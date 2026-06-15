CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 pod hasłem "We are the firewall"

Fundamentem dyskusji podczas CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 stały się słowa wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego z Europejskiego Kongresu Gospodarczego: "2025 rok definitywnie skończył okres, w którym życie w cyberprzestrzeni było beztroskie". W odpowiedzi na te wyzwania tegoroczna edycja konferencji odbywa się pod hasłem "We are the firewall" (My jesteśmy zaporą ogniową). Przesłanie to podkreśla, że odpowiedzialność za stabilność gospodarki, systemów i danych spoczywa na całym społeczeństwie.

Wydarzenie skupia się na wypracowaniu metod ochrony państwa, obywateli oraz biznesu, łącząc perspektywę technologiczną z ludzką. Jak podkreśla Aleksandra Helbin, redaktorka naczelna WNP:

"Cyberbezpieczeństwo przestało być dziś tematem wyłącznie dla działów IT. To kwestia ciągłości działania firm, bezpieczeństwa państwa i zaufania obywateli. Skala zagrożeń rośnie, technologie rozwijają się szybciej niż kiedykolwiek, a do tego dochodzi rewolucja związana ze sztuczną inteligencją. Dlatego tak ważna jest rozmowa i wymiana doświadczeń - między biznesem, administracją, ekspertami i praktykami".

Ekspertka zaznacza również, że kluczowym ogniwem ochrony pozostają ludzie - liderzy, zespoły bezpieczeństwa oraz pracownicy, od których codziennych decyzji zależy najwięcej. To właśnie tę szeroką perspektywę mają przybliżyć zaplanowane panele dyskusyjne i sesje z udziałem liderów kształtujących politykę bezpieczeństwa w Polsce i Europie.

Konferencja odbywa się cyklicznie od wielu lat. W 2026 r. będzie to już 21. edycja. Na zdj. wydarzenie sprzed roku CYBERSEC EXPO & FORUM materiały prasowe

Kluczowe zagadnienia i grono wybitnych specjalistów

Dwudniowe CYBERSEC EXPO & FORUM 2026, objęte oficjalnym patronatem Ministra Cyfryzacji, zaoferuje agendę łączącą perspektywę regulacyjną, strategiczną i technologiczną. Program wydarzenia skupia się wokół kluczowych wyzwań współczesnego cyberbezpieczeństwa, praktycznych warsztatów oraz rynkowych premier.

Główne obszary tematyczne konferencji

Geopolityka i prawo: Wpływ globalnej polityki na suwerenność cyfrową oraz wdrażanie nowych regulacji (dyrektywa NIS2, ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, Cyber Resilience Act).

Ochrona infrastruktury krytycznej: Bezpieczeństwo kluczowych sektorów, w tym energetyki, łączności, obronności, administracji publicznej oraz ochrony zdrowia.

Technologia i społeczeństwo: Implementacja sztucznej inteligencji, rozwiązania chmurowe, technologie dual-use (podwójnego zastosowania), bezpieczeństwo smart cities oraz walka z dezinformacją.

Edukacja i rynek pracy: Finansowanie zabezpieczeń, budowanie odporności społecznej oraz problem luki kadrowej wśród specjalistów IT.

Warsztaty praktyczne: Sesje poświęcone tworzeniu struktur SOC i CSIRT, zarządzaniu ryzykiem, planowaniu ciągłości działania oraz reagowaniu kryzysowemu.

Ważnym punktem programu będzie premiera raportu "Cyberportret Polskiego Biznesu" (przygotowanego przez ESET i Dagma Bezpieczeństwo IT), który ujawni realny poziom przygotowania krajowych firm na ewoluujące cyberataki.

Wydarzenie, które zostało objęte oficjalnym patronatem Ministra Cyfryzacji, zgromadzi elitę polskiej i międzynarodowej sceny cyberbezpieczeństwa.

Swój udział w panelach potwierdzili wybitni eksperci z różnych sektorów, m.in.:

Maciej Jan Broniarz - Cyber Incident Response Expert,

Adam Cieślak - komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w latach 2022-2026,

Andrzej Dulka - prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,

Marcin Dudek - kierownik CERT Polska,

Michał Gramatyka oraz Dariusz Standerski - sekretarze stanu w Ministerstwie Cyfryzacji,

Agnieszka Gryszczyńska - dyrektor Departamentu do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji w Prokuraturze Krajowej,

Andy Garth - Director of Government Affairs ESET,

Jarosław Homa - wicedyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechniki Śląskiej,

Ireneusz Jazownik - CISO IBK Bank Polska,

Paweł Jurek - dyrektor rozwoju biznesu DAGMA Bezpieczeństwo IT,

Karol Paciorek - kierownik CSIRT, Komisja Nadzoru Finansowego,

Joanna Pawełek-Mendez - radca-minister ds. cyberbezpieczeństwa w MSZ,

Agnieszka Ulanowska - dyrektorka Działu Nadzoru Wewnętrznego i Bezpieczeństwa IT Noble Funds,

Jarosław Wacko - główny specjalista Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni,

Mirosław Wróblewski - prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i inni.

Strefa EXPO i rozdanie nagród CYBERSEC Awards

Integralną częścią forum będzie przestrzeń wystawiennicza EXPO oraz wydarzenia towarzyszące, nastawione na networking i integrację międzysektorową.

Ważnym punktem programu będzie rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu CYBERSEC Awards. Statuetki trafią do ekspertów i młodych innowatorów wyznaczających standardy w ochronie cyfrowej. Laureaci zostaną wyłonieni w pięciu kategoriach:

Innowacja Roku

Firma Roku

Lider w Cyberedukacji

Mistrz Cyberbezpieczeństwa

Nagroda Specjalna Kapituły

Ideę konkursu podsumowuje Aleksandra Helbin z WNP:

"Naszą intencją jest wyróżnienie liderów, innowatorów i instytucji realnie wzmacniających odporność cyfrową Polski i Europy. Docenimy odwagę technologiczną, skuteczność oraz realny wpływ na rozwój branży cyberbezpieczeństwa".

Konferencja odbędzie się 15-16 czerwca 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) w Katowicach.

Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP, spółka specjalizująca się w zintegrowanych rozwiązaniach komunikacyjnych, mediach internetowych oraz organizacji prestiżowych eventów gospodarczych, w tym Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC). W strukturach grupy znajduje się także spółka PTWP Event Center, która odpowiada za zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach.

Na wydarzeniu będą też obecni dziennikarze Interii. Możecie się spodziewać naszych relacji zarówno w GeekWeeku, jak w Interii Biznes.





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