Nowe przypadki HIV rosną w błyskawicznym tempie

W Polsce coraz szybciej rośnie liczba zakażeń wirusem HIV, a eksperci zaczynają mówić o poważnym problemie zdrowia publicznego. Dane pokazują, że od 2020 roku liczba zidentyfikowanych pacjentów z wirusem HIV zwiększyła się aż o połowę. Jeszcze kilka lat temu w rejestrach znajdowało się około 20 tysięcy zakażonych pacjentów, natomiast obecnie liczba dobiega już do 32 tysięcy. Specjaliści podkreślają jednak, że rzeczywista skala zjawiska może być znacznie większa, ponieważ wiele osób nadal nie wykonuje testów i nie wie o zakażeniu.

Lekarze alarmują, że problem narasta szybciej, niż przewidywano kilka lat temu. Szczególnie wyraźnie widać to w statystykach nowych rozpoznań. W samym 2025 roku wykryto ponad 2700 nowych zakażeń HIV. W porównaniu z sytuacją sprzed pięciu lat wskaźnik zachorowań w przeliczeniu na liczbę mieszkańców wzrósł trzykrotnie. Także początek 2026 roku przyniósł kolejne wzrosty liczby wykrywanych przypadków.

Wzrost zakażeń HIV w Polsce. Jakie są przyczyny i jak się chronić?

Eksperci zwracają uwagę, że część problemu może wynikać ze zmian społecznych oraz większej mobilności ludności po wybuchu wojny w Ukrainie. Europa Wschodnia od lat należy do regionów o znacznie wyższym poziomie zakażeń HIV niż Polska. Przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie żyło około 245 tysięcy osób zakażonych wirusem, a wskaźniki zakażeń były tam wielokrotnie wyższe niż nad Wisłą. Migracja mogła więc wpłynąć na wzrost liczby diagnozowanych przypadków również w naszym kraju.

Sam napływ migrantów nie tłumaczy jednak całego problemu, jak podkreślają specjaliści. Duże znaczenie ma także niewystarczająca profilaktyka, niski poziom edukacji seksualnej oraz obawy przed stygmatyzacją. Wiele osób wciąż unika wykonania testu z obawy przed reakcją otoczenia. Tymczasem lekarze przypominają, że współczesne leczenie HIV pozwala normalnie funkcjonować, zakładać rodziny i żyć przez wiele lat w dobrej kondycji zdrowotnej. Warunkiem jest jednak szybkie wykrycie zakażenia i rozpoczęcie terapii.

