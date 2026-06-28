Rekordowe upały są nie tylko niebezpieczne dla planety, ale przede wszystkim dla ludzi. Jedną z najważniejszych kwestii podczas wysokich temperatur panujących na zewnątrz jest odpowiednie nawadnianie się. Nie każdy wie jednak, że wodę także można przedawkować.
Spis treści:
- Ile wody potrzebuję?
- Jak sprawdzić, czy piję wystarczająco dużo?
- Czy można przedawkować wodę?
- Kto powinien uważać na zbyt duże nawodnienie?
- Co pić podczas upałów?
Ile wody potrzebuję?
Nie ma żadnych dowodów naukowych popierające popularne przekonanie, że powinniśmy pić osiem szklanek wody dziennie. Nie istnieje standardowa ilość wody, którą zaleca się spożywać - jest ona zróżnicowana u poszczególnych osób i zależy od wielu czynników, takich jak typ sylwetki, poziom aktywności i pogoda.
Większość dorosłych powinna pić około od 2 do 3,5 litrów wody dziennie - zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem - uwzględniając płyny zawarte w pożywieniu. Podczas upałów eksperci podkreślają, że trzeba nawadniać się bardziej, ponieważ więcej wody tracimy wraz z potem.
Jednym z największych błędów, jakie zdarza nam się popełniać, jest czekanie z piciem wody, aż poczujemy pragnienie. To zbyt późno, jak tłumaczą specjaliści, bo kiedy zaczynamy czuć potrzebę sięgnięcia po wodę, najczęściej jesteśmy już odwodnieni.
Dobrym rytuałem jest picie wody przed snem i zaraz po przebudzeniu, ponieważ podczas nocnego odpoczynku także tracimy wodę w wyniku oddychania i pocenia się.
Jak sprawdzić, czy piję wystarczająco dużo?
Kolor moczu jest dobrym wskaźnikiem nawodnienia: powinien być jasnożółty. Ciemny wskazuje na odwodnienie. Częstotliwość korzystania z łazienki także dużo nam mówi - powinniśmy oddawać mocz co około 2-4 godziny. Jeśli ten czas się przeciąga, to znaczy, że pijemy zbyt mało.
Wczesne objawy odwodnienia obejmują uczucie pragnienia, suchość warg i jamy ustnej, ciemny mocz oraz zmniejszoną potliwość.
Niektóre badania sugerują, że picie większej ilości wody może pomóc w walce z bólami głowy, cukrzycą, otyłością i niskim ciśnieniem krwi, jednak potrzeba dalszych obserwacji w tym zakresie. Nie należy jednak przesadzać w stronę nadmiernego picia wody, bo to także jest niebezpieczne.
Czy można przedawkować wodę?
Niektórzy, szczególnie w upalne dni, przesadzają z piciem wody. Przewodnienie może prowadzić do objawów podobnych do odwodnienia, takich jak skurcze mięśni i zmęczenie, ponieważ wraz z wodą wypłukują się sód i chlorki z naszego organizmu. Kontynuowanie spożywania nadmiernej ilości wody może prowadzić do hiponatremii, czyli stanu spowodowanego niedoborem sodu we krwi. A to często prowadzi do drgawek.
Niebezpieczne może być wypicie 5-6 litrów wody w krótkim czasie, szczególnie bez uzupełniania sodu.
Kto powinien uważać na zbyt duże nawodnienie?
Nerki mogą przetworzyć około jednego litra płynu na godzinę, więc każda ilość przekraczająca tę wartość w ciągu kilku godzin może być ryzykowna. Największe zagrożenie na przewodnienie mają sportowcy wytrzymałościowi. Osoby z chorobami nerek i wątroby lub zażywające niektóre środki moczopędne czy przeciwpsychotyczne także są w zagrożonym przedziale. Należy także uważać na dzieci i seniorów.
Co pić podczas upałów?
Dobrym sposobem na uzupełnienie płynów jest picie napojów z elektrolitami, zwłaszcza po intensywnym wysiłku lub właśnie podczas wysokich temperatur. W takie dni warto także wprowadzić do diety lekkie zupy, owoce zawierające dużą ilość wody, schłodzony kefir oraz... lody.