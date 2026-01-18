Koniec z wybrykami młodzieży na hulajnogach i rowerach elektrycznych

Policja w Australii podjęła zdecydowane działania wobec grup nastolatków, które wykazują "antyspołeczne zachowania podczas jazdy" na rowerach i hulajnogach elektrycznych. Rozwiązaniem okazała się konfiskata i zniszczenie urządzeń.

Akcja nazywa się Operacja Moorhead i rozpoczęła się w zeszłym tygodniu na przedmieściach Perth w południowo-zachodniej Australii po skargach na młodzież za unikanie funkcjonariuszy i zastraszanie mieszkańców.

Skonfiskowano 36 pojazdów elektrycznych. Ich właściciele rzucali przedmiotami w ludzi i pojazdy, jeździli brawurowo po drogach publicznych, uciekali przed policją i publikowali swoje działania w mediach społecznościowych. Zatrzymano 25 osób w wieku od 11 do 16 lat oraz czworo dorosłych.

Jak napisała policja w poście na Facebooku, w celu podjęcia działań powołano specjalny zespół, wspierany przez policyjną jednostkę lotniczą, drony i policyjne motocykle drogowe. Prowadzi się patrole i kontynuuje kilka linii śledztwa, aby zidentyfikować i zlokalizować osoby zaangażowane w tę sprawę. Dochodzenie nadal trwa.

W ramach przestrogi opublikowano film, na którym widać, jak kilka skonfiskowanych pojazdów zostaje zniszczonych przez koparkę.

Nieletni nie zastosowali się do ustalonych zasad

Wcześniej na stronie rządowej Australii można było przeczytać o zasadach i bezpieczeństwa pojazdów tego typu. M.in. limit prędkości na chodnikach wynosi 10 km/h, a po drogach publicznych - 25 km/h. Dla porównania, niektórzy nieletni zamieszani w sprawę jeździli z prędkością dochodzącą do 80 km/h.

- Policja stanu Australia Zachodnia nie będzie tolerować zachowań antyspołecznych skierowanych przeciwko naszej społeczności - powiedział Scott Gillis, inspektor policji podczas konferencji prasowej. - To całkowicie niedopuszczalne.

Badania pokazują, że wraz ze wzrostem popularności elektrycznych rowerów i hulajnóg, wzrósł również odsetek wypadków na całym świecie, co spowodowało sprzeciwy krytyków, którzy twierdzą, że powinny być one traktowane jako motocykle. Analiza z 2024 roku wskazuje, że liczba urazów związanych z tymi urządzeniami wzrosła o prawie 21 proc. w latach 2021-2022.

