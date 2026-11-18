W skrócie Już 31 państw, w tym Polska, Wielka Brytania i USA, wydało oficjalne zalecenia dotyczące gromadzenia zapasów żywności na wypadek skrajnych sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z wytycznymi gospodarstwa domowe powinny posiadać zapas wody, żywności oraz niezbędnego wyposażenia, które pozwolą przetrwać minimum trzy dni bez dostaw.

Polski Poradnik bezpieczeństwa MSWiA sugeruje zabezpieczenie wody, gotówki, dokumentów oraz urządzeń do łączności i oświetlenia niezależnych od sieci energetycznej.

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Zalecenia dotyczące gromadzenia zapasów w sytuacjach kryzysowych

W ostatnich miesiącach już 31 państw wydało rekomendacje dla ludności cywilnej w sprawie gromadzenia zapasów żywności. Działania te mają związek z tzw. "fazą czarną", która odnosi się do skrajnego scenariusza kryzysowego, w którym poważny cyberatak, wojna lub ogólnokrajowa awaria zasilania, czyli tzw. blackout, mogłyby zakłócić dostawy jedzenia. Wiele krajów, w tym Wielka Brytania, Australia i Stany Zjednoczone, zaleciło obywatelom podjęcie środków ostrożności na wypadek poważnych przerw w dostawach.

Jednym ze sposobów przygotowania się na sytuacje takie jak przerwa w dostawie prądu, powódź czy burza jest skompletowanie zestawu awaryjnego. Zgodnie z wytycznymi powinien on pozwolić na przetrwanie przez okres do 3 dni (72 godzin) w przypadku nagłego odcięcia od prądu, wody, łączności lub dostępu do usług. Część państw zaleca jednak przygotowanie zapasów na dłuższe okresy niedoborów - Norwegia i Szwecja na ok. tydzień, a Niemcy - aż do 10 dni.

Według Brytyjskiego Czerwonego Krzyża podstawowe wyposażenie każdego gospodarstwa domowego powinno obejmować m.in. gotówkę, otwieracz do puszek, papierową listę ważnych numerów telefonów, ładowarkę do telefonu z przenośnym powerbankiem, latarkę z zapasowymi bateriami, radio na baterie lub korbkę, niezbędne leki wraz z kopiami recept, podstawową apteczkę, płyn do dezynfekcji rąk i chusteczki nawilżane.

W zestawie powinny znaleźć się także trzydniowy zapas wody pitnej (w Wielkiej Brytanii zaleca się 9 litrów wody butelkowanej), trzydniowy zapas żywności o długim terminie przydatności lub gotowej do spożycia, kopie ważnych dokumentów w wodoodpornej torbie, długopis, papier, a także zapasowe klucze do domu i samochodu.

Jako przydatne uzupełnienie wymienia się koce, śpiwory, ciepłą odzież na zmianę, wodoodporne torby, gwizdek, artykuły higieniczne, zapasowe okulary i taśmę klejącą. Zawartość zestawu należy dostosować do domowników - w przypadku niemowląt potrzebne będą pieluchy, mleko modyfikowane i butelki, a dla zwierząt domowych warto spakować szelki, karmę i woreczki na odchody.

Globalne zagrożenia dla łańcuchów dostaw żywności

Rosnąca liczba sytuacji kryzysowych może negatywnie wpłynąć na łańcuchy dostaw, szczególnie w przypadku świeżych produktów, których terminowe dostarczanie do sklepów zależy od bardzo złożonych sieci logistycznych. Na świecie trwa obecnie wiele konfliktów zbrojnych, m.in. w Ukrainie, Sudanie, Mjanmie, Strefie Gazy i Iranie. W wyniku wojny w Iranie zablokowana została strategiczna dla światowego transportu ropy cieśnina Ormuz, co spowodowało poważne zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw.

Wiele państw w Europie obawia się potencjalnej eskalacji ze strony Rosji, która prowadzi już działania w tzw. "szarej strefie", zakłócając infrastrukturę transportową czy żywnościową w sposób wciąż niewykraczający poza próg otwartej wojny. Przykładem takiego incydentu był cyberatak o niepotwierdzonym pochodzeniu wymierzony w 7 krajów europejskich, podczas którego hakerzy włamali się do sieci systemów chłodniczych, zdalnie podnosząc w nich temperaturę i doprowadzając do zepsucia żywności, otwiera się w nowym oknie, o czym szerzej informowaliśmy w GeekWeeku.

Kolejnym czynnikiem ryzyka są zmiany klimatu, które w nadchodzących latach zwiększą prawdopodobieństwo przerw w dostawach jedzenia. Sytuację pogarsza obecny cykl zjawiska El Nino, określany mianem "Super El Nino" i opisywany jako prawdopodobnie najsilniejszy w historii pomiarów. Przewiduje się, że wywoła on ekstremalne zjawiska pogodowe na całym świecie - od powodzi po pożary lasów - w zależności od regionu.

Wielka Brytania zabezpiecza się na wypadek "Black Sky"

Brytyjski rząd należy do grona władz doradzających obywatelom zabezpieczenie się na wypadek przerw w dostawach lub wystąpienia zjawiska określanego jako "Black Sky", czyli blackoutu absolutnego - całkowitego wyłączenia krajowej sieci energetycznej, skutkującego paraliżem komunikacji i transportu. W ramach przygotowań na taki scenariusz stacja BBC utworzyła bezpieczne studio zasilane generatorami, aby zapewnić obywatelom dostęp do komunikatów publicznych do czasu przywrócenia zasilania.

W rozmowie z dziennikiem "The Guardian" brytyjski minister obrony Wes Streeting stwierdził, że pojęcia takie jak "wojna hybrydowa" i "zagrożenia z szarej strefy" nie oddają właściwie tego, co woli nazywać "terroryzmem sponsorowanym przez państwo". Polityk ocenił, że zagrożenia te nie są hipotetyczne ani odległe, lecz realne i coraz bardziej obecne na miejscu, dlatego konieczne jest poważne podejście do odporności narodowej i obronności kraju.

Streeting zaznaczył, że należy pytać gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, czy są przygotowane na codzienne wyzwania, które mogą się pojawić. Wielka Brytania nie jest w tych działaniach odosobniona. Według raportu magazynu "Newsweek" wytyczne dotyczące zestawów awaryjnych oraz gromadzenia żywności i innych zapasów na kilka dni wydały rządy następujących państw takich jak: Argentyna, Australia, Austria, Brazylia, Chile, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, RPA, Szwajcaria, Szwecja, USA i Wielka Brytania.

Zalecenia polskiego rządu na wypadek kryzysu

W Polsce wytyczne dotyczące przygotowania na sytuacje nadzwyczajne, takie jak długotrwały brak prądu (blackout), klęski żywiołowe, cyberataki czy zagrożenia militarne, zawiera publikowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji "Poradnik bezpieczeństwa", otwiera się w nowym oknie, o którym przeczytasz więcej w GeekWeeku.

Jego autorzy informują, że w pierwszych dniach poważnego kryzysu służby ratunkowe skupią się na pomocy osobom najbardziej zagrożonym, dlatego każde gospodarstwo domowe powinno być gotowe na samodzielne funkcjonowanie przez minimum 72 godziny (3 doby).

Podstawą domowych zapasów jest woda pitna w ilości co najmniej 3 litrów na osobę dziennie (łącznie minimum 9 litrów) i żywność o długim terminie przydatności do spożycia, obejmująca m.in. kasze, ryż, makarony, rośliny strączkowe, suszone owoce, orzechy, miód, oleje i gorzką czekoladę. Produkty spożywcze należy regularnie rotować i kontrolować pod kątem dat ważności.

Oprócz prowiantu polskie władze rekomendują zgromadzenie gotówki w różnych nominałach na wypadek awarii bankomatów i terminali płatniczych, a także skompletowanie apteczki ze stale przyjmowanymi lekami. Na wyposażeniu domu powinny znaleźć się również źródła światła i łączności niezależne od sieci energetycznej, takie jak latarki z zapasem baterii, świece, radio na baterie lub korbkę, CB radio, naładowany powerbank (najlepiej solarny) i zatankowany do pełna samochód.

Poradnik zwraca także uwagę na konieczność zabezpieczenia zwierząt domowych poprzez zgromadzenie dla nich karmy, wody, leków i dokumentacji medycznej, przygotowanie transporterów oraz zaczipowanie i wyposażenie w adresówki, zaś w przypadku zwierząt gospodarskich zaleca się przygotowanie zapasu paszy i wody na 14 dni oraz ich odpowiednie oznakowanie.

Istotnym elementem wytycznych MSWiA jest także opracowanie rodzinnego planu kryzysowego i wyznaczenie dwóch alternatywnych miejsc spotkania - w pobliżu domu i poza miejscowością zamieszkania - na wypadek awarii sieci telefonicznej i internetu. Każdy domownik, w tym dzieci, powinien posiadać własny plecak ewakuacyjny dostosowany do jego wieku i możliwości, zawierający m.in. dokumenty i ich kopie, wodę, jedzenie, leki, gotówkę, latarkę, radio, powerbank, papierową mapę i odzież na zmianę.

Rządowy "Dekalog bezpieczeństwa" radzi dodatkowo, by dzieci i seniorów wyposażyć w identyfikatory z danymi kontaktowymi, regularnie kontrolować stan instalacji domowych, sprawdzić lokalizację najbliższego miejsca schronienia, a w trakcie kryzysu opierać się wyłącznie na wiarygodnych, oficjalnych komunikatach i stosować do poleceń służb.



