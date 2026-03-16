Incydent z dronem w Dubaju. Lotnisko stopniowo wznawia loty

Zawieszenie działalności lotniska w Dubaju po "incydencie z udziałem drona"

Lotnisko w Dubaju wznawia działalność po tymczasowym zawieszeniu lotów z powodu pożaru, który wybuchł w pobliżu portu lotniczego. Władze w nocy z niedzieli na poniedziałek poinformowały, że został on wywołany "incydentem z udziałem drona". Uszkodzony został jeden ze zbiorników z paliwem, nikt nie został ranny.

- Urząd Lotnictwa Cywilnego Dubaju ogłasza tymczasowe zawieszenie lotów na międzynarodowym lotnisku w Dubaju jako środek ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pasażerom i personelowi - podało biuro prasowe władz w Dubaju na platformie X.

Samoloty powoli wznawiają działalność. Informacje należy sprawdzać u przewoźników

Obecnie stopniowo są wznawiane niektóre loty do i z lotniska w Dubaju. Zawieszenie wprowadzono jako środek ostrożności, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pasażerom i personelowi.

- Pasażerom zaleca się sprawdzenie u linii lotniczych najnowszych informacji dotyczących ich lotów - napisało biuro prasowe na X.

Ataki Iranu na Zjednoczone Emiraty Arabskie

To już kolejny w ostatnich dniach atak dronami przeprowadzony przez Iran na Dubaj. W piątkowy poranek miastem wstrząsnęły głośne eksplozje, a lokalne władze potwierdziły, że systemy obrony powietrznej zdołały zneutralizować wrogiego drona nad centrum metropolii.

Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się jednym z głównych celów irańskich ataków w obecnym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Jak podaje agencja AFP, od momentu rozpoczęcia wojny 28 lutego, kraj ten został ostrzelany 260 rakietami balistycznymi oraz ponad 1500 dronami.

