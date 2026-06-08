Polska już od dobrych kilku lat intensywnie dyskutuje o stanie schronów i przygotowaniu kraju na sytuacje kryzysowe. Po 2022 roku częściej zaczęły się przebijać projekty domów z prywatnymi schronami, czy same projekty luksusowych schronów.

Teraz do tej debaty dołącza jeden z największych fińskich deweloperów. Firma YIT zapowiada, że chce przenieść do Polski rozwiązania od dawna stosowane w krajach nordyckich, w tym budowę budynków mieszkalnych wyposażonych w nowoczesne schrony.

Fińskie doświadczenia mają trafić do Polski

Jak informuje branżowy serwis propertynews.pl, Polska staje się jednym z najważniejszych kierunków rozwoju dla fińskiej grupy YIT. Firma działa nad Wisłą od przeszło dekady, obecnie chce rozwijać nie tylko budownictwo mieszkaniowe, ale też wprowadzać rozwiązania związane z bezpieczeństwem mieszkańców.

W Finlandii schrony są elementem codziennego krajobrazu od dziesięcioleci. Według przedstawicieli YIT istniejąca infrastruktura ochronna w Finlandii zapewnia możliwość schronienia około 80 proc. mieszkańców kraju. Oczywiście nie są to apokaliptyczne betonowe pomieszczenia zamknięte na co dzień na głucho. Wiele takich obiektów pełni normalne funkcje społeczne i rekreacyjne. Dopiero w razie zagrożenia mogą zostać szybko przekształcone w miejsca ochrony ludności.

Schrony w blokach i modernizacja istniejących obiektów

YIT chce także zaangażować się w modernizację schronów w Polsce, współpracować z samorządami przy ocenie stanu istniejącej infrastruktury ochronnej. Jak wynika z analiz przywoływanych przez firmę, około 75 proc. istniejących schronów można dostosować do współczesnych wymagań.

Część obiektów wymaga jednak większych prac lub zmiany przeznaczenia. YIT promuje przy tym koncepcję tzw. podwójnego zastosowania. Oznacza ona, że budynek może na co dzień służyć mieszkańcom jako obiekt sportowy, rekreacyjny lub społeczny, a w razie potrzeby pełnić funkcję schronu.

Pierwszy taki blok w Polsce

Najbardziej interesująco brzmi jednak zapowiedź budowy pierwszego w Polsce budynku mieszkalnego wyposażonego w schron klasy S1. Takie rozwiązania są w Finlandii standardem wynikającym z wieloletnich przepisów budowlanych, natomiast na polskim rynku będą dopiero testowane.

Według prezesa YIT Polska Leszka Stankiewicza koszt wyposażenia budynku mieszkalnego w schron nie jest szczególnie wysoki. Jak wskazuje firma, zastosowanie takiego rozwiązania podnosi koszt inwestycji przeciętnie o około 6-7 proc. Zdaniem dewelopera pozwala to połączyć dodatkowe bezpieczeństwo mieszkańców z ekonomiczną opłacalnością projektu.

Źródło: propertynews.pl





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