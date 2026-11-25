W skrócie Amerykańskie służby wywiadowcze, w tym CIA i ODNI, padły ofiarą ataku hakerskiego na systemy służące do analizy informacji z otwartych źródeł.

Wstępne ustalenia wskazują na możliwość pochodzenia ataku z Chin, choć udział władz tego państwa nie został oficjalnie potwierdzony przez służby.

Przedstawiciele administracji zapewniają, że włamanie dotyczyło danych niejawnych, a kluczowe systemy zawierające informacje tajne pozostały bezpieczne.

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Atak hakerski uderzył w systemy wykorzystywane przez amerykańskie służby wywiadowcze, w tym CIA i biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI). Według CNN intruz uzyskał dostęp do danych niejawnych, ale - jak podkreślają przedstawiciele administracji - nie do informacji tajnych. Nie wiadomo, jaki był pełny zakres incydentu ani czy udało się go zakończyć.

Włamanie do systemu wykorzystywanego przez wywiad

Celem ataku miał być system, z którego agencje korzystają podczas analiz informacji dostępnych publicznie. To tzw. wywiad z otwartych źródeł (OSINT), czyli zbieranie i łączenie danych z publikacji, internetu, dokumentów czy innych jawnych materiałów. Choć nie są tajne, ich analiza może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.

Według czterech źródeł CNN, które znają sprawę, incydent dotknął CIA oraz ODNI. Nie ujawniono, kiedy doszło do włamania ani czy system został już zabezpieczony. CIA odmówiła komentarza. ODNI zapewniło natomiast, że nie doszło do zakłóceń w kluczowych zdolnościach służb ani dostępu do systemów zawierających informacje niejawne.

Podejrzenia prowadzą do Chin

Wstępne ustalenia wskazują, że atak mógł pochodzić z Chin. Warto jednak zaznaczyć, że to nie oznacza, że potwierdzono udział chińskich władz. Nie wiadomo, kto stoi za włamaniem ani jakie informacje mogły zostać przejęte.

Incydent wpisuje się w serię problemów, które ostatnio dotknęły amerykańskie instytucje i firmy. CNN informowało też o incydencie związanym z bazą danych FBI, ale według rozmówców stacji oba zdarzenia nie są ze sobą powiązane.

Służby pod presją kolejnych awarii

Niepokój zwiększają inne problemy techniczne. Awaria systemów NSA trwała kilka dni, jednak, jak przekazał szef wywiadu Jay Clayton, spowodowała ją nieudana aktualizacja oprogramowania, a nie cyberatak. Nie objęła najważniejszych systemów zbierania informacji i została usunięta.

Sztuczna inteligencja pomaga wykrywać coraz więcej błędów w oprogramowaniu. Przyspiesza to ich naprawę, ale stawia instytucje pod presją: luki trzeba szybko załatać, a pośpiech sam może prowadzić do pomyłek. W służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa margines na takie błędy jest wyjątkowo mały.

Źródło: CNN



