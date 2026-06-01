Jak polskie firmy chronią się przed awariami i cyberatakami? Nowy raport

Z najnowszego raportu Netii i Smart Factory Review "Gotowi na cyfrową awarię. Zarządzanie backupem i ciągłością działania w polskich firmach" wynika, że co do zasady managerowie IT doskonale rozumieją skalę wyzwań. Aż 74% badanych wskazuje na obawy o niezawodność backupu, a 73% na konieczność odpowiedniej ochrony kopii zapasowych.

Jednocześnie tylko 20% firm w Polsce regularnie testuje pełne odtwarzanie danych z backupu. To ważny sygnał dla organizacji, które traktują kopie zapasowe jako ostatnią linię obrony przed skutkami awarii lub ataku ransomware.

- Mimo wysokiej świadomości zagrożeń, aż 30% respondentów nie testuje odtworzenia danych lub robi to jedynie sporadycznie. Główne powody takiego stanu rzeczy to brak czasu lub zasobów (66%) oraz brak środowiska testowego (51%). - informuje Adam Kowalczyk, Dyrektor Centrum Kompetencyjnego DC & Cloud w Netii.

Dlaczego firmy nie sprawdzają procedur odzyskiwania danych?

- Głównym wyzwaniem w testowaniu odtworzenia danych są wysokie koszty - m.in. opłaty za transfer wychodzący. Warto podkreślić, że wielu lokalnych dostawców usług chmurowych oferuje rozwiązania rozliczane w formie stałej opłaty abonamentowej, bez ukrytych kosztów. Przykładem takiej usługi jest Netia Data Protection. - dodał Adam Kowalczyk.

Publikacja omawia najważniejsze trendy w obszarze backupu i ciągłości działania: zasadę 3-2-1-1-0, mechanizmy niezmienności kopii, cyfrowe bunkry, izolowane środowiska odzyskiwania, usługi DRaaS oraz architekturę stretched cluster. Pokazuje też, jaką rolę odgrywają zewnętrzni dostawcy, chmura, lokalizacja centrów danych w Polsce, SLA oraz zgodność z regulacjami takimi jak RODO, NIS2 czy DORA.

To praktyczna lektura dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT, infrastrukturę, ryzyko i ciągłość działania. Pozwala sprawdzić, jak organizacja wypada na tle rynku i które elementy strategii odporności cyfrowej warto wzmocnić, zanim dojdzie do realnego incydentu.

Rozmowa kwalifikacyjna, którą prowadzi… awatar oparty na sztucznej inteligencji © 2026 Associated Press