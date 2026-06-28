Rekordowe upały są nie tylko niebezpieczne dla planety, ale przede wszystkim dla ludzi. Jedną z najważniejszych kwestii podczas wysokich temperatur panujących na zewnątrz jest odpowiednie nawadnianie się. Nie każdy wie jednak, że wodę także można przedawkować.

Spis treści: Ile wody potrzebuję? Jak sprawdzić, czy piję wystarczająco dużo? Czy można przedawkować wodę? Kto powinien uważać na zbyt duże nawodnienie? Co pić podczas upałów?

Ile wody potrzebuję?

Nie ma żadnych dowodów naukowych popierające popularne przekonanie, że powinniśmy pić osiem szklanek wody dziennie. Nie istnieje standardowa ilość wody, którą zaleca się spożywać - jest ona zróżnicowana u poszczególnych osób i zależy od wielu czynników, takich jak typ sylwetki, poziom aktywności i pogoda.

Większość dorosłych powinna pić około od 2 do 3,5 litrów wody dziennie - zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem - uwzględniając płyny zawarte w pożywieniu. Podczas upałów eksperci podkreślają, że trzeba nawadniać się bardziej, ponieważ więcej wody tracimy wraz z potem.

Jednym z największych błędów, jakie zdarza nam się popełniać, jest czekanie z piciem wody, aż poczujemy pragnienie. To zbyt późno, jak tłumaczą specjaliści, bo kiedy zaczynamy czuć potrzebę sięgnięcia po wodę, najczęściej jesteśmy już odwodnieni.

Dobrym rytuałem jest picie wody przed snem i zaraz po przebudzeniu, ponieważ podczas nocnego odpoczynku także tracimy wodę w wyniku oddychania i pocenia się.

Jak sprawdzić, czy piję wystarczająco dużo?

Kolor moczu jest dobrym wskaźnikiem nawodnienia: powinien być jasnożółty. Ciemny wskazuje na odwodnienie. Częstotliwość korzystania z łazienki także dużo nam mówi - powinniśmy oddawać mocz co około 2-4 godziny. Jeśli ten czas się przeciąga, to znaczy, że pijemy zbyt mało.

Wczesne objawy odwodnienia obejmują uczucie pragnienia, suchość warg i jamy ustnej, ciemny mocz oraz zmniejszoną potliwość.

Niektóre badania sugerują, że picie większej ilości wody może pomóc w walce z bólami głowy, cukrzycą, otyłością i niskim ciśnieniem krwi, jednak potrzeba dalszych obserwacji w tym zakresie. Nie należy jednak przesadzać w stronę nadmiernego picia wody, bo to także jest niebezpieczne.

Czy można przedawkować wodę?

Niektórzy, szczególnie w upalne dni, przesadzają z piciem wody. Przewodnienie może prowadzić do objawów podobnych do odwodnienia, takich jak skurcze mięśni i zmęczenie, ponieważ wraz z wodą wypłukują się sód i chlorki z naszego organizmu. Kontynuowanie spożywania nadmiernej ilości wody może prowadzić do hiponatremii, czyli stanu spowodowanego niedoborem sodu we krwi. A to często prowadzi do drgawek.

Niebezpieczne może być wypicie 5-6 litrów wody w krótkim czasie, szczególnie bez uzupełniania sodu.

Kto powinien uważać na zbyt duże nawodnienie?

Nerki mogą przetworzyć około jednego litra płynu na godzinę, więc każda ilość przekraczająca tę wartość w ciągu kilku godzin może być ryzykowna. Największe zagrożenie na przewodnienie mają sportowcy wytrzymałościowi. Osoby z chorobami nerek i wątroby lub zażywające niektóre środki moczopędne czy przeciwpsychotyczne także są w zagrożonym przedziale. Należy także uważać na dzieci i seniorów.

Co pić podczas upałów?

Dobrym sposobem na uzupełnienie płynów jest picie napojów z elektrolitami, zwłaszcza po intensywnym wysiłku lub właśnie podczas wysokich temperatur. W takie dni warto także wprowadzić do diety lekkie zupy, owoce zawierające dużą ilość wody, schłodzony kefir oraz... lody.

Jak przetrwać upał RCB materiały prasowe



