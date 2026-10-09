Spis treści: Coraz głośniej o wyciekach danych. Czy twój PESEL jest bezpieczny? Jak zastrzec PESEL w mObywatelu? Jak zablokować PESEL bez mObywatela? Co może się stać, jeśli nie zastrzeżesz PESEL-u?

Coraz głośniej o wyciekach danych. Czy twój PESEL jest bezpieczny?

Praktycznie co miesiąc słyszymy o poważnych incydentach z wyciekiem danych. Największe emocje wzbudziła sprawa firmy MyDr, dostarczającej oprogramowanie dla placówek medycznych. Według informacji przekazywanych przez Ministerstwo Cyfryzacji potencjalny wyciek mógł dotyczyć nawet około 19 milionów osób. Wśród danych znajdowały się nie tylko podstawowe informacje identyfikacyjne, lecz także dane związane z historią leczenia pacjentów.

To jednak nie jedyny przypadek. W tym tygodniu NFZ poinformował o potężnym wycieku danych z systemu eWUŚ, który dotyczył około 13 mln osób. W systemie znajdowały się także informacje o prawach do świadczeń zdrowotnych. Do zdarzenia doszło w marcu 2024 roku, a NFZ powiadomił o tym odpowiednie organy ścigania i prezesa UODO.

Kolejnym naruszeniem bezpieczeństwa danych jest przypadek portalu Wakacje.pl. To informacje sprzed zaledwie kilku dni. Hakerom udało się dostać do systemu obsługi klienta i niektórych skrzynek pocztowych. Mogły w nim zostać przejęte dane klientów, w tym imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail, daty urodzenia oraz dane paszportowe.

Dla cyberprzestępców takie informacje są niezwykle cenne. Sam PESEL może wydawać się zaledwie jedenastocyfrowym numerem, jednak w połączeniu z imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu pozwala stworzyć pełny profil ofiary. Taki zestaw danych może zostać wykorzystany do prób wyłudzania kredytów, zakupów ratalnych, usług telekomunikacyjnych czy nawet przejmowania kont internetowych.

Jak zastrzec PESEL w mObywatelu?

Najprostszym sposobem jest skorzystanie z aplikacji mObywatel. Cała procedura została zaprojektowana tak, aby zajmowała zaledwie kilkanaście sekund. Po uruchomieniu aplikacji wystarczy przejść do usługi związanej z numerem PESEL i aktywować zastrzeżenie.

To rozwiązanie działa podobnie jak cyfrowa blokada bezpieczeństwa. Informacja o zastrzeżeniu trafia do państwowego rejestru, z którego korzystają banki, firmy pożyczkowe czy notariusze. Jeśli ktoś spróbuje wykorzystać nasze dane do podpisania umowy kredytowej lub zaciągnięcia pożyczki, instytucja finansowa powinna sprawdzić status PESEL-u i zauważyć, że został on zablokowany.

Dużą zaletą aplikacji jest możliwość szybkiego cofnięcia zastrzeżenia. Jeśli planujemy zawarcie umowy kredytowej lub zakup sprzętu na raty, możemy tymczasowo usunąć blokadę, a po zakończeniu formalności ponownie ją aktywować. Dzięki temu użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad swoimi danymi. Zastrzeżenie numeru PESEL powoduje, że nawet jeśli nasze dane wyciekły podczas jednego z ostatnich cyberataków, przestępcy napotkają dodatkową przeszkodę przy próbie ich wykorzystania.

Jak zablokować PESEL bez mObywatela?

Choć aplikacja mObywatel jest dziś najpopularniejszym sposobem zarządzania zastrzeżeniem PESEL-u, nie jest jedyną możliwością. Państwo przewidziało również rozwiązania dla osób, które nie korzystają ze smartfona lub po prostu wolą załatwiać sprawy w bardziej tradycyjny sposób.

Numer PESEL można zastrzec przez internet na portalu gov.pl po zalogowaniu profilem zaufanym, e-dowodem lub bankowością elektroniczną. To rozwiązanie działa podobnie jak aplikacja, ale nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania.

Możliwe jest także osobiste załatwienie sprawy w urzędzie gminy. Wystarczy mieć przy sobie dokument tożsamości, a urzędnik wprowadzi odpowiednią dyspozycję do systemu. Dla wielu osób, szczególnie starszych, jest to najprostsza i najbardziej komfortowa metoda.

Coraz częściej funkcję zastrzeżenia PESEL-u udostępniają również banki. Klienci mogą aktywować ochronę bezpośrednio z poziomu bankowości elektronicznej, bez konieczności odwiedzania dodatkowych stron internetowych.

Co może się stać, jeśli nie zastrzeżesz PESEL-u?

Największy problem polega na tym, że skutki wycieku danych często nie są widoczne od razu. Oszuści nie muszą wykorzystywać zdobytych informacji natychmiast. Zdarza się, że dane przez wiele miesięcy krążą między cyberprzestępcami, trafiają na fora internetowe lub są sprzedawane kolejnym grupom zajmującym się wyłudzeniami.

W tym czasie ofiara żyje w przekonaniu, że wszystko jest w porządku. O problemie dowiaduje się dopiero wtedy, gdy otrzymuje fałszywe wezwanie do zapłaty lub informację o niespłaconym zobowiązaniu. Zdarzają się fikcyjne telefony z banku dotyczące kredytu, którego ta osoba nigdy nie brała.

Brak zastrzeżenia PESEL-u nie oznacza automatycznie, że padniemy ofiarą oszustwa. Jednak w razie próby wyłudzenia przestępcy mają znacznie łatwiejsze zadanie. Dlatego po kolejnych głośnych wyciekach danych eksperci apelują, aby nie czekać na informację, że nasze dane znalazły się w rękach cyberprzestępców. Lepiej założyć, że wcześniej czy później może to spotkać każdego użytkownika internetu i zawczasu uruchomić dodatkowy etap ochrony.



