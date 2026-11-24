W skrócie Polska Agencja Kosmiczna monitoruje przelot drugiego stopnia chińskiej rakiety Chang Zheng 2C, którego masa wynosi około 4 tys. kg.

Obiekt o oznaczeniu NORAD 54039 ma przelecieć nad terytorium Polski 24 listopada 2026 roku między godziną 17:53 a 17:55 czasu polskiego.

Eksperci z POLSA ostrzegają, że ze względu na dużą masę konstrukcji, nie można wykluczyć, iż niektóre fragmenty rakiety przetrwają wejście w atmosferę.

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Czterotonowy kosmiczny śmieć przeleci nad Polską

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) śledzi zbliżające się wejście w atmosferę Ziemi masywnego członu chińskiej rakiety nośnej Chang Zheng 2C (CZ-2C), znanej też jako Long March 2C (LM-2C). Obiekt, który waży około 4 tys. kg, przeleci bezpośrednio nad terytorium Polski we wtorek (24 listopada 2026 r.) w godzinach popołudniowych. Służby pozostają w gotowości i na bieżąco analizują trajektorię kosmicznego śmiecia.

Z najnowszych obliczeń orbitalnych wynika, że trasa przelotu obiektu przebiega nad Europą, otwiera się w nowym oknie, zahaczając o obszar naszego kraju. "Przelot nad Polską przewidywany jest obecnie 24.11.2026 między godz. 17:53:50 a 17:55:16 czasu polskiego" - informuje POLSA w oficjalnym komunikacie.

Samego momentu wejścia w atmosferę specjaliści spodziewają się w szerokim przedziale czasowym, który rozpoczyna się we wtorek o godzinie 12:29, a kończy w środę (25 listopada) o godzinie 4:59. Za najbardziej prawdopodobny czas tego zjawiska uznaje się obecnie wtorkowy wieczór, około godziny 20:44 nad rejonem Wysp Kanaryjskich.

Sytuacją zajmuje się Centrum Operacyjne SSA (Space Situational Awareness), działające w strukturach POLSA. Eksperci z tej jednostki nieustannie monitorują zmiany na orbicie, bowiem dokładny czas i miejsce deorbitacji mogą jeszcze ulec przesunięciu ze względu na zmienne warunki panujące w górnych warstwach atmosfery.

Skąd na orbicie fragment chińskiej rakiety?

Śledzony obiekt jest oznaczony w katalogach jako NORAD 54039 (COSPAR: 2022-132E) i stanowi zużyty drugi stopień rakietowy R/B (Rocket Body). W nomenklaturze kosmicznej tego typu pozostałości po misjach określa się mianem kosmicznych śmieci, które po pewnym czasie tracą wysokość i w sposób niekontrolowany opadają ku Ziemi.

"Centrum Operacyjne SSA POLSA monitoruje ponowne wejście w atmosferę członu rakiety CZ-2C o masie ok. 4000 kg (NORAD: 54039, COSPAR: 2022-132E), wyniesionej 12.10.2022 z kosmodromu Taiyuan SLC (Wuzhai)" - podała agencja w swoim raporcie dotyczącym pochodzenia rakiety. Start misji z kosmodromu LA-9 w TSLC zlokalizowanego w prowincji Shanxi w północnych Chinach odbył się przed czterema laty, 12 października 2022 r.

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Rakieta CZ-2C o numerze seryjnym Y66 posłużyła wówczas do umieszczenia na orbicie chińskiego satelity Huanjing-2E (5 m S-SAR-01). Urządzenie to jest wykorzystywane do teledetekcji, co pozwala na precyzyjną obserwację powierzchni Ziemi niezależnie od warunków pogodowych czy pory dnia.

Satelita ten został wyposażony w zaawansowany radar z syntetyczną aperturą (SAR) pracujący w paśmie S. Zapewnia on obrazowanie o rozdzielczości sięgającej około 5 metrów, wspierając chińskie systemy monitorowania środowiska.

Wrak może nie spalić się w całości w atmosferze

Zużyty stopień rakiety ma sporą masę rzędu blisko czterech ton, co sprawia, że jego całkowite spalenie podczas przejścia przez gęste warstwy atmosfery nie jest pewne. Brak pełnej dokumentacji technicznej dotyczącej dokładnej budowy chińskiej konstrukcji dodatkowo utrudnia precyzyjne oszacowanie skali jej rozpadu.

W wydanym oświadczeniu Polska Agencja Kosmiczna zaznaczyła, że nie można wykluczyć, iż fragmenty rakiety przetrwają wejście w atmosferę. Oznacza to, że pojedyncze szczątki wraku mogą potencjalnie uderzyć w powierzchnię Ziemi, otwiera się w nowym oknie.

Wszystkie właściwe służby i instytucje państwowe są na bieżąco informowane o rozwoju sytuacji zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. POLSA zaapelowała także do obywateli o zachowanie spokoju i opieranie się wyłącznie na sprawdzonych, oficjalnych komunikatach publikowanych przez agencję.

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