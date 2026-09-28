Nowa metoda oszustw w Mapach Google: fałszywe numery telefonów na wizytówkach

Mapy Google mierzą się z plagą zdjęć AI. Według wpisu udostępnionego na LinkedIn przez specjalistę ds. SEO oszuści wykorzystują obrazy generowane przez AI, aby dołączać fałszywe numery telefonów do wizytówek firm. Na niektórych z nich wyraźnie widać dane kontaktowe, które osoba nieświadoma może potraktować jako numer do właściciela biznesu czy lokalu. Nie wszyscy weryfikują te dane, po prostu dzwonią na fałszywy numer, myśląc, że będą rozmawiać z przedstawicielem szukanej firmy.

Hakerzy dodają zdjęcia do wybranych firm na Mapach Google, ale także zmieniają adres lub godziny otwarcia lokalu. Informacje na platformie budzą duże zaufanie, dlatego użytkownicy nie sprawdzają dokładnie danych, po prostu przyjmują do wiadomości podane informacje. Szczególnie że fałszywe zdjęcia często są bardzo realistyczne - człowiek mogący być właścicielem firmy stoi przed samochodem, na którym widnieje do niego kontakt.

Użytkownik widząc właściciela firmy stojącego przy samochodzie, na któym jest rzekomy numer telefonu do siebie, często nie weryfikuje, czy ta informacja jest prawdziwa i po prostu dzwoni na podany kontakt. Naomi Stevens/LindkedIn materiał zewnętrzny

Plaga oszustw na Mapach Google. Jeden numer na ponad 150 wizytówkach

Wygląda na to, że celem jest wykorzystanie zaufania użytkowników poprzez nakłonienie ich do zadzwonienia pod niewłaściwy numer. Nie jest to pojedynczy przypadek. Wiele kont Google wydaje się zaangażowanych w skoordynowaną działalność spamerską. Pewien użytkownik zgłosił na forum pomocy Google Maps ten problem. Autor wpisu znalazł zarówno nieautoryzowane zdjęcia, jak i nieprawidłowe numery telefonów.

Co ciekawe, wszystkie zdjęcia z fałszywymi danymi zawierają ten sam numer telefonu. Pojawił się on na ponad 150 zdjęciach różnych firm w Mapach Google, rozrzuconych po całych Stanach Zjednoczonych. Początkowo zgłaszanie profili do działu pomocy Google nie przynosiło żadnych skutków, jednak niedługo po tym Google usunęło ich konta z fałszywymi zdjęciami.

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Podobnych przypadków może być więcej. Obecnie nie odnotowano jeszcze takich prób oszustwa w Polsce, jednak być może trend ten przyjdzie także do nas. Dlatego ważne jest uważne sprawdzanie dostępnych informacji na profilu danej firmy.



