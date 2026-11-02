W skrócie Dziesiątki supermarketów w Szwecji, Belgii i Luksemburgu padły ofiarą ataku hakerskiego na systemy chłodnicze, co spowodowało wzrost temperatur i straty żywności.

Sytuacja przypomina październikowe ataki we Francji, gdzie przestępcy zdalnie przejęli kontrolę nad sterownikami w siedmiuset placówkach handlowych, powodując ogromne straty.

Cyberprzestępcy wykorzystali luki w systemach IoT, w tym w sterownikach firmy Danfoss, korzystając z faktu, że wiele sklepów nie zainstalowało aktualizacji oprogramowania.

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Kolejna fala awarii chłodni w europejskich supermarketach

Awarie urządzeń chłodniczych i zamrażarek dotknęły w nocy z niedzieli na poniedziałek (1-2 listopada 2026 r.) kilkadziesiąt sklepów w Szwecji, Belgii i Luksemburgu. Systemy kontrolowania temperatury w marketach należących do sieci ICA, Coop, Delhaize, Carrefour i Spar uległy nagłemu rozstrojeniu, a temperatura wewnątrz urządzeń wzrosła w wielu przypadkach do ponad 50 °C. Incydent doprowadził do strat żywności szacowanych na setki tysięcy euro. Najprawdopodobniej to efekt zmasowanego cyberataku na infrastrukturę handlową w Europie.

"Nie możemy dostosować temperatur, nie możemy ich zmienić. Gorące powietrze dmucha do zamrażarek. Wszystko jest zniszczone" - skomentował Rickard Nilsson, szef sklepu ICA w Sjöbo na południu Szwecji.

Sytuacja przypomina serię zdarzeń z października 2026 r., kiedy to analogiczne problemy zgłoszono w niemal 700 placówkach handlowych we Francji. Wówczas nieuprawnione przejęcie kontroli nad sterownikami doprowadziło do gigantycznych strat żywności i pożarów. W najnowszym incydencie szwedzkie i belgijskie sklepy odnotowały gwałtowne przestawienie termostatów, a pracownicy techniczni spędzili noc na odłączaniu uszkodzonych instalacji od sieci zasilającej.

Przedstawiciele szwedzkiej sieci Coop potwierdzili, że nieznani sprawcy zdołali zmodyfikować ustawienia w kilku z około 800 sklepów tej marki. Z kolei kierownictwo pojedynczych placówek ICA bezpośrednio wskazuje na ingerencję z zewnątrz. "Hakerom udało się wejść do naszych systemów zarządzania chłodnictwem i zmienić ustawienia" - powiedziała Camilla Nilsson, kierowniczka sklepu ICA St Olof w Österlen.

W Belgii awariami dotkniętych zostało około 40 sklepów Delhaize, pięć placówek Spar oraz kilkanaście obiektów Carrefour. Problem dotyczył m.in. sklepów Proxy Delhaize i stacji paliw Q8 w modelu Shop & Go. Część sieci, w tym Carrefour, ograniczyła skalę zniszczeń dzięki wcześniejszemu wdrożeniu poprawek bezpieczeństwa i szyfrowanych połączeń, zastosowanych po ataku we Francji.

Już wcześniej hakerzy zaatakowali francuskie sklepy

Wcześniejsze ataki we Francji dotknęły największe sieci handlowe, w tym Intermarché, Coopérative U, Carrefour, Leclerc i Monoprix. Cyberprzestępcy zmienili parametry tysięcy chłodni i zamrażarek, podnosząc temperaturę z -27 do ponad 50 °C, a w skrajnych przypadkach nawet do 80 °C. Sklepy zmuszone były wyrzucić ogromne ilości świeżego mięsa, nabiału i mrożonek, a straty poszczególnych placówek sięgały od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy euro.

Francuska policja i prokuratura w Paryżu wszczęły oficjalne śledztwo w sprawie zniszczeń, powołując do pomocy państwową agencję cyberbezpieczeństwa ANSSI. Dochodzenie wykazało, że napastnicy zdalnie wyłączyli systemy alarmowe, a następnie modyfikowali termostaty i wydłużali cykle rozmrażania.

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Większość systemów chłodniczych w supermarketach jest podłączona do internetu w celu zdalnej konserwacji i automatycznego powiadamiania o awariach. Jak jednak wiadomo w świecie cyberbezpieczeństwa, każde urządzenie połączone z siecią - w tym tzw. internet rzeczy (IoT) - stanowi dodatkową powierzchnię ataku. I ten fakt wykorzystali hakerzy - w tym przypadku atakując podatności w sterownikach wyprodukowanych przez duńską firmę Danfoss. ANSSI potwierdziła później, że celem były także urządzenia dwóch innych producentów.

Danfoss oświadczył tymczasem, że brak jest bezpośredniego powiązania najnowszych incydentów z jego produktami. Producent przypomniał o konieczności regularnej aktualizacji oprogramowania układowego (tzw. firmware'u). Firma już w ubiegłym roku zidentyfikowała luki w zabezpieczeniach i wydała odpowiednie łatki, jednak wiele urządzeń na rynku nadal działało na nieaktualnym oprogramowaniu, co także jest zmorą w świecie cyberbezpieczeństwa - zarówno użytkownicy domowi, jak i firmy w nieskończoność odwlekają instalowanie aktualizacji.

Narastające zagrożenia dla infrastruktury przemysłowej

Eksperci zajmujący się bezpieczeństwem komputerowym od dawna ostrzegają przed podatnościami urządzeń z obszaru technologii operacyjnych (OT). Łączenie tradycyjnych urządzeń przemysłowych z internetem bez odpowiednich zabezpieczeń stwarza ryzyko paraliżu dostaw i znacznych strat finansowych. Zdarzenia z ostatnich tygodni pokazują, że celem ataku mogą stać się jednocześnie dziesiątki obiektów handlowych w różnych krajach.

Narzędzia wykorzystywane dotychczas w zaawansowanych atakach przemysłowych stają się łatwiej dostępne dla szerszego grona cyberprzestępców. Postęp technologiczny pozwala na automatyzację procedur wyszukiwania i eksploatacji podatności na dużą skalę.

"Zasięg i skala tych ataków to nowość" - wyjaśnia Robert Lee, prezes firmy Dragos. "Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której dotkniętych zostało ponad sto zakładów wodociągowych naraz. Nigdy nie mieliśmy setek supermarketów jednocześnie" - zauważa ekspert.

Sytuacja w belgijskich i szwedzkich sklepach jest stale monitorowana przez powołane zespoły techniczne i firmy serwisowe. Trwa również szacowanie dokładnych strat materialnych oraz ustalanie, czy sprawcy najnowszych incydentów użyli tych samych wektorów ataku, co podczas paraliżu francuskich chłodni w zeszłym miesiącu.

W kontekście narastających zagrożeń warto zadać sobie pytanie o sens podłączania lodówek i innych urządzeń AGD i RTV do globalnej sieci, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Rezygnacja z modułów sieciowych w urządzeniach takich jak choćby termostat, odkurzacz czy szczoteczka do zębów pozostaje najprostszą metodą na całkowite wyeliminowanie ryzyka zdalnego sabotażu.



