Spis treści: Na jakiej podstawie stworzono ranking najpopularniejszych haseł? Jakie jest najbardziej popularne hasło na świecie? Najpopularniejsze hasła w Polsce Kultura wpływa na nasze hasła, chociaż nie poprawia bezpieczeństwa w sieci Jak utworzyć silne hasło?

Wybieranie silnych haseł jest bardzo ważne, aby zapobiegać kradzieży tożsamości i danych. Nie wszyscy jednak się do tego stosują. NordPass wskazał najczęściej używane hasła w 2026 roku. Analiza uwzględniła także użytkowników z Polski.

Na jakiej podstawie stworzono ranking najpopularniejszych haseł?

Twórcy analizy wcale nie włamywali się użytkownikom do kont. Wykorzystali publiczne naruszenia danych i repozytoria dark webu w okresie od września 2025 do września 2026. Dzięki temu uzyskali dostęp do tysięcy haseł, które zostały skategoryzowane m.in. na podstawie kraju.

Jakie jest najbardziej popularne hasło na świecie?

Najnowszy raport wykazał, że po raz siódmy w ciągu ośmiu lat najpopularniejszym hasłem we wszystkich krajach jest "123456". Kolejne miejsca zajmują "admin", "12345678", "123456789" i "1234". Można by więc rzec, że różne proste kombinacje cyfr są jednym z ulubionych sposobów na ochronę haseł ludzi na całym świecie. Nie jest to jednak w żaden sposób bezpieczne i otwiera furtkę hakerom.

Najpopularniejsze hasła w Polsce

Wśród polskich użytkowników liczbowe hasła pojawiają się dopiero od czwartej pozycji w rankingu. Na pierwszych miejscach są kolejno: "1asdasd1" - prawie 37 tys. użyć, "admin" - 21,5 tys. użyć oraz "Kaliber44" - niemal 18,5 tys. użyć. Oto pełna lista 20 najpopularniejszych haseł w Polsce w 2026 roku:

1asdasd1 admin Kaliber44 123456 12345678 zaq12wsx Wisla1906 123456789 password 1234 Super2001 haslo123 qwerty123 123123 1234567890 Kocham12 12345 qwerty qwerty1 1q2w3e4r

Kultura wpływa na nasze hasła, chociaż nie poprawia bezpieczeństwa w sieci

Twórcy raportu przyznali, że popkultura ma duży wpływ na tworzenie haseł.

Prawdopodobnie masz jedno lub dwa hasła, które stworzyłeś jeszcze w wieku nastoletnim, używając swoich ówczesnych zainteresowań

Wśród najpopularniejszych współczesnych haseł często pojawiają się nawiązania do muzyki, filmów, sportu, a nawet gier komputerowych. Przykładami takich ciągów znaków są: "Lebron0319", "skibiditoilet", "Covid@19".

W drugiej dekadzie XXI wieku królowały hasła typu: "minecraft", "telegram", "Lewandowski1234!".

Przed rokiem 2000 natomiast częstymi wyborami internautów były słowa lub ciągi znaków: "metallica", "Slayer007", oraz "C@rlsagan1".

To pokazuje, jak łatwe do odgadnięcia są hasła związane z obecnie panującą modą czy popkulturą.

Jak utworzyć silne hasło?

NordPass zaleca, aby hasło miało minimum 15 znaków oraz zawierało kombinację wielkich i małych liter, cyfr, a także symboli specjalnych. Do tworzenia silnych haseł można także stosować sekwencje słów przeplatanych znakami specjalnymi. Szczególnie ważne jest, aby każde konto miało unikalne hasło. Dodatkowym zabezpieczeniem może być włączenie dwuskładnikowej weryfikacji logowania.



