W skrócie Hakerzy zaatakowali francuską organizację EFS, przejmując kontrolę nad chłodniami do przechowywania krwi, co spowodowało wzrost temperatury w urządzeniach.

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa potwierdzili, że ataki były skoordynowane i celowo przeprowadzone nocą, aby zmaksymalizować potencjalne szkody materialne.

Analiza pułapek sieciowych typu honeypot wykazała, że hakerzy selektywnie atakowali wyłącznie infrastrukturę zlokalizowaną na terenie Europy, omijając inne kontynenty.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Hakerzy zaatakowali chłodziarki w instytucie krwiodawstwa

Cyberataki na systemy chłodnicze w Europie nie ograniczają się już do lodówek i zamrażarek przechowujących artykuły spożywcze. Teraz ich ofiarami padły także placówki medyczne. Établissement français du sang (EFS), francuska instytucja publiczna zajmującą się krwiodawstwem i krwiolecznictwem, przekazała, że hakerzy wpłynęli na działanie chłodni używanych do przechowywania krwi od dawców, powodując wzrost temperatury w urządzeniach.

Jedynie szybka interwencja personelu medycznego zapobiegła stratom. "Nie zidentyfikowano żadnego wpływu na zdrowie i nie odnotowano utraty produktów krwiopochodnych" - przekazała EFS w oświadczeniu. Do tej pory incydenty tego typu zgłaszały wyłącznie sieci supermarketów, w tym także w Polsce, co czyni ten przypadek przełomowym w kontekście zagrożenia dla infrastruktury krytycznej.

W sieci pojawiły się doniesienia przypisujące odpowiedzialność rosyjskim grupom hakerów. Zespoły NoName057(16) i Z-Pentest Alliance ogłosiły udany atak na firmę Danfoss, dostarczającą sterowniki do systemów chłodniczych. Deklaracje te wywołały falę spekulacji dotyczących sprawców awarii w europejskich sklepach, jednak analitycy podchodzą ostrożnie do tych oświadczeń.

Badacze zabezpieczeń biorą pod uwagę różne scenariusze dotyczące tożsamości cyberprzestępców. Obok grup z Rosji brani pod uwagę są hakerzy powiązani z Iranem, podmioty działające na zlecenie obcych państw, a także nastolatki szukający rozgłosu. Śledztwo w tej sprawie prowadzą służby z kilku krajów, jednak do tej pory nie wydano oficjalnego komunikatu jednoznacznie wskazującego winnych.

Cyberprzestępcy uderzyli nocą. Atak był skoordynowany

Eksperci z kilku firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem utworzyli cyfrowe pułapki imitujące oprogramowanie chłodnicze. Chodzi o rozwiązania typu honeypot - celowo odsłonięte elementy infrastruktury, które mają przyciągnąć napastników i umożliwić analizę ich metod w bezpiecznym środowisku. Informacje zebrane po pierwszej fali incydentów wskazują, że drugi atak na urządzenia w Europie (na początku listopada 2026 r.) miał bez wątpienia ukierunkowany charakter.

Dostęp do podatnych wersji oprogramowania chłodniczego nie wymagał zaawansowanych narzędzi, bowiem luki w zabezpieczeniach były wcześniej znane w środowisku cyberprzestępczym. Przygotowanie uderzenia wymagało jednak zebrania publicznych adresów IP urządzeń i zaplanowania momentu ataku. "Fakt, że wszystkie te chłodziarki i zamrażarki zostały trafione jednocześnie, sugeruje planowanie i koordynację" - uważa Ryan Dewhurst z hiszpańskiej firmy Previdian. Zdaniem analityków taka synchronizacja wyklucza przypadek.

Równoległe uderzenie w wielu miejscach w godzinach nocnych miało wywołać jak największe szkody materialne. "Zważywszy na zgłoszony czas, w którym w urządzeniach podniesiono temperaturę - co miało miejsce w nocy w celu maksymalizacji szkód - stanowi to kolejny dowód na to, że atak był zaplanowany i skoordynowany" - dodaje ekspert. Zebrane dane dowodzą przemyślanej taktyki napastników, wymierzonej w konkretne punkty infrastruktury.

Napastnicy szukali celów jedynie w Europie

Szkocka firma Lupovis wdrożyła własne pułapki (wspomniane honeypoty) na serwerach na całym świecie. Pierwsze skanowania i próby ingerencji w fałszywe sterowniki zarejestrowano na 10 dni przed rozpoczęciem drugiej fali ataku. Zaobserwowana aktywność dotyczyła wyłącznie obiektów udających infrastrukturę na terenie Europy.

Wyszukiwanie podatnych urządzeń ominęło inne rejony świata. To potwierdza selektywny dobór celów przez napastników. "Nie widzieliśmy, aby którykolwiek z naszych honeypotów w miejscach takich jak Afryka czy Ameryka Południowa był w ogóle celem" - przekazał założyciel Lupovis, dr Xavier Bellekens. Ograniczenie działań wyłącznie do naszego kontynentu rzuca nowe światło na intencje cyberprzestępców.

Co ciekawe, w obszarze zainteresowania hakerów nie znalazła się infrastruktura zlokalizowana w strefie bezpośrednich działań wojennych. "Zostawiono w spokoju nawet pułapki na Ukrainie" - dodaje dr Bellekens. Podobne ruchy w sieci odnotowała francuska firma Sekoia, która jednak zaznacza, że wstępne skanowanie mogło mieć charakter automatyczny i nie musiało prowadzić do uderzeń w konkretne obiekty.

Cyberataki mogą paraliżować kluczowe sektory życia społecznego

Raporty przygotowane przez Sekoia analizują m.in. powiązania ataków ze środowiskami rosyjskimi prowadzącymi działania z zakresu wojny hybrydowej, która obejmuje także cyberwojnę. Eksperci zwracają jednak uwagę na strukturę incydentów z przeszłości, które mogą wskazywać na ślad irański. Grupy sponsorowane przez państwo z tego rejonu atakowały wcześniej przemysłowe systemy sterowania na terenie Izraela i USA. W 2022 r. przejętych zostało blisko 40 izraelskich supermarketów korzystających ze sterowników Danfoss.

Podobne zdarzenia odnotowano w placówkach wojskowych za oceanem. W drugiej połówce sierpnia 2026 r. w co najmniej 6 bazach wojskowych w USA zamrażarki zostały przełączone w tryb rozmrażania, co przypomina najnowszy incydent we francuskim banku krwi. Modele użytych tam kontrolerów nie zostały oficjalnie potwierdzone, a postępowania wyjaśniające wciąż trwają.

Na obecnym etapie eksperci ds cyberbezpieczeństwa nie są skłonni wyrokować. "Do dziś nie mamy dowodów technicznych wskazujących na udział grup rosyjskojęzycznych" - przekazał rzecznik firmy Sekoia. Zwraca on także uwagę na specyfikę działań wspomnianej wcześniej grupy NoName057, która specjalizuje się głównie w przeciążaniu serwisów internetowych ruchem (DDoS) i ma historię fałszywego przypisywania sobie sukcesów.

Specjaliści nie wykluczają również scenariusza, w którym poszczególne etapy operacji zostały przeprowadzone przez niezależne od siebie grupy lub naśladowców. Tak czy inaczej uderzenia w systemy chłodnicze obsługujące banki krwi czy - jak to miało miejsce nieco wcześniej - zapasy żywności oznaczają przejście cyberprzestępczości w nowy wymiar, w którym celem staje się bezpieczeństwo publiczne i podstawowe łańcuchy dostaw. Można więc śmiało uznać, że ataki te mają charakter cyberdywersji czy nawet cyberterroryzmu.

Tego rodzaju operacje wykraczają daleko poza tradycyjną kradzież danych czy motywy finansowe, uderzając bezpośrednio w stabilność funkcjonowania państw. Celowanie w towary pierwszej potrzeby i zasoby medyczne może paraliżować kluczowe sektory życia społecznego, wywołać społeczny niepokój lub służyć jako element presji w ramach działań hybrydowych wymierzonych w państwa europejskie, w tym w Polskę.



