Przed uruchomieniem głównego ładunku (ang. payload) złośliwy skrypt wykorzystuje technikę ominięcia interfejsu AMSI, co wyłącza wbudowane w Windows 10 lub Windows 11 mechanizmy skanowania skryptów PowerShell. Następnie w harmonogramie zadań tworzona jest akcja, która automatycznie uruchamia trojana ponownie co 10 minut, zapewniając cyberprzestępcom trwały dostęp do maszyny ofiary.

Zainfekowany komputer staje się w pełni podatny na zdalne działania atakujących. Vinci RAT umożliwia m.in. wykonywanie poleceń w środowisku PowerShell, uruchamianie plików wykonywalnych i bibliotek DLL, wykrywanie zainstalowanego oprogramowania chroniącego, przesyłanie plików, a także zbieranie szczegółowych informacji o podzespołach sprzętowych urządzenia.

Microsoft odmówił usunięcia złośliwej aplikacji

Specjaliści z eSentire zgłosili zagrożenie do Microsoftu 10 listopada 2026 r. za pomocą oficjalnego formularza zgłoszeń nadużyć. W odpowiedzi otrzymali jednak wiadomość e-mail z informacją, że zgłoszona aplikacja "nie stanowi naruszenia naszych zasad", wraz z załączonymi kryteriami oceny zgodności oprogramowania z polityką sklepu.

Prawdopodobnym powodem przejścia weryfikacji bezpieczeństwa był fakt, że Setup Assistant działa jedynie jako pośrednik pobierający właściwe zagrożenie z zewnątrz, a nie jako samodzielny trojan.

"Dostępność w sklepie Microsoft Store nie powinna być traktowana jako dowód na to, że aplikacja jest bezpieczna" - powiedział Spence Hutchinson, szef jednostki Threat Research Unit w eSentire. Ekspert dodał, że firmy powinny ograniczać instalację programów ze sklepu za pomocą narzędzi takich jak GPO, AppLocker, WDAC czy Intune i wymagać przeglądu bezpieczeństwa przed zatwierdzeniem nieznanych aplikacji o niskiej reputacji.

Sytuacja ta stoi w sprzeczności z oficjalnymi wytycznymi samego Microsoftu dotyczącymi ochrony systemu Windows, w których gigant zaleca pobieranie programów wyłącznie z zaufanych źródeł, wskazując bezpośrednio na Microsoft Store. Przypadek ten pokazuje, że obecność aplikacji w oficjalnym repozytorium nie gwarantuje bezpieczeństwa, a użytkownicy muszą dodatkowo weryfikować wiarygodność samych deweloperów.

W momencie publikacji raportu przez serwis ITPro (22 listopada) aplikacja Setup Assistant nadal była swobodnie dostępna do pobrania w sklepie Microsoftu. Gdy jednak sprawdziliśmy wskazany w zgłoszeniu link kilka dni później (26 listopada), apki już tam nie było. Sklep wyświetla jedynie błąd 404 z informacją, że produktu nie odnaleziono.

Eksperci zwracają uwagę, że problem kontroli jakości dystrybuowanego oprogramowania jest szerszy, ponieważ osobne doniesienia wskazują, że Microsoft może dostarczać również podatny na ataki sterownik firmy Intel za pośrednictwem usługi Windows Update.



