W skrócie Publiczne stacje ładowania USB na lotniskach czy dworcach mogą być modyfikowane przez hakerów, co niesie ryzyko kradzieży danych i instalacji złośliwego oprogramowania.

Eksperci podkreślają, że większość nowoczesnych smartfonów wymaga potwierdzenia przed transferem danych, a odnotowane przypadki „juice jackingu” w rzeczywistym świecie są nieudokumentowane.

Zalecane środki bezpieczeństwa to korzystanie z własnych ładowarek, powerbanków, aktualizowanie oprogramowania oraz ostrożność przy korzystaniu z nieznanych kabli USB i publicznych sieci Wi-Fi.

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"Juice jacking". Hakerzy przejmują publiczne gniazda USB

Podróżni spieszący na samolot lub pociąg często zmagają się z rozładowującymi się bateriami telefonów. Choć publiczne stacje ładowania USB na lotniskach, dworcach czy w hotelach i w innych miejscach publicznych wydają się idealnym ratunkiem, amerykańskie agencje rządowe, w tym FBI (Federalne Biuro Śledcze), FCC (Federalna Komisja Łączności) oraz TSA (Administracja ds. Bezpieczeństwa Transportu), regularnie wydają ostrzeżenia przed korzystaniem z nich. Hakerzy stosują bowiem technikę znaną jako "juice jacking", która polega na modyfikowaniu publicznych portów w celu kradzieży danych oraz instalowania złośliwego oprogramowania, w tym aplikacji szpiegujących.

"Cyberprzestępcy odkryli sposoby na wykorzystanie publicznych portów USB do wprowadzania malware i oprogramowania monitorującego na urządzenia" - ostrzega biuro terenowe FBI w Denver. Podobny komunikat opublikowała administracja TSA: "Hakerzy mogą instalować malware na portach USB (powiedziano nam, że nazywa się to 'juice/port jacking'. Kiedy więc jesteście na lotnisku, nie podłączajcie swojego telefonu bezpośrednio do gniazda USB. Zabierzcie swój własny, zgodny z przepisami TSA powerbank lub baterię przenośną i podłączcie się tam".

Skala tego procederu budzi niepokój na całym świecie. Zjednoczone Emiraty Arabskie i ich Rada ds. Cyberbezpieczeństwa wydały komunikat, z którego wynika, że nawet 79 proc. podróżnych ryzykuje ujawnieniem swoich danych osobowych podczas korzystania z niezabezpieczonych publicznych stacji ładowania. Co więcej, wspólne badanie NordVPN i Saily z sierpnia 2025 r., oparte na analizie platformy NordStellar, potwierdziło istnienie czarnego rynku skradzionych danych podróżnych na stronach darknetu. Ceny za dokumenty takie jak paszporty, wizy czy konta lojalnościowe wahają się od 10 do nawet 5000 dolarów.

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Jak realne jest ryzyko ataku przez stację ładowania USB?

Mimo alarmujących komunikatów ze strony agencji rządowych wielu ekspertów od cyberbzpieczeństwa podchodzi do tematu "juice jackingu" z dużym dystansem, wskazując na brak udokumentowanych przypadków w rzeczywistym świecie. Przedstawiciele lotnisk uprawnionych przez Metropolitan Washington Airports Authority przyznali wprost: "Nie otrzymaliśmy zgłoszeń o wykryciu złośliwego oprogramowania na portach USB lotniska".

Choć technicznie ataki tego typu są możliwe (co udowodniono już podczas konferencji hakerskich Def Con w 2011 r. oraz Black Hat w 2013 r.), to współczesna technologia w dużej mierze zneutralizowała to ryzyko. "Widzę, jak to wyskakuje w sieci co jakiś czas, ale większość, jeśli nie wszystkie, nowoczesne smartfony wymagają teraz potwierdzenia przed transferem danych za pośrednictwem USB" - wyjaśnia Calum Baird, ekspert z dziedziny informatyki śledczej, dodając, że nie spotkał się w swojej karierze z potwierdzonym przypadkiem takiego ataku.

Eksperci sugerują, że przestępcy mają znacznie łatwiejsze metody pozyskiwania danych, jak choćby tworzenie fałszywych, darmowych aplikacji, i nie muszą fizycznie manipulować przy setkach portów USB. Z drugiej strony dzięki fizycznemu dostępowi do urządzenia atakujący mają szersze pole do manewru niż w przypadku zdalnego połączenia.

Podstępne kable USB-C na lotniskach

Poza publicznymi gniazdami ładowania USB istnieje jeszcze inne powiązane niebezpieczeństwo. Danny Jenkins, współzałożyciel i CEO ThreatLocker, zwraca uwagę na potencjalnie zmodyfikowane przewody - kable do ładowarek - do kupienia na lotniskach. "Podejrzane kable USB-C najpewniej stwarzają większe ryzyko, częściowo z uwagi na fakt, że zagrożenia związane z publicznymi portami ładowania są szerzej znane" - wyjaśnia przedsiębiorca.

Podróżni, świadomi zagrożeń związanych ze stacjami USB, często ich unikają, ale bez wahania kupują tanie zamienniki kabli w przypadkowych sklepach na lotniskach lub na niesprawdzonych stoiskach. To właśnie w nich mogą znajdować się ukryte układy scalone zdolne do infekowania urządzeń takich jak laptopy, smartfony, smartwatche czy tablety.

"Atakujący zawsze szukają nowych exploitów (metod wykorzystania luk w zabezpieczeniach sprzętu lub oprogramowania w celu uzyskania dostępu - przyp. red.). Choć nadchodzące środki ochrony mogą ograniczyć problem juice jackingu, wciąż mogą pojawiać się nowe podatności, jako że cyberprzestępcy zyskują dostęp do nowych technologii USB i próbują ominąć te zabezpieczenia" - ostrzega ekspert.

Jak bezpiecznie ładować telefon w podróży?

Zanim w ogóle przystąpisz do ładowania telefonu, najprostszym i najskuteczniejszym sposobem ochrony przed potencjalnym atakiem jest dbanie o regularne aktualizacje oprogramowania - aplikacji, systemu operacyjnego i firmware'u. Jeśli nasz software jest aktualny, ryzyko wykorzystania luki przez port USB staje się minimalne.

Jeśli jednak zależy nam na stuprocentowym komforcie psychicznym, eksperci rekomendują wdrożenie kilku prostych nawyków:

Korzystaj z własnej ładowarki sieciowej: podłączanie tradycyjnej wtyczki bezpośrednio do standardowego gniazdka elektrycznego całkowicie eliminuje ryzyko transferu danych.

Stosuj blokery danych USB: to niewielkie przejściówki (tzw. "kondomy USB") kosztujące ok. 25 zł, które fizycznie odcinają szyny odpowiedzialne za przesyłanie danych, pozwalając jedynie na przepływ prądu.

Zabierz własny powerbank: przenośna bateria to najbezpieczniejszy sposób zasilania urządzeń w podróży. Co istotne, sam powerbank można bez obaw ładować z publicznego portu USB, dopóki nie jest do niego bezpośrednio podpięty nasz telefon.

Czytaj i reaguj na powiadomienia systemu: jeśli po podłączeniu do ładowania telefon wyświetli zapytanie o zaufanie urządzeniu lub udostępnienie plików, należy bezwzględnie wybrać opcję "Tylko ładowanie" lub odrzucić komunikat. W innym przypadku sami przyznajemy hakerom dostęp do danych.

Zablokuj ekran: odcina to przesył danych przez port USB, co praktycznie uniemożliwia przeprowadzenie ataku. Jeszcze bezpieczniejszym rozwiązaniem jest całkowite wyłączenie smartfona na czas ładowania.

Dodatkowe zasady cyberbezpieczeństwa na urlopie

Ochrona danych na lotnisku czy w samolocie, w którym porty USB są tak samo podatne na manipulacje, to zaledwie wstęp do bezpiecznego podróżowania. Eksperci z University of Colorado radzą stosować więcej dobrych nawyków, o które warto zadbać przed wyjazdem i w jego trakcie.

Podstawą jest aktywowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (MFA), które stanowi dodatkową barierę ochronną dla naszych kont bankowych i skrzynek pocztowych. Ogromne znaczenie ma też podejście do publicznych sieci Wi-Fi. W otwartych, niesprawdzonych połączeniach bezprzewodowych należy bezwzględnie unikać logowania się do wrażliwych serwisów. Istnieje bowiem ryzyko, że nasze dane zostaną "podsłuchane" przez hakera.

Jeśli już musimy łączyć się przez publiczny hotspot Wi-Fi, należy zawsze uruchomić bezpieczne połączenie VPN. Najlepiej jednak w ogóle z tego zrezygnować i korzystać - o ile to możliwe - z własnego internetu 4G lub 5G w telefonie.

Kolejną kwestią jest to, co publikujemy w mediach społecznościowych. Udostępnianie na żywo swojej dokładnej lokalizacji, planów lotów czy nazw hoteli to gotowa instrukcja dla włamywaczy, którzy zyskują pewność, że nasze mieszkanie stoi puste. Warto też pamiętać, że cyberbezpieczeństwo na urlopie powinno objąć całą rodzinę. Wyjeżdżając z dziećmi, trzeba koniecznie zweryfikować, czy ich tablety oraz smartfony mają zainstalowane najnowsze aktualizacje systemu oraz włączone funkcje kontroli rodzicielskiej.



